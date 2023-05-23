عبرت الفنانة عبلة كامل عن امتنانها لكل من نادى بتكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي المقبل، وقالت الفنانة -التي انسحبت من عالم الفن منذ 5 أعوام- إنها لم تكن تعتقد أن الجمهور لا زال يذكرها، وأكدت أن ظروفها الخاصة لا تسمح لها بحضور فعاليات المهرجان.

وتحدثت الفنانة المصرية في اتصال هاتفي مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "أون تي في"، في أول رد لها على الدعوات التي أطلقها فنانون لتكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي، والتي صدرت في البداية من المخرج يسري نصر الله والممثلة منة شلبي.

ولم تشارك الفنانة عبلة كامل في أي عمل فني منذ عرض الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" عام 2018، ويعرف عنها رفضها الظهور الإعلامي بأي شكل.

دعوة سابقة

وكان مايو/أيار 2022، شهد نداءات شعبية وجماهيرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ما بدا استدعاء للفنانة عبلة كامل بعد عرض حوار تلفزيوني وحيد لها ما لبث أن تحول إلى الأكثر تداولا. ولفت ذلك الانتشار السريع النظر إلى شعور المصريين باغتراب قاس بعد أن فاجأتهم الشاشات بوجوه فنية وإعلامية لا تعبّر عنهم، ولا عن منظومة القيم المحفورة في وجدانهم.

نظر المصريون حولهم فلم يجدوا أبناءهم على الشاشة كما اعتادوا، لم يجدوا عبلة كامل التي انتمت إلى كل عائلة مصرية؛ أختا أو خالة أو بنتا، اختفت ممثلة القيم والملامح المصرية في برلمان الفن، فاستدعوها عبر لقاء تلفزيوني قديم.

رصيد فني كبير

ما حققته عبلة في مشوارها الفني يكاد يكون أكبر رصيد حصل عليه ممثل أو ممثلة في تاريخ الفن العربي، ليس بسبب الجوائز الكثيرة التي حصلت عليها، بل بسبب ذلك الحب والاحترام والسماح لها بأن تكون فردا من أفراد كل أسرة مصرية وافتقادها حين تغيب أو يغيب ما تمثله.

دفعت بها المصادفة حين كانت طالبة في كلية الآداب إلى خشبة المسرح، لتقول جملة واحدة مجاملة لزميلة لها، فاكتشفت شغفها وقررت الاستمرار، لتحصل في العام الدراسي التالي على كأس أفضل ممثلة للمسرح الجامعي.

وفور تخرجها، تزوجت عبلة زميل دراستها الممثل والأكاديمي أحمد كمال وأنجبت توأمين هما زينب وفاطمة، واستعانت بمربية لتساعدها، خاصة مع عملها اليومي في المسرح.

كانت عبلة تقدم دورها على المسرح يوميا في مسرحية "عفريت لكل مواطن"، وتجلس المربية مع الطفلتين في حديقة مسرح "الطليعة". بكت "عبلة" طبقا لما هو مطلوب منها في أداء الدور، لكن الطفلتين سمعتا البكاء فصرختا باكيتين أيضا "تعالي يا عبلة". فتركت عبلة المسرحية والخشبة وجرت نحو طفلتيها صارخة "ولادي يا ناس".

كان المخرج يوسف شاهين بدأ حينئذ مرحلة جديدة وقرر أن يقدم فيلم "وداعا بونابرت"، واعتاد أن يبحث عن مواهب جديدة في إطار الإعداد لكل فيلم قادم، وعلى خشبة مسرح الطليعة لفتت عبلة كامل نظره فاختارها لدور "ليلى" في الفيلم.

مع بدء "البروفات" قبل التصوير، أوقف شاهين العمل قائلا "أنا لا أحب التمثيل". كانت عبلة القادمة من المسرح تؤدي بطريقة مسرحية، فتوقفت وتعلمت أول دروسها، ثم تعاون معها في فيلمه التالي "اليوم السادس" الذي شاركت في بطولته داليدا ومحسن محيي الدين.

ثم جاءت فرصتها مع قامة مسرحية هي محمد صبحي الذي قدمها في دور "سنية" في مسرحية "وجهة نظر" ودفع بها إلى الكوميديا بعالمها الرحب، وظلت 5 أعوام تقدم الدور الذي أصبح منصة انطلاق لها وحوّلها إلى نبوءة حقيقية لكل مهتم بالسينما في مصر.

التقت عبلة عمالقة السينما في مصر، فقدمت أداء لا يمكن القول إنه جيد فقط، فهو يختلف نوعيا عن الأداء الكلاسيكي المعتاد طبقا للمعايير السائدة، ولعل تلك العفوية المدهشة التي تتميز بها عبلة هي التي جعلت من أدوارها أعمالًا عصية على التكرار، فهي عبلة كامل في كل الأدوار، لكن كل دور لا يحمل من سابقه سوى ذلك الصدق والاقتراب الشديد من حقيقة أداء الشخصية في الحياة نفسها.

هيستيريا

يعدّ فيلم "هيستيريا" من المحطات السينمائية الأكثر بروزًا وجنوحا في مشوار عبلة التي التقت أول مرة خلاله النجم الراحل أحمد زكي، ولأن عبلة تعرف قيمة وقامة أحمد زكي فقد شعرت بالقلق والخوف اللذين يرافقانها دائما في كل أعمالها، لكن ذلك القلق كان مضاعفا أثناء التصوير.

جسّدت عبلة دور "وداد" التي أحبّت "زين" العازف والمطرب الجوال، وفي مخالفة واضحة للعرف والتقاليد تعلن هذا الحب، وتطارد محبوبها في الأقسام ومحطات المترو، وتتحدث بجنون إلى ابنتها المتخيلة "سمسم"، وتعلن استعادة المبادرة للقلب العاشق وليس للرجل أو المرأة، كان أداء الفتاة المحبّة نصف المجنونة في "هيستيريا" أكثر من عفوي وأكثر من رائع.

سارق الفرح

منحت عبلة كامل المبدعين في السينما إلهاما يكاد يكون خروجا على ناموس السينما المستوردة من الغرب طبقا لمنظومته، ولم يحاول أحد "تعريبها" أو "تمصيرها"، حيث قدمت في فيلم "سارق الفرح" مع المخرج داود عبد السيد دور فتاة ليل.

وعقد داود وعبلة جلسات عمل لاكتشاف المساحة التي ينبغي أن تقدم لجمهور عربي في سياق الفيلم، فكان أن جاءت فتاة الليل التي اضطرتها الظروف إلى هذا العمل من دون مشهد واحد يمكن أن يكون خادشا للحياء أو مسبّبا للحرج؛ قدمت عبلة فتاة الليل في دور إنسان أولا وأقنعت الجميع أنه لا منطق في عرض تفاصيل عمل "فتاة الليل" ما دام الجمهور يعرف المهنة.

فاطمة كشري

شاركت عبلة كامل في العديد من المسلسلات التلفزيونية مثل "ليالي الحلمية"، و"الشهد والدموع"، و"هوانم جاردن سيتي" و"ريا وسكينة". ورغم أن كثيرا من الممثلات المصريات قدّمن دور "الأم"، فإن "فاطمة كشري" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" تحولت إلى حالة فنية دفعت الممثلة التلقائية إلى مساحة انفردت بها بعيدا عن المعايير المعتادة للأداء، وصُنّفت نقديا خارج المقاييس، واستدعى النقاد النبوءة القديمة بوصفها ستكون خليفة لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

احتفل المجتمع المصري "بفاطمة كشري" كما لم يحتفل بممثلة من قبل، وتحولت الشخصية التي يفترض أنها تقلد واقع الحال في المجتمع إلى نموذج تقلّده الأمهات في تربية بناتهن والحفاظ على أبنائهن، وحاول الإعلام التعاطي معها شخصيا في مقابلات، لكن عبلة عاهدت نفسها منذ البداية على ألا تتحول أو تتغير وأن تكون مخلصة لطبيعتها التي ترفض دفع ضريبة "النجومية" بما تحويه من افتعال وتدخل في الحياة الشخصية، وامتنعت عن الإعلام إلا من حوارات قليلة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة في مشوار يقترب من 50 عاما.

خالتي فرنسا

رغم تألقها في الأعمال التلفزيونية ودخولها القلوب من أوسع الأبواب، فإن الأداء المميز لعبلة كامل جعل وجودها في كل فيلم علامة مسجلة ليس لإقبال الجمهور عليه فقط، بل لحالة فنية مستقلة داخل العمل نفسه، لذلك لم تكن استعانة الجيل الجديد بعبلة كامل في سلسلة من الأفلام التي بدأت بـ"اللمبي" غريبة.

قدمت" الأم" في اللمبي، والطبيبة التي تعيد تركيب رأس اللمبي في جسد الضابط الذي مات في حادث سيارة في "اللي بالي بالك" ثم "كلم ماما" في تجربة بطولة جماعية نسائية مع منة شلبي ومها أحمد وأحمد زاهر وغسان مطر، وقدمت في السياق السينمائي نفسه أدوارا تتميز بالدفء والتلقائية في أفلام "سيد العاطفي" و"بلطية العايمة" و"خالتي فرنسا" الذي يحمل في تفاصيله نبوءة بثورة يناير التي جاءت نتيجة مباشرة للحصار الذي ضربه الفساد السياسي والاقتصادي على بسطاء الناس في مصر وجعل الاختيارات محصورة في الموت جوعا أو العمل في مهن "مهينة" لإنسانيتهم، ورغم هدوء عبلة في حياتها العادية فإن أداءها لهذا الدور في الفيلم جاء باهرا لدرجة جعلت البعض يعتقد أن تحوّلا ما طرأ على الممثلة نفسها.

انفصلت عبلة كامل عن زوجها الأول الممثل والأكاديمي أحمد كمال، لكن العلاقة ظلت راقية وفي إطار من الودّ المتبادل، وتزوجت الممثل الراحل محمود الجندي وانفصلت عنه بعد أقل من عامين من الزواج.

ارتدت عبلة الحجاب، وأصبحت مقلّة في أعمالها في ظل التحولات العنيفة للدراما المصرية في السنوات الأخيرة، لكن الجمهور بحث عنها وطالب بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي شوقا إليها ولما تمثله من صدق وعفوية ورشد.