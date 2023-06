وداعا والتر وايت.. نجم "بريكنغ باد" برايان كرانستون يعتزل الفن ويتفرّغ لعائلته

بعد مسيرة فنية تجاوزت 40 عاما، نتج عنها عشرات الأعمال الفنية بين التمثيل والكتابة والإنتاج، فاجأ النجم برايان كرانستون مُحبيه بنبأ غير سار، إذ أعلن نيته التقاعد رسميا والابتعاد عن دوائر الضوء خلال 3 أعوام، وتحديدا في 2026.

كرانستون الذي اشتهر بدور والتر وايت في مسلسل "بريكنغ باد" (Breaking Bad)، أعلن نيته الاعتزال في مقابلة أجراها مؤخرا مع مجلة "جي كيو" (GQ)، وهو القرار الذي علله بحاجته لقضاء المزيد من الوقت رفقة أسرته، خاصة زوجته روبن التي رافقته رحلة قاربت الربع قرن، ظلت خلالها تُسانده في الظل.

ومع كل تحد واجهه، كانت روبن تقوم بتعديل حياتها بما يتناسب مع متطلبات عمل كرانستون، مما ساعده على التقدم للأمام وتحقيق الكثير من النجاحات، والآن حان موعد رد الدَين والمساواة بين الكَفتين، ولهذا قرر التفرّغ والاستمتاع برفقتها.

“Breaking Bad” star Bryan Cranston plans to retire from acting in 2026 to spend time with wife. pic.twitter.com/85ohjz1XkW

— Daily Loud (@DailyLoud) June 9, 2023