"وداعا جوليا".. تصفيق وبكاء أثناء عرض أول فيلم سوداني في مهرجان "كان"

شهد مهرجان كان السينمائي في نسخته السابعة والستين -أمس السبت- عرض فيلم "وداعا جوليا"، وهو أول فيلم سوداني يعرض في المهرجان، وقد أعقبه تصفيق حاد وبكاء من قِبل الجمهور.

I’m a very proud member of the this extremely talented team and group of passionate people.

Good bye Julia was premiered today in Cannes and for the following 3 days until Monday.

The film is in competition for the Caméra d’Or. pic.twitter.com/wbXnihJTVm — S. (@sagdaaaaa) May 20, 2023

وينتمي الفيلم الروائي للدراما الاجتماعية، وتدور أحداثه في العاصمة السودانية الخرطوم، ويسلط الضوء على الجوانب الثقافية في السودان، فضلًا عن التطرق للاختلافات بين مجتمعات شمال السودان وجنوبه قبيل انفصال الأخير عام 2011.

وبث ناشطون وعدد من حضور المهرجان صورا ومقاطع فيديو وثقت ردود فعل مثيرة للجمهور، تأثرا بعرض الفيلم السوداني الأول بالمهرجان العالمي.

Bye bye Cannes c'était si court et… très humide ! @Festival_Cannes . Un très gros coup de coeur avant le départ pour Goodbye Julia dans la sélection #UnCertainRegard pic.twitter.com/63kHJD3mez — Mathieu 🌟 (@MathieuTouze) May 20, 2023

وأظهرت لقطات مصورة استمرار الجمهور بالتصفيق لأكثر من 7 دقائق بعد عرض الفيلم، بينما اندمج آخرون بالبكاء، في ظل إشادة عربية وأجنبية به.

* GOODBYE JULIA, Kordofani. The first Sudanese feature to ever show at Cannes, this feels similar to what the THE INSULT did for Lebanon: take a personal drama / procedural and use it as a metonym for issues the country faces as a whole… — Stephen Miller (@sdavidmiller) May 20, 2023

إشادات نقدية واسعة النطاق للأفلام العربية (وداعاً جوليا، إن شاء الله ولد، عصابات) وهي تجارب اولى لمخرجينها وهم (محمد كردفاني، أمجد الرشيد، كمال لزرق) توالياً.. محظوظين بمتابعة نمو السينما العربية ووصولها إلى هذا المستوى بين أقرانها من السينمات العالمية والله.. — Abdulrahman #14 (@III_Abdulrahman) May 20, 2023

وقالت الصحفية آلاء حسانين -في تغريدة عبر تويتر- "بعد انتهاء عرض الفيلم السوداني الرائع، استمر الجمهور بالتصفيق لأكثر من 7 دقائق، معظم الناس كانوا يبكون. الفيلم عظيم جدًا جدًا".

بعد انتهاء عرض الفيلم السوداني الرائع " وداعًا جوليا" للمخرج محمد كردفاني استمر الجمهور بالتصفيق لأكثر من سبع دقائق، معظم الناس كانوا يبكون. فيلم عظيم جدًا جدًا. pic.twitter.com/pfBuvIOWsc — Léa (@Alaa__Hasanin) May 20, 2023

وألقى مخرج الفيلم محمد كردفاني كلمة على منصة المهرجان التي شهدت حضورًا للمشاركين وطاقم العمل الدرامي، في مشهد نال إعجاب وافتخار السودانيين عبر المنصات الرقمية.

ويتزامن عرض الفيلم مع الأحداث التي لا يزال يشهدها السودان حاليًا، من صراع مسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وكتب محمد أحمد معلقًا "البعض يهدم بالسلاح والبعض يبني بالفن، في الوقت الذي ترتفع فيه أصوات الرصاص والدانات في سماء الخرطوم ليل نهار، ترتفع أيضًا أصوات الصفير والتصفيق احتفاءً وفخرًا في سماء كان بفرنسا".

البعض يهدم بالسلاح و البعض يبني بالفن .

في الوقت الذي ترتفع فيه أصوات الرصاص و الدانات في سماء الخرطوم ليلاً نهاراً ؛ سترتفع أيضاً أصوات الصفير و التصفيق إحتفاءً و فخراً في سماء كان بفرنسا في العرض الأول لفيلم "وداعاً جوليا" pic.twitter.com/NcOBl81bbm — Mohammed Ahmed (@Mohamma38514441) May 20, 2023

وأعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي بمصر، اختيار الفيلم للمشاركة في الدورة السادسة من المهرجان المقرر في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بمدينة الجونة في محافظة البحر الأحمر (شرقي مصر)، وهو العرض الأول للفيلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكتبت صفحة مهرجان الجونة الرسمية عبر فيسبوك قائلة "حصلت هذه القصة المؤثرة التي تدور أحداثها حول حكاية مغنية متقاعدة من شمال السودان تستضيف أرملة رجل متوفى من جنوب السودان، باهتمام كبير من رواد صناعة السينما".

وكانت الجهة المنظمة للعمل قد نشرت الإعلان الترويجي للفيلم قبل أيام من عرضه، وحظي بتداول كبير في الأوساط السينمائية، وحاز إعجاب السودانيين، وسط توقعات بتتويجه بجوائز عالمية وسينمائية عدة.

والفيلم من تأليف وإخراج السوداني محمد كردفاني، وإنتاج أمجد أبو العلاء، وجسدت دور البطولة فيه الفنانة إيمان يوسف وملكة جمال السودان سيران رياك، كما أنه يضمّ الممثلين نزار جمعة وقير دويني، وهو من تصوير بيير دي فيليرز.