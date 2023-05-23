أفلام وثائقية ممتعة ومفيدة للأطفال تغنيهم عن ألعاب الهاتف

هناك طرق مختلفة لتعليم أطفالك وتقديم معلومات عن البيولوجيا والبيئة غير الكتب أو الفيديوهات القصيرة. وبالإضافة إلى اللجوء إليها للترفيه، قد تكون الأفلام أكثر مصادر التعلم تسلية.

قد يفاجأ الآباء بمقدار الوقت الذي يقضيه أطفالهم أمام الشاشات، وهو وقت يمكن استثماره بشكل أفضل عند مساعدتهم في اختيار ما يشاهدونه، وهنا يأتي دور وثائقيات البيولوجيا والبيئة، وبالطبع هناك الكثير من المرح واللحظات الإيجابية التي سيحبها الأطفال أثناء مشاهدة الأفلام الوثائقية، مع تعلم حقائق عن بيئاتنا وحيواناتها.

إليك مجموعة أفلام ممتعة لتشاهدها مع أطفالك، حتى يتعلموا أكثر عن الحياة على كوكبنا:

كوكب الأرض الجزء الثاني (Planet Earth II)

سلسلة وثائقية أنتجت عام 2016 عن الحياة البرية الموجودة على الأرض، تجعلك تنظر إلى الحياة من عيون الحيوانات. تغطي كل حلقة موطنا مختلفا: الجزر، والجبال، والغابات، والصحاري، والمراعي، والمدن.

الفيلم يناسب الأطفال من عمر 7 سنوات.

منصة العرض: قناة بي بي سي إيرث على يوتيوب.

الأرض (Earth)

فيلم وثائقي عن الطبيعة، أنتج عام 2007، يصور تنوع الموائل والمخلوقات البرية في جميع أنحاء الكوكب. يبدأ الفيلم في القطب الشمالي في يناير/كانون الثاني، ويتحرك جنوبًا، وينتهي في القارة القطبية الجنوبية في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

يكشف الوثائقي رحلة كفاح أمهات الحيوانات لتربية صغارها في بيئة خطرة، إذ يجب على أنثى الدب القطبي وطفلها الحديث الولادة العثور على طعام عبر الجليد السريع الذوبان. وفي أفريقيا، تبدأ الفيلة وصغارها رحلة شاقة بحثًا عن الماء، ويجب أن تحافظ أنثى الحوت الأحدب على صغيرها آمنًا على مدى آلاف الأميال وهي تهاجر من خط الاستواء إلى القارة القطبية الجنوبية.

الفيلم يناسب الأطفال من عمر 6 سنوات.

منصة العرض: أمازون برايم فيديو

مسيرة البطاريق (March of the Penguins)

فيلم وثائقي أنتج عام 2005، عن رحلة تزاوج وولادة البطاريق الصغيرة اللطيفة في طقوس تزاوج رائعة. ففي نهاية كل صيف في أنتاركتيكا، تقوم طيور البطريق في القطب الجنوبي برحلة إلى مناطق تكاثرها التقليدية.

تمر الرحلة عبر التندرا المتجمدة، وبعد فقس البيضة، يجب على الأنثى نقلها بدقة إلى الذكر، والعودة إلى البحر البعيد لتغذية نفسها وإحضار الطعام لمولودها الجديد.

الفيلم يناسب الأطفال من عمر 6 سنوات.

منصة العرض: أمازون برايم فيديو

كوكبنا (Our Planet)

سلسلة "كوكبنا" أنتجت عام 2019، وهي مكونة من 8 حلقات تكشف عجائب الطبيعة الفريدة، وتستخدم مزيجا من التصوير المذهل لتقديم المناطق البرية المتبقية على الأرض وسكانها من الحيوانات.

استغرق المشروع 4 سنوات ليكتمل، وشارك أكثر من 600 من أفراد الطاقم في تصويره عبر 50 دولة في جميع أنحاء العالم، لعرض التنوع الموجود على الأرض. تركز السلسلة على تنوع مواطن الحيوانات في جميع أنحاء العالم، من البرية النائية في القطب الشمالي، والمحيطات العميقة الغامضة، إلى المناظر الطبيعية الشاسعة في أفريقيا، والغابات المتنوعة في أميركا الجنوبية.

منصة العرض: نتفلكس

الفطريات المدهشة (Fantastic Fungi)

هل يمكن لكائنٍ صغير أن يطعمك ويساهم في شفائك ويكشف لك أسرار الكون ويساعد في إنقاذ الكوكب؟! في خلال رحلة مدهشة حول العالم السحري والغامض للفطريات وقدرتها على الشفاء والمساهمة في تجديد الحياة على الأرض، ستكتشف أسرار نباتات الفطر وفوائدها لاستمرار الحياة وعلاقتها بالإنسان.

يجمع الفيلم بين التصوير السينمائي والمقابلات مع علماء مثل بول ستاميتس ومؤلفين مثل مايكل بولان وغيرهم. الفيلم يناسب الأطفال من عمر 13 عاما، بسبب المفردات المعقدة والموضوعات التي قد لا يجدها الأطفال الأصغر سنا مثيرة للاهتمام.

منصة العرض: نتفلكس

حيوان لطيف 72 (72 Cutest Animal)

تدخل الحيوانات، من الزرافة الطويلة إلى الدلافين التي تقدم عروضها المبهجة وحتى أصغر طيور البطريق في العالم، في مسابقة تبحث عن النصيب الأكبر من اللطافة، وفيها تظهر جاذبية الدب القطبي والقرد العنكبوتي والكنغر والعديد من الحيوانات الأخرى.

تبحث هذه السلسلة في طبيعة اللطافة، وكيف تساعد الجاذبية بعض أنواع الحيوانات على البقاء والازدهار في مجموعة متنوعة من البيئات.

الفيلم مناسب للأطفال من عمر 7 سنوات.

منصة العرض: نتفلكس