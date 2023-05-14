السودان- لقيت الفنانة السودانية الشابة شادن محمد حسين مصرعها إثر سقوط قذيفة على منزلها بمدينة أم درمان أمس السبت، جراء الاشتباكات الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفقا لما نشرته صحف ووسائل إعلام محلية.

إستشهاد الفنانة السودانية شادن حسين

أثر سقوط قذيفة على منزلها بأم درمان pic.twitter.com/xbhH5N7w11 — Kamal muqalad🇪🇬🇪🇬🇪🇬 (@Kmal39867356) May 13, 2023

وشكّل خبر وفاة الراحلة -التي اشتهرت بـ"الحكامة شادن"- صدمة بين الأوساط الفنية والثقافية في السودان، إذ بادر عدد من المشاهير بنعيها بكلمات مؤثرة عبر صفحاتهم في مواقع التواصل.

ونشر المذيع السوداني محمد شقوري تسجيلا صوتيا قال إنه يوثق لحظات من الرعب عاشتها الفنانة شادن إثر اشتباكات مسلحة قرب منزلها، والذي تداوله نشطاء بشكل واسع عبر المنصات الرقمية.

وقالت حملة "نحو وعي نسوي" إن الفنانة عُرفت بمشروعها الفني النوعي الملتزم بقضايا الشعب السوداني، خصوصا ما يخص الدعوة للسلام والتعمير، كما قدمت من خلال مسيرتها تنوعا ثقافيا لجمهورها ومحبيها في السودان.

استشهدت اليوم الفنانة السودانية شادن محمد حسين (الحكامه) بعد سقوط قذيفة في منزلها بأم درمان. عرفت الحكامه شادن بمشروعها الفني النوعي، والملتزم بقضايا الشعب السوداني خصوصًا ما يخص الدعوة للسلام والتعمير. وقدمت من خلال مسيرتها التنوع الثقافي للشعب السوداني. https://t.co/HayOeGMURr — نحو وعي نسوي (@feministconsci1) May 13, 2023

ومنذ بدء الاشتباكات -التي اندلعت منتصف أبريل/نيسان الماضي- أعلنت "الحكامة" رفضها القاطع لها، كما تبنت رواية مساندة للمدنيين وثورة ديسمبر، وفق تدوينات لاقت تفاعلا وآلاف التعليقات المؤثرة بعد وفاتها.

ونشر قطاع الثقافة والفنون في حزب المؤتمر السوداني نعيا للفنانة في تغريدة ذكر فيها "قذيفة غادرة أعلنت ختام مشروع ثقافي واعد، ولا تفرق بين عدو وصليح، صادق الابتهالات للفنانة الشابة شادن بالرحمة والمغفرة، ولأهلها وذويها وعارفي فضلها الصبر وحسن العزاء".

حـزب المـؤتمر السـوداني قطـاع الثـقافة والفنـون عـزاء واجـب رحم الله الفنانة شادن محمد حسين .. والتي استشهدت اليوم السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣م ، جراء قذيفة غادرة ، معلنة ختام مشروعٍ ثقافيٍ واعد ، فالقذيفة لا تفرق بين عدو و صليح ، فهي كما كل أنسال الحرب التي تحرق كل شئ ، ولا تراعي… pic.twitter.com/av2QRfpxld — حزب المؤتمر السوداني (@SCPSudan) May 13, 2023

"الموت محاصرنا من كل الجهات" بهذه الكلمات استغاثت الفنانة الراحلة في منشور لها قبل نحو أسبوع من وفاتها ذكرت فيه "نحن مسجونون في بيوتنا 25 يوما، عايشين رعب خيالي، لو متنا حنموت بكرامتنا وأخلاقنا وما هنقابل ربنا ونحن شايلين حق ما حقنا".

وتصدر وسم "#شادن_حسين" المنصات الرقمية، ونعاها الشاعر السوداني الشهير مدني النخلي في تدوينة عبر فيسبوك طالب فيها بوقف ما سماها "الحرب اللعينة"، وأضاف "يكفي قتل للأزاهر والعصافير والجمال".

الواحد قلبو يتأثر ويتوجع علي الشهداء شباب وشابات كانو ضوايا للبلد دي كانو نور وسلام بالجد قلوب طيبه والشعب الطيب دا ما بستحق البحصل ليهو دا قلوبنا حزينه عليك يا وطن

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

خبر وفاة الفنانة #شادن_محمد_حسين الله يرحمها ويحسن اليها

احزنني جدا والله — ZAHIR AHMED (@ZAHIR_AHMED_7) May 14, 2023

الله يرحمها ❤️فنانة ومؤرخة موسيقية مزجت بين الفن والوعي الثقافي والسياسي الف رحمة ونور عليها

شهدانا ما متو عيشين مع الثوار

المات ضمير خاين حالفين نجيب التار https://t.co/nKJhicBplV — Luscious Textures™️ (@luscioustexture) May 14, 2023

أما المغني الشاب عاطف أنيس فكتب "النجمة عصفور الأمل هي كمان تفوت، فليغفر الله لنا، لم نحمكِ من أعداء الجمال، نحبك يا شادن، أحب كردفانك وشاشاي لسانك وعصفور حنانك".

بدوره، غرد الكاتب فاضي القاضي "كثرة ذلك "الطائش" وتحوله إلى نمط اشتباك عسكري متكرر يجعل منه جريمة حرب، سلامات لإعلان جدة".

أما الصحفي السوداني يوسف دوكة فنعاها بكلمات بمؤثرة "كانت تغني للسلام فقتلتها الحرب، الروح رخيصة فوق داركو الظلامة"، واستنكر ما آلت إليه الحرب بالقول "في بلادي تموت الكمنجة وتحيا الطبنجة، وتسألني لماذا الناي حزين؟".

ورحلت الفنانة الشابة عن عمر بلغ نحو 36 عاما، وكانت قد ولدت في مدينة الأبيض، قبل أن تتجه إلى الوسط الفني والغنائي من خلال مسيرة مزجت بين إيقاعات مختلفة.