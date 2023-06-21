بعد عامين من ادعاء إصابته بالسرطان.. العثور على جثة مغنٍّ كوري منتحرا

عثرت الشرطة في كوريا الجنوبية على جثة نجم البوب الكوري تشوي سونغ بونغ، وذلك في منزله بمنطقة يوكسام-دونغ في سول، عن عمر ناهز 33 عاما.

وترجح التحقيقات الأولية أن النجم الكوري قام بإنهاء حياته، وذلك بعد عامين من زعمه إصابته بالسرطان، وطلبه من المعجبين التبرع بالمال من أجل علاجه، وهو ما اعتذر عنه في وقت لاحق، ووعد بأن يعيد هذه الأموال، كما اعتذر عن خداع محبيه، حسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية التي نقلت الخبر عن صحيفة كوريا تايمز.

ورجحت الشرطة أن تشوي مات منتحرا بسبب رسالة قام بنشرها عبر صفحته على تويتر معتذرا عن أخطائه التي وصفها بالحمقاء، وشكر معجبيه على دعمهم لمسيرته المهنية، كما أضاف أنه منذ عام 2011 وحتى الوقت الحاضر تلقى الاهتمام والحب من كثيرين.

وذكر المغني الكوري أنه ليس نادما على رحلة الحياة التي عاشها ببراعة، إذ عاش بأفضل ما في وسعه، وحاول أن يحصل على السعادة كل يوم، واعتذر عن عملية الاحتيال التي قام بها قبل عامين، وقال "أنا آسف بصدق على أخطائي الحمقاء ومن أصيب بأضرار بسببها".

وتابع "ارتكبت أخطاء مرارا وتكرارا وعلى مدار العامين الماضيين قمت بإعادة التبرعات لكل من طلب إعادة هذه التبرعات".

والمغني الكوري تشوي سونغ بونغ واحد من أبرز مطربي البوب في كوريا، وبدأ مسيرته الفنية عبر المشاركة في برنامج "غوت تالنت" عام 2011، وهو في عمر 22 عاما، وتفوق على منافسيه، لكنه خسر في المرحلة النهائية بفارق قليل في الأصوات ليحصل على المركز الثاني في البرنامج.

لكن المغني الشاب نجح في الوصول إلى قلوب الجماهير بسبب انتشار مقاطع فيديو غنائية له أثناء مشاركته في البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي، كما وصلت نسب مشاهدة لأغنية (Ennio Morricone’s Nella Fantasia) بأداء أوبرالي إلى 21 مليون مشاهدة على يوتيوب، وتلقى إشادات من العديد من النجوم مثل جاستن بيبر الذي كتب على صفحته على فيسبوك تعليقا على غناء تشوي سونغ بونغ: "رائع ونتمنى له التوفيق.. قصة مؤثرة".

وخلال أداء اختبارات تشوى في غوت تالنت، كشف عن أن أسرته تركته في دار للأيتام وهو في الثالثة من عمره، وهرب منها بعد أن تعرض للضرب في عمر الخامسة، وعاش منذ ذلك الحين بلا مأوى، وتنقل من مكان إلى آخر بمفرده، كما ذكر أن الغناء هو الشيء الوحيد الذي جلب له الفرح خلال هذا الوقت.

وأوضح تشوي أنه ترك مدرسة الموسيقى بسبب الفقر وعدم القدرة المالية.

وعقب هذا النجاح عقد صفقة مع شركة "بونغ بونغ" لتقديم مجموعة من الأغنيات، وأصدر عددا من الأغاني المنفردة لاحقا منها "متبلد" في 2016، و"الليلة" في 2021، و"أنا أصلي" عام 2022.

وتأتي وفاة المطرب الكوري بعد أسبوع فقط من وفاة الممثلة الكورية بارك سو ريون عن عمر ناهز 29 عاما بعد سقوطها على مجموعة من السلالم أثناء عودتها إلى المنزل، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج ليتم الإعلان بعدها عن وفاتها بسكتة دماغية.