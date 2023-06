احتلت الممثلة الأميركية "ريس ويذرسبون" المركز الـ59 في قائمة أغنى نساء أميركا العصاميات بثروة قدرت بـ440 مليون دولار، ضمن القائمة التي ضمت 100 اسم، لتكون بذلك الممثلة الوحيدة في القائمة التي ضمت عددا من الأسماء منها كاتبة السيناريو التلفزيوني شوندا ريمس والإعلامية إلين دي جينيريس، والمغنيات تايلور سويفت، وريهانا، ومادونا.

وتصدرت القائمة سيدة الأعمال ديان هندريكس بثروة قدرت بـ15 مليار دولار (11.9 مليار جنيه إسترليني)، إلى جانب عدد من السيدات في مجال الموضة والرعاية الصحية والتكنولوجيا وغيرها من المجالات.

الممثلة الأعلى أجرا

وتعد "ويذرسبون" البالغة من العمر 47 عاما من الممثلات الأعلى أجرا في العالم، فقد حصلت على أجر بقيمة 35 مليون دولار العام الجاري.

ويذرسبون المولودة في مارس/آذار 1976، في نيوأورليانز بولاية لويزيانا. والدها جراح متخصص في طب الأنف والأذن والحنجرة ومقدم سابق في العسكرية، أما والدتها فحصلت على الدكتوراه في التمريض وعملت أستاذة في جامعة فاندربيلت.

تعود أصول عائلة "ويذرسبون" لأكثر من 200 عام في الولايات المتحدة وهم أحفاد لـ"جون ويذرسبون"، الشخص الذي وقّع على استقلال الولايات المتحدة، ومؤسس جامعة برينستون.

نشأت "ريس ويذرسبون" مسيحية متدينة، إذ تردد دائما أنها "فخورة بالتربية الجنوبية المحافظة" التي تلقتها في أسرتها، لا سيما أن لديها شعورا بقيمة العائلة والتقاليد التي علمتها أن تكون مهذبة ومسؤولة، على حد وصفها.

بدأت مشوارها وهي لا تزال في السابعة من عمرها من خلال المشاركة في إعلانات تلفزيونية، قبل أن تحصل على المركز الأول في إحدى مسابقات المواهب، لتبدأ رحلتها في التمثيل.

قدمت "ويذرسبون" خلال مسيرتها مجموعة من الأفلام المهمة منها في عام 1991 فيلم "الرجل في القمر" (The Man in the Moon)، و"خوف" (Fear)، و"شقراء قانونيا 2″ (Legally Blonde 2)، و"تماما مثل الجنة" (Just Like Heaven)، وفيلم "مياه للفيلة" (Water for Elephants)، وآخر فيلم شاركت فيه العام الجاري، هو الفيلم الكوميدي "مكانك أو مكاني" (Your Place Or Mine)، والجزء الثالث من فيلم "شقراء قانونيا" (Legally Blonde) الذي لم يعرض بعد.

وخلال مسيرتها حصلت ويذرسبون على العديد من الجوائز، أبرزها جائزة أفضل ممثلة في الأوسكار عام 2006 عن دورها في فيلم "السير على الصراط" (Walk the Line). كما حصلت على جائزة غولدن غلوب 3 مرات، منها أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقي عام 2000 عن فيلم "انتخابات" (Election)، وأفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقي عام 2002 عن فيلم "شقراء قانونيا" (Legally Blonde)، وأفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقي عام 2006 عن فيلم "السير على الصراط" (Walk the Line).

وإلى جانب التمثيل، شاركت "ريس ويذرسبون" في الإنتاج، وهو ما حقق لها أيضا أرباحا كبيرة، من خلال شركة الإنتاج التي تحمل اسم "هالو صن شاين" بالشراكة مع بلاكستون، والتي تم بيعها لاحقا مقابل 900 مليون دولار، واحتفظت ريس بـ18% من أسهم الشركة بعد بيعها وهو ما حقق لها أرباحا خيالية.