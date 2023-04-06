بإنتاج سعودي فرنسي.. جوني ديب يعود في افتتاح مهرجان كان السينمائي

أعلن منظمو مهرجان كانْ السينمائي، أمس الأربعاء، اختيار أول أفلام الحركة الحية للممثل جوني ديب منذ قضية التشهير التي حظت بمتابعة كبيرة ضد زوجته السابقة أمبر هيرد، ليكون فيلم الافتتاح للمهرجان الذي ينطلق يوم 16 مايو/أيار المقبل في فرنسا.

الفيلم الناطق باللغة الفرنسية ويحمل عنوان "جين دو باري" (Jeanne du Barry) بطولة المخرجة والممثلة جايوين لو بيسكو في دور جين بيكو، المرأة التي انتقلت من الفقر لتنضم إلى الدوائر المقربة من الملك لويس الـ15، ويلعب ديب دور الملك.

ولم يظهر الممثل صاحب فيلم "قراصنة الكاريبي" في السينما أو التلفزيون منذ انتهاء المحاكمة الشهيرة في يونيو/حزيران 2022.

ويحاول الممثل الأميركي استئناف مسيرته السينمائية بعد انتصاره في معركته القضائية بالولايات المتحدة أمام هيرد، التي اتهمته بإساءة معاملتها. ونفى ديب ضرب هيرد أو أي امرأة أخرى.

إنتاج سعودي

وكان محمد التركي، الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي -وهو مؤسسة تابعة للصندوق الاستثماري السعودي- قد أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي المشاركة في إنتاج فيلم "جين دو باري"، وقال "نأمل أن يعزّز هذا التعاون الروابط بين السينما السعودية والفرنسية".

وأضاف التركي في بيان "هذا هو العمل الأول من بين العديد من الأفلام العالمية التي يمكننا دعمها والتي تدعم صانعات الأفلام من أمام وخلف الكاميرا".

يشار إلى أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي انطلق في 2019، شارك حتى اليوم في تمويل حوالي 170 فيلما أفريقيا وعربيا، وهذه هي المساهمة الأولى له في السينما الأوروبية.