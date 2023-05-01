ظهر بـ4 شخصيات في الموسم الرمضاني.. رحيل مفاجئ للممثل المصري مصطفى درويش

القاهرة- رحل قبل ساعات قليلة الممثل المصري مصطفى درويش، إذ أعلن شقيقه خبر الوفاة عبر صفحته على فيسبوك قائلا "البقاء لله، توفى إلى رحمة الله شقيقي مصطفى درويش"، وكشف عن موعد الجنازة اليوم الاثنين عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بمنطقة السادس من أكتوبر (غربي القاهرة).

وأضاف أن الأسرة ستتلقى العزاء عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بمنطقة الشيخ زايد.

وكشفت عضوة مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية الفنانة نهال عنبر -في تصريحات لأحد المواقع المحلية- بأن سبب الوفاة المفاجئ هو توقف عضلة القلب.

صدمة في الوسط الفني

وشكّل خبر وفاته المفاجئ صدمة للوسط الفني، حيث حرص عدد من الفنانين على نعيه عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

فنعاه الفنان محمد هنيدي وكتب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك "البقاء لله.. ربنا يرحمه ويصبر أهله يا رب".

وكتب الفنان يوسف الشريف على تويتر "إنا لله وإنا إليه راجعون… رحم الله الفنان مصطفى درويش وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

إنا لله وإنا إليه راجعون… رحم الله الفنان مصطفى درويش وأسكنه فسيح جناته والهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان pic.twitter.com/2HLxafly6Y — Youssef el sherif (@ElSherif) May 1, 2023

وكتب المخرج عمرو سلامة "خبر وفاة الممثل الصديق مصطفى درويش صادم ومفجع ومحزن، كل التعازي لأهله وأصدقائه وربنا يصبرهم على هول الصدمة".

خبر وفاة الممثل الصديق مصطفى درويش صادم ومفجع ومحزن، كل التعازي لأهله وأصدقائه وربنا يصبرهم على هول الصدمة. — Amr Salama (@amrmsalama) May 1, 2023

ونعاه الفنان أحمد العوضي عبر صفحته على فيسبوك قائلا "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى الفنان مصطفى درويش نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

ونعته الفنانة ريهام عبد الغفور عبر نشر صورة لهما من كواليس مسلسل "ربع قيراط" ودعت له بالرحمة.

أيضا نشر الفنان آسر ياسين صورة تجمعه مع الفنان الراحل وعلق عليها "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خبر مفزع ومحزن، الله يرحمك يا مصطفى، كنت من أطيب الناس وأجدعهم، حقيقي خسرت أخا، أرجوكم الدعاء له وربنا يصبرنا جميعا".

حسنة مصطفى درويش المخفية

كما حرص عدد من المقربين لمصطفى درويش على الحديث عن أعماله الخيرية؛ فتحت عنوان "حسنة مصطفى درويش المخفية" علق الكاتب الصحفي مصطفى الباز على خبر الوفاة وكتب "الله يرحمك يا مصطفى يا درويش".

وكشف عن شقة كان مصطفى درويش ومجموعة من أصدقائه يجمعون فيها مساهمات خيرية من أموال وطعام وملابس، وكان يبحث بنفسه عن المحتاجين كي يساعدهم وكان يسعد بمساعدة الناس أكثر من نجاحه في عمل فني، وكان يرفض الحديث عن شقة الخير، ويقول بأنها "حسنة مخفية لا يريد الحديث عنها".

أما الصحفية عبير عبد الستار فكشفت عبر صفحتها عن أن الفنان مصطفى درويش كان يشارك في وجبات الإطعام التي كانت تجهزها طوال شهر رمضان، إلى جانب مشاركته في شراء الأدوية والمساعدات الشهرية للمحتاجين، وآخر عمل قام به هو شراء ملابس للأطفال الأيتام وأصر على أن يشتروا الملابس بأنفسهم.

اكتشفه خالد يوسف في "كف القمر"

وبدأ مصطفى درويش مسيرته الفنية بدور صغير عام 2011، حيث رشحه المخرج خالد يوسف لتقديم شخصية ضابط في فيلم "كف القمر"، وكان في أحد لقاءاته كشف عن أنه كان يتواجد في التصوير مع أصدقاء له بالصدفة وتم ترشيحه.

ثم كان ظهوره في عالم الدراما التلفزيونية أول مرة بعدها بعام حين شارك بدور صغير في مسلسل "كيد النسا 2″، وبعدها مشاركة في مسلسل "صاحب السعادة" مع عادل إمام.

وتنقل في أدوار صغيرة في أعمال منها "فوق مستوى الشبهات" و"لأعلى سعر" و"حكايات بنات" و"ضد مجهول" و"أيوب" و"أبو عمر المصري" و"حكايتي".

أدوار بطولة

وفي عام 2020 أعادت المخرجة كاملة أبو زكري اكتشافه بتقديم إحدى شخصيات مسلسلها "بـ100 وش"، الذي لفت الأنظار إليه بشكل أكبر، وحقق له نقلة على مستوى الأعمال التي قدمها لاحقا، قبل أن يحصل على فرصة البطولة في إحدى حكايات "إلا أنا"، وهى حلقات "ربع قيراط" أمام ريهام عبد الغفور فنجح في تجسيد شخصية الزوج الذي يتخلى عن أسرته من أجل أنانيته الشديدة ليخسر كل شيء.

ظهر بـ4 وجوه في رمضان

نجاحاته في الأعمال الأخيرة جعلته متواجدا هذا العام بأكثر من شخصية في الموسم الرمضاني الماضي قبل أسابيع قليلة، فشارك في 4 مسلسلات، وحقق نجاحا في شخصية عمر في مسلسل "كامل العدد" أمام دينا الشربيني وشريف سلامة، إلى جانب شخصية عمران في "سره الباتع" مع المخرج خالد يوسف، وشارك في مسلسل "تلت التلاتة" مع غادة عبد الرازق، إلى جانب "إكس لانس" مع محمد سعد.

فيلمان من المنتظر عرضهما

وإلى جانب أعماله التلفزيونية، كان مصطفى درويش قبل وفاته ينتظر عرض فيلمين تم تصويرهما منذ فترة، الأول هو فيلم "5 جولات" وهو من بطولة الممثل الشاب آدم الشرقاوي، وتأجل عرضه من موسم عيد الفطر السينمائي، وأيضا فيلم "شماريخ" مع المخرج عمرو سلامة وبطولة الفنان آسر ياسين، ومن المنتظر عرض الفيلمين خلال العام الحالي.