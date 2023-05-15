فن|السعودية

وفاة الفنان السعودي فهد الحيان نجم مسلسل "طاش ما طاش"

الفنان السعودي فهد الحيان
الفنان السعودي الراحل فهد الحيان (الجزيرة)
15/5/2023

توفي قبل قليل الفنان السعودي فهد الحيان، إثر تعرضه لأزمة قلبية، عن عمر 52 عاما، وفق مصادر محلية.

ولد الحيان في 22 مارس/آذار 1971 في قرية "نعام" التابعة لمحافظة الحريق، وكانت انطلاقته في عالم التمثيل عام 1994 حين تقدم إلى جمعية الثقافة والفنون ونجح في الاختبار، وشارك في عدد من المسلسلات بأدوار ثانوية وشارك مع المخرج منذر النفوري، وحقق نجاحا كبيرا مما أهله للمشاركة في مسلسل "طاش ما طاش" وعرفه الجمهور من خلاله واشتهر بعدة أدوار مثل شخصية هزار.

وفي عام 2006 افتتح الحيان شركة إنتاج وعبرها أنتج مسلسل "غشمشم" وقام ببطولته في 6 مواسم، وشاركته البطولة في 5 منها الفنانة هيا الشعيبي.

وأعلن الفنان الراحل اعتزاله التمثيل في ديسمبر/كانون الأول 2014، لكنه تراجع عن قرار الاعتزال لاحقا وشارك في بعض الأعمال الكوميدية.

حزن جماهيري

وجاء خبر وفاة فهد الحيان بمثابة صدمة لمتابعيه الذين تعلقوا بأدواره في مسلسلي "طاش ما طاش" و"غشمشم".

 

 

بينما نشر متابعون مقطع فيديو من حساب الفنان فهد الحيان على تيك توك، حين شارك مع متابعيه قوله تعالى في سورة التوبة "وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم..".

 

 

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية