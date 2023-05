"وداعا جوليا".. تصفيق وبكاء أثناء عرض أول فيلم سوداني في مهرجان "كان"

شهد مهرجان كان السينمائي في نسخته السابعة والستين -أمس السبت- عرض فيلم "وداعا جوليا"، وهو أول فيلم سوداني يعرض في المهرجان، وقد أعقبه تصفيق حاد وبكاء من قِبل الجمهور.

I’m a very proud member of the this extremely talented team and group of passionate people. Good bye Julia was premiered today in Cannes and for the following 3 days until Monday. The film is in competition for the Caméra d’Or. pic.twitter.com/wbXnihJTVm

وينتمي الفيلم الروائي للدراما الاجتماعية، وتدور أحداثه في العاصمة السودانية الخرطوم، ويسلط الضوء على الجوانب الثقافية في السودان، فضلًا عن التطرق للاختلافات بين مجتمعات شمال السودان وجنوبه قبيل انفصال الأخير عام 2011.

وبث ناشطون وعدد من حضور المهرجان صورا ومقاطع فيديو وثقت ردود فعل مثيرة للجمهور، تأثرا بعرض الفيلم السوداني الأول بالمهرجان العالمي.

وأظهرت لقطات مصورة استمرار الجمهور بالتصفيق لأكثر من 7 دقائق بعد عرض الفيلم، بينما اندمج آخرون بالبكاء، في ظل إشادة عربية وأجنبية به.

* GOODBYE JULIA, Kordofani. The first Sudanese feature to ever show at Cannes, this feels similar to what the THE INSULT did for Lebanon: take a personal drama / procedural and use it as a metonym for issues the country faces as a whole…

— Stephen Miller (@sdavidmiller) May 20, 2023