عُرض أم لم يعرض؟ مشهد محذوف من مسلسل "جعفر العمدة" يثير استياء مشاهدين

أثار مشهد محذوف من الحلقة 12 من مسلسل "جعفر العمدة" استياء مشاهدين، إذ تداول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورةً من المسلسل تظهر مصير "دودي" وأصدقائه بعد محاولتهم التعدي على جعفر العمدة.

ويبدو أن المشهد حُذف من القنوات الفضائية قبل عرض الحلقة، ويتضمن مشاجرة جعفر (محمد رمضان) مع "دودي" الخطيب السابق لزوجته الرابعة عايدة (زينة)، وتنتهي المشاجرة لصالح جعفر العمدة بعدما يظهر دودي وأصدقاؤه معلقين وعلى أجسادهم علامات الضرب المبرح.

الصحفي المصري هاني عزب نشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك صورة من المشهد وكتب: رد #جعفر_العمدة على دودي والرجالة.

هذه التدوينة أثارت استياء مشاهدين علقوا بأن هذا الأمر يشجع على البلطجة، غير مستعجبين إن حدث هذا مستقبلا، لكن آخرين أكدوا أن هذا الأمر مستوحى من الواقع، ويحدث في الشارع فعلا.

في حين انتقد آخرون المبالغة في إظهار قوة جعفر العمدة، وهو الأمر الذي يتعمده محمد رمضان في أغلب أعماله.

وكان بعض المشاهدين يؤكدون أن هذا المشهد عُرض في الحلقة 12 على القنوات والمنصات غير المصرية، لكنه لم يعرض على القنوات المصرية المحلية، وهو الأمر الذي أكده الممثل المصري محمد علي رزق في رده على السيناريست محمد أمين راضي كاتبا "يعني إيه مشهد من مسلسل مصري يتحذف في القنوات والمواقع المصرية وبيتعرض في نسخة الخليج؟"

كما علقت هند سعيد صالح منتقدة قرار الحذف؛ "هو أصلا فيه حد بيتفرج على قنوات عشان يتحذف من هنا ويتعرض هناك؟"

وكان السيناريست محمد أمين راضي نشر تدوينة على فيسبوك يتعجب فيها من عرض هذا المشهد متسائلا: "هو إيه ده؟"، مع نشر صورة من المشهد، ولكنه عدّل المنشور في ما بعد وأضاف "تعديل.. طلع ما اتوافقش عليه رقابيا في مصر.. وده فعلا كان سبب السؤال.. فكده تمام.. الصناع أحرار طبعا".

يذكر أن مسلسل "جعفر العمدة" من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في البطولة مع محمد رمضان زينة وهالة صدقي وإيمان العاصي ومي كساب وأحمد داش وهيدي كريم وفريدة سيف النصر وطارق النهري.