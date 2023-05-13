نعت وزارة الإعلام الكويتية الفنان عبد الكريم عبد القادر، الذي وافته المنية يوم أمس الجمعة، بعد معاناة مع المرض عن عمر 82 عاما.

يعد الفنان الفقيد أحد رواد الحركة الفنية الغنائية في دولة الكويت، إذ ترك إرثا فنيا خالدا في تاريخ الأغنية الكويتية ورصيدا كبيرا من المحبة والتقدير في قلوب جمهوره خلال رحلة عطاء فني استمرت أكثر من 60 عاما.

لُقب عبد القادر بالصوت الجريح في سنة 1988 بعد الشهرة الواسعة التي حققتها أغنيته "أجر الصوت".

ولد عبد الكريم عبد القادر عام 1941، في محلة الزهيرية في مدينة الزبير، وعمل موظفًا في وزارة الداخلية بدولة الكويت، ثم اتجه إلى العمل في قسم الموسيقى بوازرة الإعلام حتى سن التقاعد.

انطلق عبد القادر في عالم الغناء بأغنية دينية في مديح النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعنوان "شوقي سعى إلى المدينة" من ألحان الفنان يوسف المهنا، لتتوالى بعدها الأغاني الناجحة مثل "تكون ظالم"، كلمات محمد محروس وعبد الرحمن البعيجان، و"سرى الليل يا قمرنا"، كلمات الدكتور عبد الله محمد العتيبي وألحان أحمد باقر، وخليك معاي في الراي" و"آه يا الأسمر يا زين".

كانت بداية الفنان الكويتي الراحل من خلال الموشحات الدينية، وبعد مسيرة كبيرة من النجاح الفني، تعاون عبد القادر مع عدد من الشعراء البارزين من بينهم الأمير خالد الفيصل، والأمير فهد بن خالد، والأمير سعود بن بندر، والأمير محمد بن عبد الله الفيصل. كما أطلق 60 ألبوما غنائيا خلال مسيرة فنية دامت 60 عاما.

حزن في الوسط الفني

ونعى عدد كبير من الفنانين الفنان عبد الكريم عبد القادر، حيث غردت الفنانة نوال الكويتية عبر حسابها الرسمي على تويتر "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله صوت وطن النهار وصوت قلوبنا عبد الكريم عبد القادر، فقدت الكويت شخصًا كبيرًا اليوم ومعلمًا من معالمها، خالص التّعازي لأسرته الكريمة ولنا جميعًا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عمرنا لن ننسى هذا الصوت الذي ملك قلوبنا وكبرنا عليه"

وكتبت المطربة أحلام "رحم الله الأستاذ الكبير الفنان القدير عبد الكريم عبد القادر (…) رحل صوت الزمن الجميل الذي نحبه، رحمك الله يا بوخالد"،

رحم الله الأستاذ الكبير الفنان القدير

عبد الكريم عبد القادر

وأسكنه فسيح جناته ، وألهم أهله وأبنائه وذويه الصبر والسلوان

خالص العزاء والمواساه لأسرته الكريمه وللكويت

إنا لله وإنا إليه راجعون ..

رحل صوت الزمن الجميل الذي نحبه 💔

رحمك الله يا بوخالد #عبدالكريم_عبدالقادر pic.twitter.com/P7eRXNKlLb — A H L A M ~ ♥️ 2023 (@AhlamAlShamsi) May 12, 2023

وغرد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة السعودية، عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا "رحم الله الفنان الكبير عبد الكريم عبد القادر (…) اليوم نفقد رمزًا من رموز الأغنية الخليجية والعربية.. رحمك الله يا أبو خالد".

رحلت جسداً يا أبوخالد لكن ستبقى محفورا في وجداننا وذاكرتنا…اليوم لن تبات الكويت حزينة فقط…آخر تواصل لي معك في تكريم طلال مداح وكنت يا بوخالد مصر بشكل كبير على المشاركة والحضور وعرفت من أخي الشاعر خالد البذال عن ظرفك الصحي وقلت لك مشاعرك واصلة وأتمنى أن ترتاح…وتفاهمت مع أخي… pic.twitter.com/WqWdYoPoDu — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 12, 2023

وكتب الفنان نبيل شعيل قائلا: ".. لقد فارقنا شخص بشوش محب ومتواضع، تعلمت منه الكثير على الصعيد الشخصي، كما كان له دور كبير في حياتي، لكن هذه سنّة الحياة ودرب ماشيين عليه كلنا".

اللهم ارحم عبدك عبدالكريم عبدالقادر واغفر له واعفُ عنه واجعل قبره روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين

اللهم إنه فى ذمتك وحبل جوارك فَقِه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق

اللهم صبّر أهَلْه و أحبابه و اجبر كسرهم. pic.twitter.com/R8s3wZJp0d — نبيل شعيل (@nabeelshuail) May 12, 2023

وكتبت الإعلامية الكويتية مي العيدان الراحل "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله الفنان الكبير عبد الكريم عبد القادر بعد صراع مع المرض (…) لا تبخلوا عليه بالدعاء، فالدعاء رزق الميت".

معاناة مع المرض

قبل 8 شهور، تعرض الفنان عبد الكريم عبد القادر لوعكة صحية، أجرى خلالها جراحة في القلب بإحدى مستشفيات الإمارات، ليظهر بعدها في مقطع فيديو من داخل غرفته بالمستشفى ليطمئن جمهوره على وضعه الصحي، لكنه تعرض لأزمة صحية أخرى تسببت في وفاته أمس الجمعة بمستشفى جابر بالكويت.