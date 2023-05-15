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وصفوه بالعاطل.. مينا مسعود يغضب جمهوره بعد توقعه نجاحا محدودا لفيلم "حورية البحر"

Cast member Mena Massoud arrives for the premiere of "Aladdin" at El Capitan theatre in Los Angeles, California, U.S. May 21, 2019. REUTERS/Mario Anzuoni
انتقادات لاذعة يواجهها الممثل مينا مسعود بعد تغريدته المنتقدة لفيلم "حورية البحر" (رويترز)
Nagwan Ahmed، إيمان محمد
15/5/2023

اضطر الممثل الكندي ذو الأصول المصرية مينا مسعود -بطل فيلم "علاء الدين" (Aladdin)- إلى إغلاق حسابه الرسمي على تويتر، بعد تعرضه لهجوم عقب تعليقه بأن فيلم "حورية البحر" (The Little Mermaid) لن يحقق نفس الإيرادات التي حققها فيلمه "علاء الدين"، لكنه سيُشاهَد بشكل جيد.

وغرّد مسعود في تويتر قائلا إن علاء الدين كان فيلما "فريدا من نوعه"، لأن الجمهور ذهب خصيصا لمشاهدته عدة مرات، وهو ما جعل إيراداته تتجاوز مليار دولار.

وعبّر عن اعتقاده بأن فيلم "حورية البحر" سيصل لنفس الإيرادات، "لكنه سيحقق ذلك في الجزء الثاني"، في إشارة إلى توقعه نجاح الجزء الأول من حورية البحر، وهو ما يرشح الفيلم لإنتاج جزء ثان منه لاحقا.

ورغم أن مسعود حاول -قبل أن يحذف التغريدة ويغلق حسابه- أن يوضح وجهة نظره، وقال إنه لا يمكن أن يقلل من أصحاب البشرة السمراء، وإن قوله إن الفيلم سيحصل على فرصة أخرى في الجزء الثاني يعد إشادة، لكن تعليقاته أثارت جدلا واسعا عبر تويتر، حيث اعتبر البعض أن ما قاله هو تقليل من فيلم "حورية البحر"، كما وصفه البعض بالعاطل، وقالوا إنه لم يقدم عملا بعد فيلم "علاء الدين".

فكتب أحد المتابعين أن "مسعود" يشعر بالمرارة لأن الفيلم الذي لم يعرض بعد حقق ردَّ فعل أقوى من فيلمه "علاء الدين".

وجاء في تعليق آخر أنه يعتقد أن فيلم "حورية البحر" سينجح أكثر، وهو ما سيظهر من خلال شباك التذاكر بمجرد عرضه.

وقالت إحدى المعلقات "لقد أحببت علاء الدين وهو بالفعل في أعلى 5 أفلام من إعادات ديزني، لكنني مندهشة من كون مينا مسعود متشائما بشأن فيلم لم يعرض بعد لكنه حظي بإشادة نقدية، فرأيه مخيب للآمال".

فيما اتهم حساب باسم دييغو سانتوس الممثل مينا مسعود بالعنصرية، وقال إن بطل علاء الدين يشعر بالمرارة لأن فيلم "حورية البحر" هو أفضل فيلم حركة مباشر من ديزني قبل أن يطرح رسميا في السينما.

في حين أرجع أحد المتابعين، السبب وراء نجاح "علاء الدين" ومشاهدته لانتشار كوفيد-19 ووجود ويل سميث في بطولة الفيلم.

ومن المنتظر أن يعرض فيلم "حورية البحر" في 24 مايو/أيار الجاري، وهو من إخراج روب مارشال وبطولة هالي بايلي، وميليسا مكارثي، وأوكوافينا، وجونا هاور كينغ، وهافيير بارديم.

أما فيلم "علاء الدين"، فقد عرض عام 2019، وهو من إخراج جاي ريتشي وتأليف جون أوغست، وشارك في بطولته مينا مسعود ونعومي سكوت وويل سميث، والفيلم ينتمي لعالم أفلام والت ديزني، وهو اقتباس من فيلم بالاسم نفسه عُرض عام 1992، واقتُبست قصة علاء الدين من "ألف ليلة وليلة".

ومن المتوقع أن يحقق فيلم "حورية البحر" إيرادات تصل إلى 115 مليون دولار في الافتتاح، مقارنة بـ112 مليون دولار حققها علاء الدين بعرضه الأول يوم 24 مايو/أيار 2019، بينما كان إجمالي إيرادات فيلم "علاء الدين" مليار دولار.

لم يظهر النجم الشاب في أعمال سينمائية منذ ظهوره في فيلم "علاء الدين"، الذي لعب بطولته ويل سميث، لكن مسعود يستعد للمشاركة في فيلم "لعبة التضحية" (The Sacrifice Game) مع المخرج جين واكسلر الذي ينتمي لأفلام الرعب.

المصدر : مواقع إلكترونية