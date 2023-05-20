بطولة تامر حسني وأحمد فهمي وياسمين صبري.. أفلام مصرية تقتحم عالم الأبطال الخارقين

يخطط عدد من النجوم المصريين تقديم 3 تجارب سينمائية جديدة واقتحام عالم الأبطال الخارقين خلال الفترة المقبلة. لكن هل تملك السينما المصرية الأدوات اللازمة لإنتاج فيلم "سوبر هيرو" على مستوى عالمي، خاصة مع انتشار تلك النوعية في هوليوود وتعلّق الجمهور العربي بها؟

الأصعب في تاريخ تامر حسني

قبل ساعات، شارك النجم تامر حسني جمهوره -عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام- لمحة دعائية من فيلمه القادم "تاج" المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، وهو العمل الذي لطالما وصفه بطله بالأصعب في تاريخه الفني.

في الملصق الدعائي، ظهر حسني مرتديا قناعا باللون الأحمر، إذ يُجسّد في الفيلم شخصيتي شقيقين توأمين، تاج وهارون اللذين يمران بكثير من الأزمات، على أن يتمحور العمل حول شخصية بطل خارق وهو ما يُقدّم عبر إطار يجمع بين الكوميديا والفانتازيا.

مرّ العمل بعديد من الأزمات، بداية من اعتذار ممثلات رُشحن للبطولة مثل هنا الزاهد ومي عمر إلى أن وصلت البطولة في النهاية إلى النجمة دينا الشربيني.

كما وجه الممثل المصري أحمد تهامي اتهاما لصانعي العمل بسرقة قصته التي كتبها منذ سنوات وسجلها باسمه لتكون فكرة العمل، قبل أن يعود لتغيير كلامه والاعتذار لتامر حسني وإعلان عزمه على مشاهدة العمل أولا قبل الحُكم أو توجيه أي اتهامات لصانعيه.

فيلم "تاج" من إخراج سارة وفيق التي سبق لها إخراج فيلم "مش أنا" لحسني، أما التأليف والبطولة فمن نصيب تامر حسني، ويشارك في البطولة هالة فاخر وساندي، وأحمد بدير، وبيومي فؤاد، وليلى عز العرب.

عودة الرجل العناب

من جانبه، أعلن الممثل أحمد فهمي -فبراير/شباط الماضي- التحضير لفيلم يتمحور حول شخصية "الرجل العناب" التي سبق أن قدمها في مسلسل تلفزيوني عام 2012.

وأسعد هذا الخبر محبي الشخصية، لكنه في الوقت نفسه أثار تخوفهم، لأن نجاح المسلسل وقدرته على الإضحاك اعتمدت إلى حد كبير على الإنتاج الفقير والتصاميم الفنية (غرافيكس) البدائية، وهو ما يتناقض مع تصريح المنتج أحمد السبكي برصده ميزانية ضخمة للعمل ونيته الاستعانة بمخرج أميركي من أجل تقديم مشاهد الغرافيكس والمؤثرات البصرية والصوتية على أعلى مستوى.

ومن جهة أخرى، كان المسلسل نتاج تعاون بين الثلاثي (أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد) سواء على مستوى التمثيل أو التأليف، والآن بعد أن انفصل الثلاثي سوف يأتي العمل من بطولة فهمي منفردا وتأليف آخرين.

ومع أن فيلم "تاج" سوف يُطرح للعرض قبل فيلم "الرجل العناب"، إلا أن ثمة صراعا قائما بين حسني وفهمي حول أيهما صاحب لقب أول بطل خارق "سوبر هيرو" مصري في السينما المعاصرة، فبينما يُرجع حسني أحقيته باللقب إلى طرح فيلمه أولا في دور العرض، يؤكد فهمي أنه الأجدر باللقب لأن شخصية "الرجل العناب" وليدة عام 2012، وليس 2023.

"سوبر هيرو" نسائي

ياسمين صبري آخر النجوم الذين لحقوا بركب الأبطال الخارقين حتى الآن، إذ أعلن المخرج بيتر ميمي الشهر الماضي بداية تحضيره لفيلم جديد بعنوان "دليلة" تلعب فيه الممثلة ياسمين صبري دور بطلة خارقة من نوع خاص.

ورغم موهبة صبري المحدودة، فإن قطاعا من الجمهور يشعر بالتفاؤل والحماس للعمل كون ميمي يعرف كيف يدير ممثليه، والأهم أنه سبق له أن خاض تجارب سينمائية جريئة وخارجة عن المألوف. سواء ضمن فئة الخيال العلمي مثل فيلم "موسى" الذي صدر عام 2021، وحصد إيرادات بلغت 18 مليون جنيه في مصر وحدها، أو فئة التكنولوجيا والقرصنة الإلكترونية من خلال فيلم "الهرم الرابع" عام 2016.

وأعمال ميمي هذه وإن كانت حديثة على السينما العربية وتتطلب إمكانيات خاصة وذكاء بالطرح والإخراج، إلا أنه خلق لها شعبية واسعة. فهل ينجح هذه المرة أيضا ويُصالح المشاهدين على ياسمين صبري التي جاءت تجاربها الفنية الأخيرة محبطة وغير جيدة فنيا؟

نيازي مصطفي نصير الضعفاء

جدير بالذكر أن تلك الأعمال السينمائية المستقبلية ليست الوحيدة عربيا التي تناولت فئة الأبطال الخارقين، فبالنظر إلى السينما المصرية سنجد أن المخرج نيازي مصطفى سبق أن قدم عدة تجارب فنية مميزة جمعت بين الدراما والكوميديا وانتصر خلالها للضعفاء والمهمشين.

أولها عام 1959 بفيلم "سر طاقية الإخفاء" بطولة عبد المنعم إبراهيم الذي لعب شخصية صحفي يعثر على "طاقية" ما أن يرتديها حتى يختفي، ومن ثم يستطيع إنجاز بعض المهام أو الإيقاع بالأشرار.

ثم في عام 1969 صدر فيلم "العتبة جزاز" حيث جسّد النجم فؤاد المهندس شخصية "فرافيرو" الذي تظهر قواه الخارقة وقتما يستمع إلى الأغاني الشعبية. وهي الشخصية المقتبسة -ولكن بمعالجة مصرية- من شخصية "مايتي ماوس" (Mighty Mouse) أي "الفأر الخارق" الذي ظهر أول مرة في فيلم الرسوم المتحركة الأميركي القصير "فأر الغد" (The Mouse of Tomorrow) عام 1942، ثم تحول إلى بطل سلسلة أفلام ومسلسلات أنيميشن.

أما في عالم السينما الملونة، فتعاون نيازي مصطفى مع النجم محمد صبحي عام 1977 من خلال فيلم "أونكل زيزو حبيبي" الذي دار حول شخصية "زيزو" الشاب الضعيف بدنيا ونفسيا، مما يجعله غير واثق بنفسه، قبل أن يقع في طريقه عقار يمنحه قوة خارقة جسمانيا تجعله غير قابل للهزيمة.

وأخيرا عام 1984، أخرج نيازي فيلم "فتوة الناس الغلابة" من بطولة فريد شوقي صاحب محل الكتب القديمة الذي يعثر بالصدفة على قلادة تجعله يختفي ما أن يرتديها، وهو ما يستغله في رفع الظلم عن المظلومين.

بنات خارقات

على صعيد الدراما، صدر عام 2016 مسلسل بعنوان "بنات خارقات" بطولة يسرا اللوزي وشيرين عادل وريهام حجاج، وفيه لعبوا أدوار بنات "سوبرمان" الذي أتى إلى القاهرة لأداء مهمة خاصة قبل أن تربطه علاقة بامرأة مصرية يتسبب في حملها وإنجاب 3 فتيات يتمتعن جميعهن بقدرات خارقة تماما مثل والدهن.

ثم في عام 2019 عُرض مسلسل "سوبر ميرو"، وهو عمل كوميدي بطولة إيمي سمير غانم، يحكي عن أميرة تعاني معاملات غير مرضية من والدها ومديريها بالعمل، بينما تتمنى لو تتمكن من إنقاذ العالم وإحداث تغيير فارق، فتلجأ لصديقها المخترع كي يصمم لها بدلة ذات قدرات خاصة تساعدها في تحقيق ذلك الحلم.