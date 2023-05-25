"عيسى" المصري يفوز بجائزة أفضل فيلم قصير في أسبوع النقاد بمهرجان كان

فاز فيلم "عيسى" للمخرج المصري مراد مصطفى بجائزة "رايل" التي تمنح لأفضل فيلم قصير في أسبوع النقاد بمهرجان "كان" في دورته السادسة والسبعين.

وقالت الصفحة الرسمية للفيلم على موقع فيسبوك: فخورون بأن فيلمنا "عيسى" أو "أعدك بالفردوس" للمخرج المصري مراد مصطفى يفوز بجائزة "رايل الذهبية" التي تمنح لأفضل فيلم قصير في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان "كان" السينمائي الدولي في دورته السادسة والسبعين، حيث قام بالتصويت على هذه الجائزة لجنة تحكيم مكونة من 100عضو وناقد سينمائي.

وكان المخرج مراد مصطفى قد أعلن عن مشاركة فيلم "عيسى" (I promise you paradise) في مسابقة أسبوع النقاد لمهرجان كان الذي افتتح في 16 مايو/أيار الحالي ويختتم بعد غد السبت.

وقال مصطفى في تصريح سابق للجزيرة نت إن "عيسى" هو فيلمه القصير الرابع الذي يواصل فيه تحقيق الهدف الذي بدأه في الأعمال السابقة التي عرضت جميعا في مهرجان "كليرمون فيران" الفرنسي، وخصوصا الفيلم الأول "حنة ورد" الذي تناول مسألة غير المصريين -وتحديدا الأفارقة- الذين يعيشون في مصر.

وتدور أحداث فيلم "عيسى" حول مهاجر أفريقي في مصر، يبلغ من العمر 17 عاما، يسابق الزمن لإنقاذ أحبائه بعد حادث عنيف. ويقوم ببطولته كيني مارسيلينو وكنزي محمد.

و"رايل" (Rail d’Or) جائزة رمزية تمنح لفيلم روائي طويل وفيلم قصير، ضمن أسبوع النقاد في مهرجان "كان" السينمائي، من قبل رابطة محبي السينما منذ عام 1995.

وبرزت خلال السنوات الأخيرة أعمال سينمائية مصرية مستقلة وقصيرة، لتشارك في مهرجانات دولية وتقتنص جوائز مهمة، منها فيلم "ستاشر" للمخرج سامح علاء، الذي نال السعفة الذهبية كأفضل فيلم قصير في مهرجان "كان" عام 2020، وفيلم "ريش" للمخرج عمر الزهيري الذي حصد جائزة أفضل فيلم في أسبوع النقاد في "كان" عام 2022.