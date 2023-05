"غضب على الطريق" يكشف الجانب الخفي من حياة الأميركيين الآسيويين

هل مللت الابتسام والتظاهر بأن كل شيء على ما يرام؟ وهل صرت تعجز عن السيطرة على نوبات غضبك المتكررة التي تنتابك عند كل إحباط بسبب صعوبات الحياة التي لا تنتهي؟ قد تشعر ببعض الطمأنينة إذا علمت أنك لست وحدك، إذ إن أبطال مسلسل "غضب على الطريق" (Beef) يشاركونك الشعور ذاته.

مسلسل "غضب على الطريق" ، أحد أفضل الأعمال الدرامية التي طُرحت هذا العام، والذي ننصحك بمشاهدته إذا أردت أن ترى ما يمكن أن تؤول إليه الأمور حين يستسلم الفرد للقرارات المصيرية المتهوّرة التي تجول في رأسه.

المسلسل الأميركي مكون من 10 حلقات، وهو كوميديا سوداء من أعمال "نتفليكس" الأصلية، صدر في أبريل/نيسان الماضي، تأليف وإخراج الكوري لي سونغ جين، وبطولة ستيفن يون وآلي وونغ في دور داني شو وإيمي لو على التوالي.

تُبنى قصة العمل بأكملها على مصادفة تقلب حياة الأبطال تماما، بسبب لقاء مصيري وغير متوقّع بين رجل وامرأة وضعهما القدر على موعد مع ألد أعدائهما، ما غيّر حياتهما نحو الأسوأ.

تبدأ أحداث المسلسل في أحد المراكز التجارية الكبرى حيث يظهر داني، وهو مقاول كوري يحاول شق حياته المهنية بصعوبة، لكن الحياة تُمنيه بالفشل والخيبة مرة تلو أخرى على الرغم من إصراره ومثابرته. وللأسف لا سبيل لديه إلى الاستسلام، فهو مسؤول عن والديه ويسعى إلى إعادتهما من كوريا إلى أميركا، وشقيقه الكسول الذي يعرقله عن النمو والتطوّر.

وهناك يحاول داني إرجاع بعض السلع الاستهلاكية، غير أن عدم عثوره على فاتورة الشراء يَحول دون إتمام مهمته، فيخرج غاضبا ومنكسرا، فيلتقي إيمي، سيدة أعمال صينية طموحة وعصامية، صاحبة مشروع يعنى بالنباتات تحاول تسويقه وبيعه مقابل ملايين الدولارات، وفي الوقت ذاته زوجة وأم تشعر بالإنهاك الشديد بسبب الكَدّ المتواصل لسنوات من دون استراحة أو تقدير.

يتقاطع طريق الاثنين بالصدفة، وخلال لحظة شديدة التوتر في ساحة انتظار السيارات، يصُب الاثنان غضبهما الدفين على بعضهما بعضا. لكن إيمي تكون لها الكلمة الأخيرة، فيقرر داني العثور على تلك المرأة البغيضة التي هزمته للانتقام، وهو ما يأخذنا على مدار الحلقات في معارك متتالية بينهما وسلسلة من محاولات الأخذ بالثأر، تماما كالقط والفأر.

I just finished #BEEFNetflix #beef and wow. One of the best shows I’ve seen in a while. Amazing performances all around. Yeun and wong are fantastic. Funny, thrilling and anxiety inducing. What a show. Netflix has a WINNER. pic.twitter.com/A1I7zrvyM5

— wouldst thou like to live deliciously? (@ElBlackPhillipp) April 8, 2023