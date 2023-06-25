عثر مجموعة من المتنزهين على رفات بشري في منطقة جبال سان غابرييل، حيث فُقد الممثل البريطاني جوليان ساندز منذ أكثر من 5 أشهر في أثناء نزهة على الأقدام.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة سان برناردينو إن متنزهين مدنيين اتصلوا بالسلطات بعد العثور على الرفات في منطقة ماونت بالدي.

يأتي هذا الاكتشاف بعد أسبوع من استئناف البحث عن الممثل الذي أتم 65 عامًا من العمر يوم 17 يونيو/حزيران الجاري، وقد تباطأت جهود البحث عنه منتصف فبراير/شباط الماضي بعدما تسببت الظروف الجوية في إعاقة فرق الإنقاذ عدة مرات.

Hikers Discover Human Remains in the Mt. Baldy Wilderness Area https://t.co/bFcFocH8EI — San Bernardino County Sheriff (@sbcountysheriff) June 25, 2023

الحقيقة خلال أسبوع

نُقل الرفات إلى مكتب الطب الشرعي للتعرف عليها، وقالت إدارة الشرطة إنه من المتوقع أن تستغرق عملية تحديد الهوية نحو أسبوع.

وأكدت السلطات أن متنزهين عثروا على رفات بشري في منطقة جبلية جنوب كاليفورنيا، حيث اختفى الممثل البريطاني المولد جوليان ساندز قبل 5 أشهر.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة سان برناردينو -في بيان- إن الجثة عُثر عليها نحو الـ11 صباحًا أمس السبت في البرية بالقرب من جبل بالدي، وتم نقلها إلى مكتب الطبيب الشرعي للتعرف عليها الأسبوع المقبل.

وقد تم الإبلاغ عن فقد ساندز -وهو من ممارسي رياضة التجوال وتسلق جبال- يوم 13 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن انطلق إلى القمة التي ترتفع أكثر من 10 آلاف قدم (3048 مترًا) شرق لوس أنجلوس، وكانت المنطقة تعرضت لعواصف شديدة خلال فصل الشتاء.

وتم تحديد موقع سيارته يوم 18 يناير/كانون الثاني الماضي، وفي اليوم التالي أفيد بأن أبناءه الثلاثة البالغين قد انضموا إلى البحث الأرضي عن والدهم، ومنهم ابنه هنري جنبًا إلى جنب متسلق متمرس، متتبعًا الطريق الذي يُعتقد أن والده قد سلكه، وفقًا للتقارير، تم تعقب الهاتف الخلوي الخاص بساندز الذي استخدمه آخر مرة يوم 15 يناير/كانون الثاني، مما يشير إلى نفاد بطاريته.

وتشير التقارير إلى وجود "أدلة على حدوث انهيارات جليدية" في المنطقة، وأكد ممثل عن إدارة شرطة مقاطعة سان برناردينو وقتها أن: "البحث الجوي جار، لكننا لم نتمكن من استئناف البحث الأرضي بعد، بسبب الظروف الجليدية وخطر الانهيارات الجليدية".

وسابقًا، أعلنت السلطات يوم 17 يونيو/حزيران الجاري أن عملية البحث عن ساندز باءت بالفشل، وهي عملية البحث المنظمة الثامنة منذ اختفائه، وقد استغرقت هذه العمليات أكثر من 500 ساعة من وقت البحث المشترك.

وضمت آخر مهمة بحث أكثر من 80 متطوعًا وموظفًا ونائبًا، لكن لم يتم العثور على أي أثر.

Human remains were found by hikers in the area where a search had been ongoing for actor Julian Sands. He has been missing since January 18th after hiking in the mountains just outside of L.A. The 65 year old actor was in a long list of movies over the years. Positive ID pending.… pic.twitter.com/YwWmaAp06l — Rose (@901Lulu) June 25, 2023

جوليان ساندز وأكثر الجبال فتكًا

وصف المتنزهون المهرة الجبل بأنه أحد أكثر الجبال فتكًا في الولايات المتحدة، ويتم اعتباره صاحب أحد أسوأ سجلات الوفيات والإصابة في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" (Los Angeles Times).

منذ عام 2020، تم إجراء أكثر من 100 عملية بحث عن متنزهين مفقودين في جبل بالدي، مع 6 حالات وفاة مؤكدة، وفقًا لقسم شرطة مقاطعة سان برناردينو.

وقالت السلطات إنه في حين أن الطقس الأكثر دفئا جعل البحث الأخير ممكنا، لا يزال يتعذر الوصول إلى أجزاء من الجبل بسبب الظروف الخطرة.

وأشادت عائلة الممثل سابقًا بالجهود "البطولية" لسلطات كاليفورنيا المشاركة في عمليات البحث، وقد "تأثروا بشدة" بالدعم الذي تلقوه.

وقال شقيقه، نيك ساندز، لصحيفة "كرافن هيرالد" (the Craven Herald) أواخر يناير/كانون الثاني إنه "لم يُعلن بعد عن فقده، ويُفترض أنه مات، لكنني أعرف في قلبي أنه رحل".

وصرح هنري ساندز -لصحيفة "تايمز" (Times) يوم 14 أبريل/نيسان الماضي- بأنه كان "واقعيًا بشأن تأثير أحوال الطقس خلال الأشهر الثلاثة الماضية على البحث"، وأنه يتطلع إلى استئناف البحث مع تحسن الأحوال الجوية.

وأصدرت عائلة جوليان ساندز أول بيان لها منذ اختفاء الممثل البريطاني بعد أسبوع من استئناف البحث وجاء فيه: "نستمر في الاحتفاظ بجوليان في قلوبنا بذكريات مشرقة عنه كأب رائع، وزوج، ومستكشف، وعاشق للعالم الطبيعي والفنون، وباعتباره ممثلًا أصيلًا ومتعاونًا".

#Breaking Skeletal remains found in #MtBaldy this morning by a hiker. According to the hiker – a wallet containing an id with the name Julian Sands was found near the remains. @sbcountysheriff working the case. pic.twitter.com/ZeNA4i9ZwQ — AlexVnews (@alexvnews) June 24, 2023

وساندز -الذي اشتهر بدوره في فيلم "غرفة مع إطلالة" (A Room With a View) عام 1985- متزوج من الصحفية يفغينيا سيتكوفيتز ولديهما 3 أبناء بالغين، وولد عام 1958 في يوركشاير، شمال إنجلترا، لأمه بريندا التي ربته وأخوته الأربعة بمفردها بعد طلاقها.

وتلقى تعليمه الخاص في كلية لورد واندسوورث، وهي مدرسة داخلية في ريف هامبشاير، قبل أن يتجه إلى التمثيل.