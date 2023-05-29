عن عمر ناهز 81 عاما.. وفاة الممثل السوري أسامة الروماني إثر سكتة قلبية

توفي الممثل ومخرج البرامج السوري أسامة الروماني -فجر اليوم الاثنين- إثر سكتة قلبية، عن عمر ناهز 81 عاما.

وقد نعت نقابة الفنانين السوريين الروماني في تدوينة على فيسبوك قائلة "نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميل الفنان أسامة الروماني. لروح فقيدنا الرحمة والسكينة ولنا ولكم ولأسرته ومحبيه خالص العزاء والصبر والسلوان".

وعبرت الفنانة السورية نادين خوري عن حزنها لوفاة الروماني عبر تدوينة على فيسبوك قائلة "الأستاذ والأخ والفنان المحترم والمتواضع.. اجتمعنا في الكثير من الأعمال وآخرهم مربى العز، خبر رحيلك محزن ومفاجئ".

ومن جانبها، نشرت الفنانة السورية شكران مرتجى على صفحتها بفيسبوك صورة تجمعها بالفنان الراحل قائلة "ستبقى بالذاكرة أستاذ أسامة.. كنت مبسوطة بعودتك لدمشق بعد سنوات طويلة من الغربة.. عزائي لعائلته الكريمة وعزائي لمهنتنا اللي خسرت أحد الفنانين الكبار".

كما نعته شركة "إيمار الشام" للإنتاج الفني في تدوينة عبر فيسبوك.

ولد أسامة الروماني في دمشق يوم 3 يوليو/تمّوز 1942، وهو الأخ الأصغر للممثل الراحل هاني الروماني.

بدأ حياته الفنية عام 1967 مع مسلسل "زقاق المايلة" ثم شارك في مسرحيتي "ضيعة تشرين" عام 1974 و"غربة" عام 1976، ثم سافر إلى الكويت وشارك في إنتاج برنامجي الأطفال الشهيرين "افتح يا سمسم" و"سلامتك".

ومن أبرز أدواره في الدراما السورية مسلسل "حمام القيشاني" حيث أدى فيه دور العقيد أديب الشيشكلي، إضافة إلى أعمال عديدة.

وغاب الروماني سنوات طويلة عن سوريا والوسط الفني ليعود للمشاركة في أعمال مهمة حقّقت مشاهدات على الصعيد المحلي والعربي منها "خريف عمر، كرزون، صبايا، حوازيق، كسر عضم".

كان آخر ظهورٍ للروماني خلال شهر رمضان الماضي عبر شخصية أبو علاء في مسلسل "مربى العز" كما شارك خلال العام الماضي في مسلسل "على قيد الحب" إلى جانب الممثل دريد لحام.