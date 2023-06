"لم ولن نوافق".. مات ديمون وبن أفليك يرفضان استخدام ترامب فيلم "آير" في حملته الانتخابية

"لم يكن لدينا علم من قبل، ولم نوافق ولن نوافق على أي مقطع فيديو أو مقطع صوتي من فيلم "آير" (Air) يُعاد توظيفه بواسطة حملة ترامب في إعلان سياسي أو لأي استخدام آخر".

كان ذلك جزء من البيان الرسمي الذي أصدرته شركة "آرتيست إكويتي" (Artists Equity) التي أسسها كل من النجمين مات ديمون وبن أفليك وأنتجت فيلم "آير"، ردا على استخدام الرئيس السابق دونالد ترامب لمقطع من الفيلم على حسابه عبر موقع "تروث سوشيال" (Truth Social) -منصة التواصل الاجتماعي التي أسسها عام 2021- كجزء من حملته الدعائية بعد إعلانه الترشُّح لولاية رئاسية جديدة.

Trump is now cutting web videos w/ Matt Damon’s Air monologue as narration… pic.twitter.com/cBMBOaUr0Q

— Alex Thompson (@AlexThomp) June 10, 2023