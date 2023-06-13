"لم ولن نوافق".. مات ديمون وبن أفليك يرفضان استخدام ترامب فيلم "آير" في حملته الانتخابية

"لم يكن لدينا علم من قبل، ولم نوافق ولن نوافق على أي مقطع فيديو أو مقطع صوتي من فيلم "آير" (Air) يُعاد توظيفه بواسطة حملة ترامب في إعلان سياسي أو لأي استخدام آخر".

كان ذلك جزء من البيان الرسمي الذي أصدرته شركة "آرتيست إكويتي" (Artists Equity) التي أسسها كل من النجمين مات ديمون وبن أفليك وأنتجت فيلم "آير"، ردا على استخدام الرئيس السابق دونالد ترامب لمقطع من الفيلم على حسابه عبر موقع "تروث سوشيال" (Truth Social) -منصة التواصل الاجتماعي التي أسسها عام 2021- كجزء من حملته الدعائية بعد إعلانه الترشُّح لولاية رئاسية جديدة.

Trump is now cutting web videos w/ Matt Damon’s Air monologue as narration… pic.twitter.com/cBMBOaUr0Q — Alex Thompson (@AlexThomp) June 10, 2023

لم ولن نوافق

واستغل ترامب مقطعا صوتيا من فيلم "آير" جاء فيه "يمكن للمال أن يشتري لك أي شيء تقريبا، لكن لا يمكنه أن يشتري لك الخلود، هذا هو ما عليك أن تكسبه بنفسك. سيرفع الناس من شأنك لأنك رائع وجديد، ويقولون: نحن نحبك، بل سيرفعون شأنك إلى شيء غير موجود بالأساس، لكن هل تعرف ماذا؟ بمجرد أن يرفعوك إلى أعلى مستوى ممكن، سوف يهدمونك مرة أخرى".

وجمع المقطع بين "مونولوج" للشخصية التي جسدها مات ديمون بالفيلم وعدة صور ومقاطع فيديو لترامب.

وأثار المقطع غضب كل من ديمون وأفليك، وسارعا بالرد عبر بيان رسمي يؤكد موقفهما الرافض لاستغلال الفيلم، واستعدادهما التام للجوء إلى القضاء إذا لزم الأمر.

وردّ ترامب ببيان قال فيه "بغض النظر عن مدى الشراسة التي يهاجمونني بها، لن أستسلم أبدا. وبدعمكم، سنرتفع مرة أخرى إلى مستوى أعلى ونثبت أن حركتنا (أميركا أولا) لا يمكن وقفها حقا".

ليست المرة الأولى

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُسيء فيها حملات ترامب استخدام مواد فنية تعود ملكيتها إلى هوليود وتستغلها لخدمة مصالحها، وإن كانت تلك المرة الأولى التي يُستخدم فيها مونولوج كامل مدته تقارب دقيقتين ونصف.

وسبق لترامب استخدام بعض الصور والموسيقى ومقاطع فيديوهات من أعمال عالمية وأيقونية في تغريدات ومحتويات أخرى، ومن بين تلك الأعمال فيلم كريستوفر نولان الشهير "فارس الظلام" (The Dark Knight)، والمسلسل الملحمي "صراع العروش" (Game of Thrones).

ففي 2019 غرّد ترامب قائلا "العقوبات قادمة"، مُشيرا إلى إعادة فرض العقوبات على إيران، مُستندا إلى شعار "آل ستارك: الشتاء قادم". وقد دفع ذلك منصة "إتش. بي. أو" (HBO) إلى إصدار بيان تُطالب خلاله ترامب، الذي كان رئيس أميركا في ذلك الحين، بالتوقف عن استخدام أي شعار تعود ملكيته الفكرية إلى المسلسل لخدمة أي أغراض أو أجندات سياسية.

قفزة إلى العظمة

فيلم "آير" أو "قفزة إلى العظمة" عمل درامي-رياضي صدر حديثا، وهو متاح حاليا للعرض على منصة "أمازون برايم فيديو" (Amazon Prime Video)، أخرجه بن أفليك وشارك في بطولته مع كل من مات ديمون وفيولا ديفيس وجيسون بيتمان.

ويستعرض العمل كل ما قامت به شركة "نايكي" في سبيل استقطاب لاعب كرة السلة الأسطورة مايكل جوردان وإقناعه بالتوقيع لصالحها والتعاون معها من أجل إصدار أحذية "آير جوردان" التي حظيت بإقبال غير مسبوق على مستوى العالم.