عودة الكبار.. نجوم التسعينيات في مباراة تمثيلية بدراما رمضان

أعادت الدراما التلفزيونية المصرية في رمضان هذا العام ممثلين وممثلات كبارا إلى الساحة في شخصيات مؤثرة بعد غيابهم سنوات، فشكلت عودتهم حضورا قويا، وثقلا فنيا لكثير من الأعمال، بالإضافة إلى إقدام بعضهم على "تغيير جلده" بشكل كامل وإبهار الجمهور كأنه يظهر على الشاشة للمرة الأولى في تاريخه، ولكن بخبرة المحترفين ومهارتهم.

إسعاد يونس.. كوميديانة سبعينية

غابت إسعاد يونس عن الحياة الفنية في دور أساسي وفاعل منذ فيلم "عمارة يعقوبيان"، وهو آخر عمل قدمته عام 2006، لكنها ظهرت بين عامي 2010 و2020 في أدوار شرفية، مثل مسلسلي "الاختيار 3″ و"العائدون".

وتعود إسعاد إلى الشاشة الصغيرة بدور مميز وجريء في مسلسل "كامل العدد" الذي تشارك في بطولته دينا الشربيني وشريف سلامة.

فوسط حالة الانتقاد الكبيرة التي طالت ممثلات مصريات كبيرات في السن جراء خضوعهن لعمليات تجميل غيّرت ملامحهن، تتألق يونس (72 عاما) في دور كوميدي انتظره الجمهور طويلا، بصورتها السلسة والممتعة، سواء في تعبيرها عن القضية الشائكة المتعلقة بعمليات التجميل، أو كزوجة غيورة بعد تخطيها سن الستين، أو كأم وجدة تحاول إصلاح حال نجلها.

أحمد عبد العزيز.. الشرير النفعي

يعود الممثل أحمد عبد العزيز في مفاجأة كبيرة هذا العام، من خلال دوره في مسلسل "سره الباتع"، للمخرج خالد يوسف، الذي يقدم من خلاله دور تاجر في القرن 17 يسعى إلى تحقيق مصالحه فقط. وجسّد عبد العزيز (67 عاما) دور الشرير النفعي الذي قدمه باقتدار، بعدما عرفه الجمهور بأدواره في "المال والبنون" و"ذئاب الجبل" و"هارون الرشيد" و"من الذي لا يحب فاطمة"، ليقرر أن يغيّر جلده تماما، ويثبت أنه ما زال قادرا على التجديد والعطاء.

وكان عبد العزيز تخلى عن أدوار الرجل الطيب والنهايات السعيدة في مسلسل "الأب الروحي"، ولكنها لم تأتِ بالتألق والتفرد ذاته الذي قدم به دوره في "سره الباتع" هذا العام.

سهير المرشدي.. الغائبة الحاضرة

لا يمكن اعتبار سهير المرشدي مجرد ممثلة عابرة على تاريخ الفن المصري، فلا تقدم دورا إلا ويكون مميزا أو إضافة لها وللعمل الذي تشارك فيه.

كانت مشاركات المرشدي في الدراما التلفزيونية -خلال السنوات العشر الأخيرة- لا تتغير كامرأة وأم صعيدية، ولكن لم يكن أي دور يشبه الآخر، سواء في "موعد مع الوحوش" (2010) أو في "أريد رجلا" (2015) أو في "طايع" (2018).

وبعد نحو 5 سنوات من العزلة الفنية، قررت المرشدي (77 عاما) أن تعود إلى الدراما في دور المرأة والأم الصعيدية من خلال مسلسل "ضرب نار"، لينتهي دورها بعد 10 حلقات فقط.

وأقرت المرشدي -في تصريحات صحفية- بأن ابتعادها عن الدراما لا يأتي إلا لعامل الخبرة الذي جعلها تختار بعناية ما يمكنها أن تقدمه وما لا يجوز قبوله، رغم عرض الكثير من الأدوار عليها.

أشرف عبد الغفور.. السهل الممتنع

عودة الممثل القدير أشرف عبد الغفور (80 عاما) بعد غياب أعواما جاءت في مسلسل "رشيد"، وظهر للمرة الأولى في عمل فني مع ابنته ريهام عبد الغفور، إلى جانب بطل المسلسل محمد ممدوح في مباراة تمثيلية، ليضيف للشخصية التي قدمها ثقلا فنيا بأدائه السهل الممتنع والسلس.