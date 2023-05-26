انطلقت المراحل الأخيرة لرحلة البحث عن الممثل الذي سيؤدي دور سوبرمان في فيلم سوبرمان الجديد "الإرث" (Superman: Legacy) للمخرج جيمس جن.

وطبقا لتقارير صحفية أعلن عنها موقع "هوليود ريبوتر"، فإن الأسماء المرشحة للعب أدوار ثلاثي البطولة -سوبرمان وحبيبته لويس لين والشرير ليكس لوثر- دخلت إلى مرحلة القائمة القصيرة.

سوبرمان/كلارك كينت

ديفيد كورينسويت قام أخيرا بلعب دور ببطولة فيلم بيرل وحظي بتقييمات نقدية معتدلة، ويعد أبرز المرشحين للعب دور المراسل الصحفي كلارك كنت الشخصية السرية لسوبرمان، وتؤكد المصادر أن كورينسويت سيقوم بأداء اختبارات الشاشة قريبا جدا.

أما جاكوب إلوردي الذي لعب دور الشرير في مسلسل "Euphoria /النشوة" فهو أيضا مرشح بقوة للعب الدور، لكنه حتى الآن لم يبد مرونة حقيقية تجاه الالتزام بأداء الشخصية لسنوات قادمة في عالم أفلام شركة "دي سي" (DC)، لأن الدور يتطلب التزاما طويل الأمد، وهو أحد الأمور التي كانت وراء خروج البريطاني هنري كافيل من الدور بعد قيامه به في أفلام سابقة بجانب مشكلات أخرى.

لويس لين

لا يختلف الأمر كثيرا في دور لويس لين حبيبة سوبرمان ومراسلة صحيفة ديلي بلانت الشهيرة في عالم "دي سي"، فقد رُشحت لهذا للدور الممثلة إيما ماكي التي تقوم ببطولة فيلم باربي الذي تنتجه شركة "وارنر برازر".

أما النجمة الأخرى المرشحة لأداء الدور نفسه فهي راشيل بروسناهان التي حازت جائزة الإيمي عن بطولتها لمسلسل "السيدة ميزل المذهلة" (The Marvelous Mrs.Maisel).

وتؤكد التقارير أن بروسناهان قدمت تجربة أداء مذهلة، لكن العائق الوحيد أمامها هو عمرها الذي تجاوز 32 عاما حيث يرغب جيمس جن أن تكون المراسلة الصحفية البارزة في مدينة متروبلوس -المدينة التي يعيش بها سوبرمان- في العشرينيات.

ليكس لوثر

أما دور ليكس لوثر فيبدو أن المرشح الوحيد والأقرب لتمثيله هو نيكولاس هولت الذي قام بدور البطولة في فيلم "رينفيلد" كما قام بدور نيكس في فيلم "ماكس المجنون: طريق الغضب" (Mad Max: Fury Road).

وهولت كان المرشح الأول لعب دور باتمان في نسخة الفيلم الأخيرة التي أخرجها مات ريفز قبل أن يقوم ببطولة الفيلم روبرت باتينسون. ويبدو أن شركة "وارنر برازر" متمسكة بهولت، ليكون أحد الشخصيات البارزة في نسخة عالم "دي سي" الجديدة بعد إعجابهم به في فيلم ماكس المجنون.

قصة الفيلم

في تصريحات سابقة، أكد جيمس جن مؤلف ومخرج فيلم سوبرمان أن الفيلم سيكون مختلفا في النسخة الجديدة من عالم "DC" لأن شخصية سوبرمان تجسد كل ما يؤمن به جيمس جن من أن سوبرمان في فيلمه يحاول أن يوفق بين الإرث الشخصي المحمل به من عالمه الأصلي في كريبتون والتقاليد الأرضية في العالم الحديث، وذلك ما يجعله يشعر بالغربة وبكونه كائنا فضائيا غريبا ووحيدا على كوكب الأرض.

العالم الجديد

وتأمل شركة "دي سي" أن يكون هذا الفيلم باكورة عالمها الجديد بعد سلسلة من المشكلات تتعلق بعالمها القديم من أفلام دون المستوى أو أزمات تخص بالممثلين سواء باعتذارهم عن الأفلام أو أزمات قضائية تلاحقهم مثل قضية الممثل إزا ميلر الذي يقوم بدور فلاش.

وتراهن الشركة على أن يؤسس الفيلم الجديد لإعادة إطلاق عالم "دي سي" مرة أخرى وأخذ مكان في سوق الأبطال الخارقين الذي استحوذت عليه شركة مارفل المنافس الرئيس لهم منذ مدة طويلة للغاية.

وربما تكون هذه هي الأسباب الرئيسة للاستعانة باسم بارز في عالم مارفل، وهو المخرج جيمس جن مخرج ثلاثية أفلام "حراس المجرة" الذي نجح نجاحا كبيرا جدا في عالم مارفل وحقق إيرادات كبيرة جدا وصنع خصوصية كبيرة لعالم حراس المجرة، كما أعاد تقديم "الفرقة الانتحارية" (The Suicide Squad) مرة أخرى في عالم "دي سي" بعد الفشل الذريع للفيلم الأول.