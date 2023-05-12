قضايا إنسانية وسفر عبر الزمن.. قائمة المتوجين في مهرجان أفلام السعودية

اختتم مهرجان أفلام السعودية، أمس الخميس، دورته التاسعة، وتقاسم فيلما "عبد" للمخرج منصور أسد و"أغنية الغراب" للمخرج محمد السلمان، أبرز جوائز مسابقة الأفلام الطويلة.

شكراً لكل التهاني والمحبة الغامرة، بفوز أفلامنا بالنخلات الذهبية في #مهرجان_أفلام_السعودية pic.twitter.com/Ph9DAkfdDQ — علي سعيد | Ali Saeed (@ali_ali2022) May 12, 2023

وحاز فيلم "عبد" على جائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم طويل، كما حصد جائزتي أفضل مونتاج وأفضل سيناريو مُنفذ.

تدور أحداث الفيلم حول مخرج صنع فيلما مع زوجته أثار غضب المجتمع، ثم يجد الفرصة للسفر عبر الزمن لتعديل أخطائه، ولكن تخرج الأمور عن السيطرة.

كما فاز فيلم "أغنية الغراب" بجائزة لجنة التحكيم، إضافة إلى جائزتي أفضل ممثل للفنان عصام عواد وأفضل تصوير سينمائي.

تدور أحداث فيلم "أغنية الغراب" حول "ناصر" الذي يكتشف إصابته بورم في المخ، وسرعان ما يُفتن بشابة غامضة بمجرد لقائهما، مما يحتم عليه اكتشاف ما يرغب في القيام به قبل خضوعه لعملية جراحية خطرة، في وقت يحاول فيه الوصول لقلب الفتاة عن طريق أغنية.

كما ذهبت جائزة أفضل ممثلة في مسابقة الأفلام الطويلة إلى أسيل عمران عن دورها في فيلم "طريق الوادي" من إخراج خالد فهد.

تدور أحداث فيلم "طريق الوادي" حول علي، الشاب المصاب بالتوحد الذي يضل طريقه أثناء ذهابه لزيارة طبيب في قرية مجاورة، حيث يجد نفسه تائها يواجه العديد من العقبات والتحديات التي لن تساعده في استكشاف العالم من حوله. الفيلم من إخراج وكتابة المخرج السعودي خالد فهد، وبطولة كل من حمد فرحان ونايف خلف وأسيل عمران.

ومنحت لجنة التحكيم جائزة أفضل فيلم خليجي طويل إلى الفيلمين العراقيين "رجل الخشب" للمخرج قتيبة الجنابي، و"آخر السعاة" للمخرج سعد الصباغ.

وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، فاز بجائزة النخلة الذهبية فيلم "ترياق" للمخرج حسن سعيد، في حين ذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم "زبرجد" من إخراج حسين المطلق.

مهرجان الفيلم السعودي هو حدث ثقافي سنوي غير ربحي، تنظمه جمعية السينما بالشراكة مع مركز إثراء، وبرعاية الهيئة السعودية للسينما.