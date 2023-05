أفلام جرت أحداثها في يوم واحد.. لا تفوتها

عادة ما نشاهد أعمالا درامية تستغرق حبكاتها شهورا طويلة، وربما سنوات لتكتمل أو تحل عقدتها وتكشف أسرارها، ولكن هناك أعمالا أخرى تستغرق 24 ساعة فقط لاستعراض أحداثها وعرض كافة جوانبها.

تتميز هذه الأعمال بجرعة مكثفة، سواء من الدراما أو التوتر والمشاعر، خاصة مع التطورات المتلاحقة للشخصيات، مما يجعل الجمهور يتفاعل بشكل أكبر.

إليك أهم الأفلام التي حققت قدرا كبيرا من النجاح نتيجة جرعة الدراما المكثفة.

زادت شهرة الأفلام غير الأميركية خلال العقد الأخير، وبات لها جمهورها الشغوف، خاصة مع تناولها حبكات ذكية وغير تقليدية وتمتّع نجومها بالموهبة.

ومن بين الأعمال التي لفتت الانتباه مؤخرا الفيلم الإسباني "توك توك" (Toc Toc) الذي صدر في 2017، وهو كوميديا سوداء تدور حول مجموعة من مرضى الوسواس القهري، جميعهم على موعد مع الطبيب النفسي الشهير الذي قرروا اللجوء إليه على أمل العلاج.

يجتمعون في العيادة وينتظرون الطبيب المتأخر، وخلال ذلك الوقت يحتكون ببعضهم وتظهر أسوأ أعراض أمراضهم، فهل سيزيدون بعضهم مرضا أم يتعالجون بالصدمة؟

من السينما الإيطالية اخترنا لكم "غرباء تماما" (Perfect Strangers) الذي عُرض عام 2016 وتجاوزت إيراداته 31 مليون دولار، والأهم أنه أنتجت منه حتى الآن 23 نسخة آخرها في يناير/كانون الثاني 2023. وكانت النسخة الأكثر إثارة للجدل "أصحاب ولا أعزّ" التي أنتجتها نتفليكس، وجاءت من بطولة منى زكي وإياد نصار ونادين لبكي.

قصة العمل تدور حول مجموعة أصدقاء يلتقون على العشاء في منزل أحدهم، وعلى سبيل التسلية يقررون القيام بلعبة خطرة، تتطلب منهم مشاركة كافة ما يجري على هواتفهم المحمولة من رسائل أو مكالمات علنا حتى الرحيل، وهنا يفاجؤون بأن علاقاتهم هشة تماما ولا يعرف أحدهم الآخر مثلما جرى الاعتقاد لسنوات.

