وفاة الفنان الكويتي أحمد جوهر بعد صراع مع المرض

توفي اليوم الخميس الفنان الكويتي أحمد جوهر، عن عمر 65 عاما، وذلك بعد معاناة مع المرض خلال الأسابيع الماضية.

جوهر كاتب ومخرج مسرحي، من مواليد الكويت 29 مارس/آذار 1958، اشتهر بأعماله التراثية التي تخصص بها وخاض مغامرة إنتاجها في بداية التسعينيات من القرن الماضي، وهو صاحب مؤسسة الأبرق للإنتاج الفني، بدأ رحلته الفنية عام 1982، وذلك قبل أن يتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1984.

وكان مسلسل "طش ورش" هو أول عمل أنتجه الفنان الراحل في عام 1993، كما كتب مسلسل "طير الخير" في عام 1997.

ومن أشهر أعماله الجزء الثاني من مسلسل "افتح يا سمسم"، ومسلسل "مسافر بلا هوية"، ومسلسل "الأخطبوط"، والمعزب، و"العضب"، كما قدم للمسرح عددا كبيرا من المسرحيات أبرزها "محاكمة علي بابا" و"سيف العرب" و"استجواب" و"مافي هالبلد إلا هالولد".

اشتهر جوهر بانتقاده لتدهور أحوال المسرح والدراما العربية، وشدد في لقاءات عدة على ضرورة رفع الوعي واحترام الجمهور العربي وتقديم أعمال تليق به، كما حرص على الدعوة لتقديم أعمال درامية تراثية توثق التراث العربي والخليجي.