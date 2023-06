6 إصابات في انفجار بموقع تصوير فيلم "المصارع 2"

تسبب انفجار في إصابة 6 من أفراد فريق تصوير فيلم "المصارع 2" (Gladiator 2).

ووصفت صحيفة "ميل" (Mail Online) البريطانية الحادث بالمرعب، بعد أن طارت كرة ضخمة من النار لتصيب عددا من أفراد الطاقم الموجودين وقت التصوير، وعمت حالة من الفوضى في الموقع.

وذكرت صحيفة "صن" (The Sun) البريطانية أن التوقعات تشير إلى تسبب تسرب للغاز في الحادث.

ونقل 6 موظفين من طاقم الإنتاج إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات وصفت بأنها غير خطيرة، بينما لم يصب أي من الممثلين المشاركين في الفيلم.

وقال متحدث باسم شركة "باراماونت" المنتجة للفيلم، في بيان، إن فرق السلامة والخدمات الطبية الموجودة في موقع التصوير بالمغرب تمكنت من العمل بسرعة، وتلقى المصابون الرعاية اللازمة على الفور، وقد استقرت حالتهم بالفعل.

المصارع

فيلم "المصارع 2" الذي يخرجه ريدلي سكوت، يشارك في بطولته ديزل واشنطن وبول ميسكال اللذان كانا موجودين أثناء الانفجار، كما يشارك في البطولة أيضا جوزيف كوين وكوني نيلسن، وهو الجزء الثاني من فيلم المصارع والذي عرض في عام 2000 وقام ببطولته راسل كرو.

وتدور أحداث الفيلم في جزئه الأول في عصر الإمبراطورية الرومانية حيث يحاول القيصر ماركوس أوريليوس تسليم سلطاته إلى قائد الجيوش إلا أن ابنه كومودوس يقتله قبل أن ينفذ مهمته ويصبح الابن قيصر روما خلفا لأبيه.

وبلغت ميزانية الفيلم وقتها 103 ملايين دولار أميركي وحقق ما يقرب من 460 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، وتم ترشيحه لأكثر من جائزة للأوسكار وفاز بأكثر من جائزة منها أفضل ممثل التي حصل عليها راسل كرو وأفضل فيلم.

ولم يكن نجاح سكوت الكبير في صناعة تحفة فنية مثل "المصارع" غريبة عليه، فهو صانع أفلام غزير الإنتاج وقدم العديد من الأعمال الناجحة مثل "كائن فضائي" (Alien) عام 1979 و"عداء الشفرات" (Blade Runner) عام 1982 وكذلك (Thelma & Louise) عام 1991 و"بلاك هوك داون" (Black Hawk Down) عام 2001.

وكتب ديفيد سكاربا سيناريو (غلادياتور 2) وتعاون سابقًا مع سكوت ككاتب في فيلم "كل نقود العالم" (All the Money in the World) عام 2017.

من بين أعضاء الطاقم الرئيسيين الذين عملوا في "المصارع" في جزئه الأول، ويخوضون التجربة الجديدة مع سكوت، مصمم الإنتاج آرثر ماكس ومصمم الأزياء جانتي ياتس، بالإضافة إلى المصور السينمائي داريوش فولسكي.