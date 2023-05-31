حفل جوائز مسلسلات رمضان: طه دسوقي يتنازل عن لقب أفضل ممثل صاعد.. و"الشركة المتحدة" تحصد غالبية الجوائز

جرى مساء الأمس الثلاثاء الإعلان عن الفائزين بالنسخة الأولى من "مسابقة جوائز المسلسلات والإعلانات الرمضانية" التي أطلقتها إدارة المنصة الإبداعية "كريتيف ساميت" (Creative Summit) بعد منافسة قوية خلال الماراثون الرمضاني لعام 2023.

وضمت جوائز المسلسلات فئات عدة، من بينها التمثيل والتأليف والإخراج والموسيقى والأزياء.

وجاء التصويت على مرحلتين، لإضفاء مزيد من المصداقية والشفافية بحسب القائمين على المسابقة، على أن يعتمد بشكل أساسي على تصويت الجمهور، حيث بلغ عدد المصوتين 110 آلاف.

وجرت المرحلة الأولى في وقت سابق وشملت التصويت لاختيار أفضل الإعلانات الرمضانية، أما المرحلة الثانية التي أُعلن عن جوائزها بالأمس فتمحورت حول المسلسلات، حيث كان من الضروري من الانتظار حتى انتهاء شهر رمضان بالكامل ليصبح لدى الجمهور القدرة على تقييم الأعمال وتكوين انطباع حقيقي عنها ومن ثمّ التصويت.

وقد حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور الحفل، من بينهم المخرج محمد سامي، ومن النجمات دينا الشربيني وآية سماحة ومنى زكي وجيهان الشماشرجي وركين سعد وياسمين رئيس.

ومن النجوم حضر أحمد داود وأحمد داش وأحمد مالك وطه دسوقي ووليد فواز أحمد جمال سعيد، ومن المطربين حضر عزيز مرقة ومصطفى حجاج.

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جاءت جوائز مسلسلات رمضان كالتالي:

جائزة أفضل ممثلة لمنى زكي – عن دورها بمسلسل "تحت الوصاية".

جائزة أفضل ممثل لمحمد رمضان – عن دوره بمسلسل "جعفر العمدة".

جائزة أفضل ممثلة كوميدية لدينا الشربيني – عن دورها بمسلسل "كامل العدد".

جائزة أفضل ممثل كوميدي لأحمد أمين – عن بطولته لمسلسل "الصفارة".

جائزة أفضل ممثل مساعد لأحمد داش – عن دوره بمسلسل "جعفر العمدة".

جائزة أفضل ممثلة مساعدة لمي كساب – عن مسلسل "جعفر العمدة".

جائزة أفضل ممثل صاعد لطه دسوقي – عن دوره بمسلسل "الصفارة".

جائزة أفضل ممثلة صاعدة لآية سماحة – عن دورها بمسلسل "كامل العدد".

جائزة أفضل عمل كوميدي لمسلسل "كامل العدد".

جائزة أفضل سيناريو لخالد وشيرين دياب – عن مسلسل "تحت الوصاية".

جائزة أفضل مخرج لمسلسل 15 حلقة لمحمد شاكر خضير – عن مسلسل "تحت الوصاية".

جائزة أفضل مدير تصوير لبيشوي روزفلت – عن مسلسل "تحت الوصاية".

جائزة أفضل وكالة في العام لوكالة ميديا هب "سعدي – جوهر".

جائزة أفضل موسيقى تصويرية لخالد الكمار – عن موسيقى مسلسل "الهرشة السابعة".

جائزة أفضل أغنية لفريق مسار إجباري – عن أغنية "كلمة" تتر/شارة مسلسل "الهرشة السابعة".

جائزة أفضل أزياء لحسن مصطفى – عن مسلسلي "جت سليمة" و"حرب".

يشار إلى أن غالبية المسلسلات التي حصدت أهم الجوائز (تحت الوصاية، الصفارة، جعفر العمدة) من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي قدّمت أعمالا رمضانية متنوعة بين الدراما الاجتماعية والكوميديا والأعمال التاريخية.

ومن بين المسلسلات الأخرى التي أنتجتها الشركة للتنافس بها خلال رمضان مسلسل "سوق الكانتو"، ومسلسل "رسالة الإمام"، ومسلسل "سره الباتع"، ومسلسل "الكتيبة 101″، ومسلسل "علاقة مشروعة"، ومسلسل "حضرة العمدة" وبعض الأعمال الأخرى.

غياب بعض النجوم

وشهد الحفل غياب بعض الفائزين، من بينهم النجم محمد رمضان الذي كلّف المخرج محمد سامي بتسلم جائزة أفضل ممثل عوضا عنه، وإن كان حرص على إرسال فيديو أعرب خلاله سعادته بالتكريم خاصة أنه جاء بناء على استفتاء الجمهور، غير أن سفره للخارج حال دون حضوره.

كذلك غاب النجم أحمد أمين عن الحفل وقام الممثل طه دسوقي بتسلم الجائزة نيابة عنه.

لفتات إنسانية

يشار إلى أن الحفل قد بدأ بلفتة إنسانية، حيث وجه مقدمو الحفل التحية ودعوا بالرحمة للفنان مصطفى درويش الذي وافته المنية فجأة في الأول من مايو/أيار الجاري، لكن الحدث الأشهر الذي سرعان ما صار حديث الساعة على منصات التواصل الاجتماعي، هو تنازل الفنان طه دسوقي عن جائزة أفضل ممثل صاعد للطفل عمر شريف بطل مسلسل "تحت الوصاية".

وهي الجائزة التي قدمها الفنان أحمد داود وحرص على توجيه حديثه قبل الإعلان عنها إلى عمر شريف وشاركه تجربة قديمة حول ترشحه (داوود نفسه) لجائزة مماثلة بأول مشواره وبكائه عند الخسارة، مؤكدا أن خسارة الجوائز لا يُقلل من حجم موهبة النجم وبذله أفضل ما عنده بالعمل.

غير أن طه دسوقي فاجأ الجميع بعد الصعود لتسلم الجائزة، إذ أعلن أنه هو شخصيا قام بالتصويت لصالح الطفل عمر شريف لشدة ما أعجبه دوره بمسلسل "تحت الوصاية" ثم أهدى له الجائزة، مما جعل الفنان الطفل ينهار باكيا ويسجد لله على أرضية المسرح.