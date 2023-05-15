وفاة الفنان السعودي فهد الحيان نجم مسلسل "طاش ما طاش"

توفي قبل قليل الفنان السعودي فهد الحيان، إثر تعرضه لأزمة قلبية، عن عمر 52 عاما، وفق مصادر محلية.

ولد الحيان في 22 مارس/آذار 1971 في قرية "نعام" التابعة لمحافظة الحريق، وكانت انطلاقته في عالم التمثيل عام 1994 حين تقدم إلى جمعية الثقافة والفنون ونجح في الاختبار، وشارك في عدد من المسلسلات بأدوار ثانوية وشارك مع المخرج منذر النفوري، وحقق نجاحا كبيرا مما أهله للمشاركة في مسلسل "طاش ما طاش" وعرفه الجمهور من خلاله واشتهر بعدة أدوار مثل شخصية هزار.

وفي عام 2006 افتتح الحيان شركة إنتاج وعبرها أنتج مسلسل "غشمشم" وقام ببطولته في 6 مواسم، وشاركته البطولة في 5 منها الفنانة هيا الشعيبي.

وأعلن الفنان الراحل اعتزاله التمثيل في ديسمبر/كانون الأول 2014، لكنه تراجع عن قرار الاعتزال لاحقا وشارك في بعض الأعمال الكوميدية.

حزن جماهيري

وجاء خبر وفاة فهد الحيان بمثابة صدمة لمتابعيه الذين تعلقوا بأدواره في مسلسلي "طاش ما طاش" و"غشمشم".

إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عن سيئاته ⁰* إنا لله وإنا إليه راجعون أسأل الله أن يرحمه⁰وأن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. #فهد_الحيان pic.twitter.com/FaHKy5Ah9Y — فايز المالكي (@fayez_malki) May 15, 2023

رحل واحد من اعظم الشخصيات الكوميديه هزار دخل كل بيت سعودي واسعدنا تبقى في قلوبنا رحم الله الفنان #فهد_الحيان واسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/HDYer7RQiH — مجيد (@iMjeeedov) May 15, 2023

#فهد_الحيان | 𝟏𝟗𝟕𝟏 – 𝟐𝟎𝟐𝟑م

رحمك الله .. إلى جنّة الخُلد. ورحلَ الفنان الجميل

صاحب القلب والذّكر الطيّب

الذي أضحَكنا كثيرًا على مدار سنوات

اللهم اجعله من الضاحكين المُستبشرين

في جناتك جنات النعيم، إنّا لله وإنّا إليه راجعون. pic.twitter.com/U4h1LpPWOg — عبدالله العصيمي | OSM (@iAOsaimi) May 15, 2023

بينما نشر متابعون مقطع فيديو من حساب الفنان فهد الحيان على تيك توك، حين شارك مع متابعيه قوله تعالى في سورة التوبة "وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم..".