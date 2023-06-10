بينها نظارات هاري بوتر.. أزياء أبطال أشهر أفلام هوليود للبيع

تخيّل نفسك تملك زي "هاري بوتر" أو قناع "باتمان" أو إحدى بذلات "إلفيس بريسلي" الأيقونية. قد يرى البعض هذا الأمر عديم الأهمية، إلا أن محبي الأفلام وهواة جمع التذكارات يعتبرون اقتناء مثل تلك القطع مكسبا شخصيا واستثنائيا لما لها من خلفية تاريخية وفنية حتى لو كان ثمنها باهظا.

مزاد لا يُقاوم

ووفقا لما نشرته صحيفة "هوليود ريبورتر" (The Hollywood Reporter) سيتم عرض أكثر من 1400 قطعة فنية وتذكارات من السينما والدراما بمزاد سيُجرى بين 28 و30 يونيو/حزيران الحالي في متحف "بيترسون للسيارات" (Petersen Automotive) في لوس أنجلوس.

المزاد تُديره شركة "بروب ستور" (Prop Store) للمزادات التي تعمل في المجال منذ ربع قرن وتتخصص في الكنوز والمقتنيات السينمائية، على أن تُقدّم العطاءات عبر الإنترنت أو الهاتف، ومن المُفترض أن يكون الحدث أحد أكبر مزادات التذكارات الفنية في التاريخ.

القطع الأكثر ثمنا

من بين أشهر القطع التي سيتضمنها المزاد وأكثرها انتظارا، فستان الأميرة "ليا" الذي ارتدته النجمة كاري فيشر بنهاية الجزء الرابع من سلسلة أفلام "حرب النجوم: أمل جديد" (Star Wars Episode 4: A New Hope)، صممه جون مولو الذي حاز جائزة الأوسكار عام 1978 عن تصميم أزياء العمل.

ورغم أهمية القطعة وتأكيد أنها أصلية، فقد وصفت صحيفة "نيويورك بوست" (New York Post) الفستان بأنه ليس في أفضل حالاته، إذ كان مع أحد أعضاء طاقم الفيلم وتضرر خلال حفل، وتلوث ببقع جمعت بين الدماء وآثار الطعام والنبيذ.

جدير بالذكر أن هواة جمع القطع التاريخية ظلوا يبحثون عن الفستان ما يقرب من 40 عاما حتى ظنوا أنه لم يعد موجودا، قبل أن يُعثر عليه بالصدفة مُعلّقا خلف باب مكتب أحد أفراد طاقم الفيلم ولكن بحال سيئة، والآن بعد أن تم استعادته، يظن القائمون على المزاد أنه سيجلب بين مليون إلى مليوني دولار نظرا لأهميته فنيا.

أما القطعة التي يُتوقّع لها أن تجلب أكثر من مليونَي دولار، فهي دراجة "بات بود" (Batpod) النارية وهي واحدة من أصل 6 استخدمها النجم كريستيان بيل بفيلم "فارس الظلام" (The Dark Knight).

قضت تلك المركبة سنوات مُخزّنة في المتحف، وظهرت خلال جولات أجراها بعض الشخصيات المهمة عام 2019 في معرض "هوليود دريم ماشينز" (Hollywood Dream Machines)، قبل أن يُقرَّر عرضها للبيع هذا العام. ومن أهم مميزاتها أنها صُنعت من هيكل صُنع لها خصيصا وتم تزويدها بإطارات سباق "هوسير" (Hoosier) مقاس 31 ومحرك هوندا 750.

الطريف أن من سيشتريها لن يستطيع قيادتها والخروج بها من ساحة المزاد، وإنما سيتم بيعها في حالة "التدحرج فقط"؛ نظرا لإزالة البطارية وخزان الوقود وبعض أدوات التحكم.

خوذة حُرّاس المجرة

"خوذة ستار لورد" هي إحدى القطع المُنتظرة من قِبل الجمهور أيضا، والتي ظهرت خلال فيلم الأبطال الخارقين "حراس المجرة" (Guardians of the Galaxy) الذي صدر في 2014 وكان الجزء الأول من سلسلة عُرض الجزء الثالث منها في مايو/أيار الجاري وحصد حتى الآن ما يقرب من 680 مليون دولار.

وتتميز الخوذة بأنها مضيئة وعليها علامة "هيرو 3" (Hero 3) من الداخل بالإضافة لكونها مُبطنة بالجلد المدبوغ ومطلية يدويا لتبدو شبيهة بالمعادن، ومن المتوقّع أن تجلب القطعة بين 100 إلى 200 ألف دولار.

تذكارات فنية أخرى

من بين القطع الأخرى التي ستُعرض في المزاد:

زي هاري بوتر والنظارات التي ارتداها النجم دانيال رادكليف بفيلم "هاري بوتر وحجرة الأسرار" (Harry Potter and the Chamber of Secrets).

المطرقة التي استخدمها النجم تيم روبينز في فيلم "الخلاص من شاوشانك" (Shawshank Redemption)، وقد يصل ثمنها إلى 100 ألف دولار.

معطف الغرق الذي ارتدته النجمة كايت وينسلت بفيلم "تيتانيك" (Titanic) ويُرجّح أن يبلغ سعره من 100 إلى 200 ألف دولار.

الزي الذي ارتداه النجم هاريسون فورد بفيلم "بليد رانر" (Blade Runner)، ويُفترض أن يتراوح ثمنه بين 80 و160 ألف دولار.

دمية المهرج من فيلم "أرواح شريرة" (Poltergeist) ويتراوح سعرها بين 200 و400 ألف دولار.

"رأس العنكبوت" (Spider Head-Thing) من فيلم الرعب "الشيء" (The Thing) ويُتوقّع أن يجني ما يزيد على 200 ألف دولار.

"المطرقة المُتصدعة" (Cracked Mjolnir Hammer) التي استخدمها كل من ناتالي بورتمان وكريس هيمسوورث خلال فيلم "ثور: الحب والرعد" (Thor: Love and Thunder).

الدرع الذي استخدمه النجم "براد بيت" في دور "أخيل" بفيلم "طروادة" (Troy)

نص السيناريو الخاص بالنجم آل باتشينو لدوره بفيلم "الرجل ذو الندبة/سكارفيس" (Scarface) والمُذيّل بملاحظاته اليدوية.

قفاز بيسبول مُوقّع من النجم كيفن كوستنر استخدمه في فيلم "حقل الأحلام" (Field of Dreams).

قناع الهوكي لشخصية جيسون فورهيز من فيلم "يوم الجمعة 13: الدم الجديد" (Friday the 13th: The New Blood).

يُذكر أن هذا المزاد يأتي في أعقاب مزاد "فن ديزني لاند" الضخم الذي جرى في مارس/آذار الماضي في بيفرلي هيلز في كاليفورنيا وضم الكثير من القطع الفنية رفيعة المستوى وتذكارات ديزني الثمينة.

ويؤشر ذلك إلى تزايد وتيرة هذا النوع من المزادات من عام لآخر، مع حرص محبي السينما والتلفزيون على جمع تلك القطع الفريدة.