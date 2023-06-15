قال حساب "السينما السعودية" التابع للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، إنها لن تمنح فيلم "سبايدرمان: أكروس ذا سبايدر-فيرس" (Spider-Man: Across the Spider-Verse) رخصة العرض "ما لم تلتزم شركات الإنتاج بتنفيذ التعديلات المطلوبة".

من حرصنا على سلامة المحتوى المعروض في صالات السينما، ومسؤوليتنا تجاه المشاهدين، نود التنويه بأننا لن نقوم بفسح وإجازة أي فيلم يتعارض مع ضوابط المحتوى المعمول بها في نظام الإعلام #المرئي_والمسموع ولائحته التنفيذية، ما لم تلتزم شركات الإنتاج بتنفيذ التعديلات المطلوبة. https://t.co/BVCBvN9SHV — السينما السعودية (@alcinema_sa) June 13, 2023

أما مجلس الإمارات للإعلام، فأعلن من جانبه حرصه على المتابعة عن كثب، مؤكدا أنه "لن يُسمح بعرض أي عمل يُخالف القيم الإماراتية أو معايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة"، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية.

وكان فيلم "سبايدرمان: أكروس ذا سبايدر-فيرس" طرح للعرض يوم 2 يونيو/حزيران الجاري في أميركا. ورغم ميزانيته المحدودة -مقارنة بتلك الفئة من الأفلام- والتي لم تتجاوز 100 مليون دولار، استطاع العمل حصد إيرادات هائلة وغير متوقعة في دور السينما الأميركية والكندية.

الإيرادات الافتتاحية للفيلم بلغت 120.5 مليون دولار، أي أكثر من 3 أضعاف ما حققته النسخة الأصلية المتحركة لعام 2018 واستمرت بالنمو وصولا إلى 405 ملايين حتى الآن، ما أكد ما يحظى به العمل من شعبية جارفة والتي لن تلبث أن تتضاعف فور عرضه في جميع أنحاء العالم.

وعلى الرغم من النجاح العالمي الذي حققه الفيلم، طالب ناشطون عرب بمنع عرض "سبايدرمان: أكروس ذا سبايدر-فيرس" الذي كان منتظرا في دور العرض العربية يوم الخميس 22 يونيو/حزيران الجاري، لما يتضمنه من عبارات وإشارات مؤيدة لمجتمع المثليين والمتحولين جنسيا.

الناشطون اعترضوا على ظهور عبارة "احموا الأطفال المتحولين جنسيا" وقد نُقشت فوق علم المتحولين جنسيا المُعلّق على الجدار في خلفية أحد المشاهد، الأمر الذي دفع البعض للاعتقاد بأن تكون غوين ستايسي -الشخصية الرئيسية في الفيلم- متحولة جنسيا.

ويأتي المشهد ضمن توجه أستوديوهات هوليود مؤخرا لتمرير رسائل ضمنية ومباشرة لدعم مثليي الجنس؛ إذ منع فيلم "السنة الضوئية" (Lightyear) من العرض في 14 دولة عربية وإسلامية في عام 2022.

يشار إلى أن فيلم "سبايدرمان: أكروس ذا سبايدر-فيرس" هو جزء ثان من ضمن ثلاثية رسوم متحركة تتمحور حول شخصية مايلز موراليس، حيث تدور الأحداث في أكوان خيالية موازية وتجمع بين المغامرة والحركة.

ومن المُفترض أن يصدر الجزء الثالث والأخير العام المقبل.