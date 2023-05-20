بعد 76 عاما من انطلاق مهرجان كان السينمائي، لا تزال جائزة السعفة الذهبية واحدة من أعلى الجوائز في صناعة السينما، وهي جائزة تمنح لأفضل فيلم شامل، فاز بها بعض من أعظم المخرجين على مدار العقود الماضية.

وعلى الرغم من أن جائزة الأوسكار لأفضل فيلم قد تكون معروفة أكثر في العديد من البلدان، فإن قائمة الفائزين بالسعفة الذهبية متنوعة أكثر. وقد فازت بالجائزة أفلام عديدة باللغة الإنجليزية لكنها اعترفت بأفلام دولية بلغات أخرى أكثر بكثير من جائزة الأوسكار.

أقيم مهرجان كان السينمائي أول مرة في عام 1946، لكن أنواع الجوائز اختلفت من عام إلى آخر حتى عام 1955، عندما بدأ يطلق على الجائزة الكبرى رسميا اسم السعفة الذهبية بدلًا من الجائزة الكبرى.

وبين عامي 1964 و1974 عاد المنظمون إلى تسميتها الجائزة الكبرى، ثم في عام 1975 كانت مرة أخرى تحت اسم السعفة الذهبية، وظلت بهذا الاسم منذ ذلك الحين.

1- سائق التاكسي-Taxi Driver

يعدّ فيلم "سائق التاكسي" من التحف الفنية في حياة مارتن سكورسيزي، حصل الفيلم على جائزة السعفة الذهبية عام 1976، ويروي قصة "ترافيس بيكل"، وهو شاب منعزل ومضطرب (يجسده روبرت دي نيرو) يعمل سائق سيارة أجرة في مدينة نيويورك، يعاني من الأرق فيطارد الشوارع ليلًا.

ينفصل الشاب ترافيس رويدا رويدا عن الواقع بينما يحلم بتنظيف المدينة من الشخصيات التي تؤثر عليها سلبا. وعندما يلتقي العاملة الجميلة بيتسي (تلعب دورها سيبيل شيبرد)، يصبح مهووسًا بفكرة إنقاذ العالم، ويخطط أولًا لاغتيال مرشح رئاسي، ثم يوجه انتباهه نحو إنقاذ البغي إيريس (تجسدها جودي فوستر) البالغة من العمر 12 عاما.

2- عازف البيانو-The Pianist

"عازف البيانو" من أكثر الأفلام شهرة، وقد حصل على جائزة السعفة الذهبية عام 2002. يروي الفيلم قصة مؤثرة تدور أحداثها خلال الاحتلال النازي لبولندا في الحرب العالمية الثانية.

يتتبع الفيلم عازف بيانو بولنديا من أصل يهودي يدعى فلاديسلاف زبيلمان (يمثل دوره أدريان برودي)، وهو يكيف تجاربه الواقعية في القتال من أجل البقاء على قيد الحياة في الحرب بتجنب إرساله إلى معسكر اعتقال.

الفيلم من إخراج رومان بولانسكي الذي استند إلى تجربته الخاصة في كونه طفلًا من أصول يهودية وبولندية في الأراضي التي احتلها النازيون في الحرب العالمية الثانية.

3- القيامة الآن-Apocalypse Now

بعد نجاح أفلام "العراب"، وضع فرانسيس فورد كوبولا نصب عينيه صنع فيلم ملحمي عن حرب فيتنام، مقتبس من رواية جوزيف كونراد.

حصل الفيلم على جائزة السعفة الذهبية عام 1979، ويروي قصة الكابتن ويلارد (يجسده مارتن شين) في رحلة محفوفة بالمخاطر المتزايدة إلى أعلى النهر للعثور على الكولونيل كورتز (يمثل دوره مارلون براندو) الذي أصيب بالجنون لقتله.

4- باريس، تكساس-Paris, Texas

"باريس، تكساس" فيلم مميز للمخرج الألماني ويم فيندرس، حصل على جائزة السعفة الذهبية عام 1984.

تدور أحداثه حول متشرد يدعى ترافيس (يجسده هاري دين ستانتون) يجول في الصحراء في حالة شرود؛ غير متأكد مما حدث.

يبحث ترافيس عن شقيقه (مثل دوره دين ستوكويل) وابنه (أدى دوره هانتر كارسون)، وبعد أن يجد الصبي ينطلق الاثنان في مهمة عبر الجنوب الغربي الأميركي للعثور على زوجة ترافيس المفقودة (تجسدها ناستاسجا كينسكي).

5- الطفيلي-Parasite

أصبحت السينما الكورية مصدرا للإبداع على مدى السنوات الماضية، ومن أفضل إنتاجاتها فيلم "الطفيلي"، أخرجه لبونغ جون-هو الذي يصنف على أنه يجسد مدرسة الكوميديا السوداء.

حصل الفيلم على جائزة السعفة الذهبية عام 2019، ويروي قصة عائلة من الطبقة الفقيرة يتسلل أفرادها تدريجيا للعيش مع أسرة أخرى ثرية، وذلك بالتخطيط ليعمل كل فرد منهم لدى الأسرة الثرية في وظيفة ما، ومن ثم يقيمون في منزلها الفاخر.

6- خيال رخيص-Pulp Fiction

تدور أحداث فيلم "خيال رخيص" حول اثنين من صغار المجرمين، هما جول وينفيلد (يجسده صامويل إل جاكسون) وفينسينت فيجا (يمثل دوره جون ترافولتا) يؤديان ما يطلبه منهما زعيمهما، فيستعيدان حقيبة تخصه من أحد تجار المخدرات.

كما يشرفان على تنفيذ اتفاق لخسارة أحد الملاكمين مباراة ملاكمة، ويكلف أحدهما باصطحاب زوجة الزعيم (مثلت دورها أوما ثورمان) إلى الخارج للترفيه عنها في غيابه.

ورغم أن الملاكم بوتش (يجسده الممثل بروس ويليس) تلقى رشوة من زعيم العصابة "مارسيلوس ولاس" (قام بدوره الممثل فينغ راميس) ليخسر المباراة، فإنه غير رأيه وتغلب على خصمه، ثم قرر الفرار.

كذلك يعرض الفيلم قصة قاتلين مأجورين يسعيان لإخفاء آثار جثة شخص قُتل بالخطأ.