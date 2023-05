دواين جونسون وتوم هولاند أحدث ضحايا الاكتئاب والاعتلال النفسي في هوليود

تحدث كل من الممثل الأميركي والمصارع السابق دواين جونسون الشهير بـ"ذا روك" والممثل الشاب توم هولاند صاحب دور سبايدرمان بما عانياه خلال حياتهما من متاعب نفسية، وبذلك ينضمان إلى قائمة طويلة من الممثلين والنجوم الذين تحدثوا بشفافية عن آلامهم الداخلية والتي تخالف الصورة المثالية الرائجة عنهم.

هولاند بطل أفلام مارفل تحدث في مناسبات سابقة عن أهمية العناية بالصحة العقلية، منها في أغسطس/آب 2022 عندما أعلن هجره لمواقع التواصل الاجتماعي وتحدث عن التأثير السلبي لقراءة التعليقات السلبية بالمنصات الإلكترونية المختلفة.

مؤخرا تحدث توم هولاند عن دوره في مسلسل "الغرفة المزدحمة" (The Crowded Room) على "آبل تي في" (Apple TV) والذي أثر بالسلب على صحته النفسية، وقال في مقابلة مع موقع "إي دبليو" (EW) "أعرف الجوانب الجسدية للوظيفة التي أقوم بها، مثلما تتطلب أفلام الأكشن على سبيل المثال، ولكن تفاجأت بالآثار النفسية واستغرقت وقتا طويلا للتعافي منها والعودة مرة أخرى إلى الواقع".

وأشار هولاند إلى أنه كان من الصعب عليه فصل نفسه عن الشخصية التي يقدمها في المسلسل مما جعله يعاني من "انهيار نفسي بسيط" وفكّر في قص شعره حتى يتخلص من مظهر الشخصية، ولكن لم يستطع القيام بذلك في منتصف التصوير، وأصبح عليه التعامل مع الشخصية الدرامية بشكل مختلف للخلاص من تأثيرها المسيطر.

وينسب الممثل الفضل إلى زميلته الممثلة ساشا لين في مساعدته على تجاوز بعض اللحظات الصعبة بالإضافة إلى التحدث مع مختصين نفسيين أعطوه الأدوات للتعرف على المحفزات والأشياء التي توتره.

مسلسل "الغرفة المزدحمة" مستوحى من قصة حقيقية، ويستند إلى رواية بعنوان "عقول بيلي ميليغان" (The Minds of Billy Milligan) نُشرت عام 1981، ويقدم قصة "داني سوليفان/ توم هولاند"، وهو مراهق خجول ومعاد للمجتمع من ولاية نيويورك تم اعتقاله بعد إطلاقه النار في مركز روكفلر في 1979. ومن خلال سلسلة من المناقشات مع المحققة "ريا جودوين/ أماندا سيفريد"، توصّل داني إلى فهم أفضل لحالته العقلية والعلاقات في حياته والأحداث المأساوية التي أدت إلى ما قام به.

المسلسل من بطولة "إيمي روسوم" (Emmy Rossum) في دور أم داني بالإضافة إلى توم هولاند وأماندا سيفريد وستعرض الحلقات الثلاث الأولى منه على "آبل تي في" في التاسع من يونيو/حزيران القادم، وسيتم بث الحلقات السبع التالية أسبوعيا بعد ذلك.

