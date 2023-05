اضطر الممثل الكندي ذو الأصول المصرية مينا مسعود -بطل فيلم "علاء الدين" (Aladdin)- إلى إغلاق حسابه الرسمي على تويتر، بعد تعرضه لهجوم عقب تعليقه بأن فيلم "حورية البحر" (The Little Mermaid) لن يحقق نفس الإيرادات التي حققها فيلمه "علاء الدين"، لكنه سيُشاهَد بشكل جيد.

وغرّد مسعود في تويتر قائلا إن علاء الدين كان فيلما "فريدا من نوعه"، لأن الجمهور ذهب خصيصا لمشاهدته عدة مرات، وهو ما جعل إيراداته تتجاوز مليار دولار.

وعبّر عن اعتقاده بأن فيلم "حورية البحر" سيصل لنفس الإيرادات، "لكنه سيحقق ذلك في الجزء الثاني"، في إشارة إلى توقعه نجاح الجزء الأول من حورية البحر، وهو ما يرشح الفيلم لإنتاج جزء ثان منه لاحقا.

ورغم أن مسعود حاول -قبل أن يحذف التغريدة ويغلق حسابه- أن يوضح وجهة نظره، وقال إنه لا يمكن أن يقلل من أصحاب البشرة السمراء، وإن قوله إن الفيلم سيحصل على فرصة أخرى في الجزء الثاني يعد إشادة، لكن تعليقاته أثارت جدلا واسعا عبر تويتر، حيث اعتبر البعض أن ما قاله هو تقليل من فيلم "حورية البحر"، كما وصفه البعض بالعاطل، وقالوا إنه لم يقدم عملا بعد فيلم "علاء الدين".

فكتب أحد المتابعين أن "مسعود" يشعر بالمرارة لأن الفيلم الذي لم يعرض بعد حقق ردَّ فعل أقوى من فيلمه "علاء الدين".

sir you’re being bitter cuz the movie is doing way better than aladdin despite it not even being out yet…😶 https://t.co/GArEn2KPbF pic.twitter.com/tek2I0U7ej — 🛸kee ‧₊˚•⭑* clankie stan (@Anarkee_) May 13, 2023

وجاء في تعليق آخر أنه يعتقد أن فيلم "حورية البحر" سينجح أكثر، وهو ما سيظهر من خلال شباك التذاكر بمجرد عرضه.

The OG Little Mermaid is like 3X more loved than OG Aladdin, I think that’ll play into the box office. https://t.co/nu00v6GAHE — Colt💫 (@skinnybitxhxo) May 13, 2023

وقالت إحدى المعلقات "لقد أحببت علاء الدين وهو بالفعل في أعلى 5 أفلام من إعادات ديزني، لكنني مندهشة من كون مينا مسعود متشائما بشأن فيلم لم يعرض بعد لكنه حظي بإشادة نقدية، فرأيه مخيب للآمال".

i loved aladdin and literally on top 5 of my most fave disney remakes. being pessimistic on a movie that hasn't been out yet but praised by critics is just disappointing. im so disappointed in you https://t.co/Rrpx0ZIRRx — gam (@ixcheldolls) May 13, 2023

فيما اتهم حساب باسم دييغو سانتوس الممثل مينا مسعود بالعنصرية، وقال إن بطل علاء الدين يشعر بالمرارة لأن فيلم "حورية البحر" هو أفضل فيلم حركة مباشر من ديزني قبل أن يطرح رسميا في السينما.

mena massoud being bitter and racist cuz aladdin's will not be getting a sequel after all and little mermaid is considered the best disney live action movie without being officially released 🫠 — diogosantos (@odiogosantos) May 13, 2023

في حين أرجع أحد المتابعين، السبب وراء نجاح "علاء الدين" ومشاهدته لانتشار كوفيد-19 ووجود ويل سميث في بطولة الفيلم.

We watched Aladdin bc it was Covid and Will Smith was in it, we would’ve paid it dust otherwise. https://t.co/Q0j960lumP — bryson. (@iambrysoncarter) May 13, 2023

ومن المنتظر أن يعرض فيلم "حورية البحر" في 24 مايو/أيار الجاري، وهو من إخراج روب مارشال وبطولة هالي بايلي، وميليسا مكارثي، وأوكوافينا، وجونا هاور كينغ، وهافيير بارديم.

أما فيلم "علاء الدين"، فقد عرض عام 2019، وهو من إخراج جاي ريتشي وتأليف جون أوغست، وشارك في بطولته مينا مسعود ونعومي سكوت وويل سميث، والفيلم ينتمي لعالم أفلام والت ديزني، وهو اقتباس من فيلم بالاسم نفسه عُرض عام 1992، واقتُبست قصة علاء الدين من "ألف ليلة وليلة".

ومن المتوقع أن يحقق فيلم "حورية البحر" إيرادات تصل إلى 115 مليون دولار في الافتتاح، مقارنة بـ112 مليون دولار حققها علاء الدين بعرضه الأول يوم 24 مايو/أيار 2019، بينما كان إجمالي إيرادات فيلم "علاء الدين" مليار دولار.

‘THE LITTLE MERMAID’ is tracking to earn $115M on its domestic box office opening weekend. In comparison, ‘ALADDIN’ earned $112M on its opening. pic.twitter.com/vpIoYcYcQ2 — The Hollywood Handle (@hollywoodhandle) May 12, 2023

لم يظهر النجم الشاب في أعمال سينمائية منذ ظهوره في فيلم "علاء الدين"، الذي لعب بطولته ويل سميث، لكن مسعود يستعد للمشاركة في فيلم "لعبة التضحية" (The Sacrifice Game) مع المخرج جين واكسلر الذي ينتمي لأفلام الرعب.