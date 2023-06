عثر مجموعة من المتنزهين على رفات بشري في منطقة جبال سان غابرييل، حيث فُقد الممثل البريطاني جوليان ساندز منذ أكثر من 5 أشهر في أثناء نزهة على الأقدام.

وأكدت السلطات أن متنزهين عثروا على رفات بشري في منطقة جبلية جنوب كاليفورنيا، حيث اختفى الممثل البريطاني المولد جوليان ساندز قبل 5 أشهر.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة سان برناردينو -في بيان- إن الجثة عُثر عليها نحو الـ11 صباحًا أمس السبت في البرية بالقرب من جبل بالدي، وتم نقلها إلى مكتب الطبيب الشرعي للتعرف عليها الأسبوع المقبل.

وقد تم الإبلاغ عن فقد ساندز -وهو من ممارسي رياضة التجوال وتسلق جبال- يوم 13 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن انطلق إلى القمة التي ترتفع أكثر من 10 آلاف قدم (3048 مترًا) شرق لوس أنجلوس، وكانت المنطقة تعرضت لعواصف شديدة خلال فصل الشتاء.

وتم تحديد موقع سيارته يوم 18 يناير/كانون الثاني الماضي، وفي اليوم التالي أفيد بأن أبناءه الثلاثة البالغين قد انضموا إلى البحث الأرضي عن والدهم، ومنهم ابنه هنري جنبًا إلى جنب متسلق متمرس، متتبعًا الطريق الذي يُعتقد أن والده قد سلكه، وفقًا للتقارير، تم تعقب الهاتف الخلوي الخاص بساندز الذي استخدمه آخر مرة يوم 15 يناير/كانون الثاني، مما يشير إلى نفاد بطاريته.

وتشير التقارير إلى وجود "أدلة على حدوث انهيارات جليدية" في المنطقة، وأكد ممثل عن إدارة شرطة مقاطعة سان برناردينو وقتها أن: "البحث الجوي جار، لكننا لم نتمكن من استئناف البحث الأرضي بعد، بسبب الظروف الجليدية وخطر الانهيارات الجليدية".

وسابقًا، أعلنت السلطات يوم 17 يونيو/حزيران الجاري أن عملية البحث عن ساندز باءت بالفشل، وهي عملية البحث المنظمة الثامنة منذ اختفائه، وقد استغرقت هذه العمليات أكثر من 500 ساعة من وقت البحث المشترك.

وضمت آخر مهمة بحث أكثر من 80 متطوعًا وموظفًا ونائبًا، لكن لم يتم العثور على أي أثر.

