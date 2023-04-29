جرائم وكوميديا وموسيقى.. دراما رفضت الموسم الرمضاني

تستعد الشاشات العربية لاستقبال موسم درامي جديد بعيدا عن الزحام خلال موسم الفن في رمضان، حيث فضل البعض عرض أعمالهم بعيدا عن حالة الزخم والمنافسة المعتادة، ويشهد الموسم عرض أعمال متنوعة بين التراجيدي والأكشن والكوميديا، وعمل موسيقي يعتبر تجربة أولى.

"سفاح الجيزة" محاكاة للواقع

البداية من الفنان أحمد فهمي الذي غير جلده في مسلسل "سره الباتع" مبتعدا عن الكوميديا. ويتقدم خطوة أخرى في مساره الجديد من خلال مسلسل "سفاح الجيزة" الذي ينتمي لنوعية الغموض والجريمة. المسلسل من المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة على منصة شاهد.

يقدم فهمي شخصية مستوحاة من قضية واقعية، شاب ارتكب عدة جرائم وقتل شقيقة زوجته، فصدرت ضده أحكام بالإعدام عام 2021، وأطلق عليه لقب سفاح الجيزة. كتب سيناريو المسلسل كل من إنجي أبو السعود وعماد مطر وأشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، من إخراج هادي الباجوري، ويشارك في بطولته ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، هايدي خالد.

نيللي كريم.. تراجيدي وكوميدي

نيللي كريم شاركت في هذا الموسم بمسلسل "عملة نادرة" وتقدم حاليا مسلسلين. الأول هو الجزء الثالث من مسلسل "ليه لأ" والذي صورته قبل فترة وتم تأجيل عرضه إلى ما بعد المنافسة الرمضانية، حيث من المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة بعد طرح البوستر الرسمي.

المسلسل الجديد استكمال لسلسلة "ليه لأ" الذي قامت ببطولة الجزء الأول منه الممثلة أمينة خليل والجزء الثاني منة شلبي، وفي الجزء الجديد تجسد نيللي كريم شخصية مطلقة، يرفض أبناؤها أن تتزوج ثانية. ويشارك في البطولة عايدة رياض، صلاح عبد الله، نادين، معتز هشام، أحمد طارق. والمسلسل من فكرة وتأليف مريم نعوم، وإخراج نادين خان.



وتقدم نيللي حلقات "روز وليلى" الكوميدية، حيث تجسد دور محققة يتم طردها من مكتب التحقيقات، لتجمعها مع صديقتها (الممثلة يسرا) مهمة خاصة، وتتصاعد الأحداث التي تصنع حالة من الكوميديا، وتمران معا بالعديد من المواقف الغامضة.

ويشارك في بطولة "روز وليلى" هشام عاشور الذي يقدم شخصية شاب عاطل متزوج، بينما يقدم أحمد وفيق دويتو مع يسرا حيث تجمعهما قصة حب كوميدية.

المسلسل مكون من 10 حلقات فقط، وهو تأليف السيناريست البريطاني كريس كول، وإخراج البريطاني أدريان شيرغولد، ويشارك في بطولته عارفة عبد الرسول ورزان مغربي.

اللعبة-4

يعرض قريبا الجزء الرابع من مسلسل "اللعبة" ويأتي تحت عنوان "دوري الأبطال" وكان الجزء الثالث قد عرض في رمضان على إحدى القنوات التلفزيونية، ويضم مسلسل اللعبة-4 كلًا من شيكو وهشام ماجد ومي كساب، وهو من تأليف فادي أبو السعود وأحمد والي، وإخراج معتز التوني.

سكر.. عرض موسيقي للأطفال

وتضم قائمة هذا الموسم مسلسل "سكر" وهو أول عمل مصري موسيقي للأطفال، ويدور في إطار 8 حلقات، ويناقش العديد من القضايا التي تهم الأطفال في إطار كوميدي، من بطولة ماجدة زكي ومحمد ثروت وريهام الشنواني، وهو مأخوذ عن رواية الكاتبة الأميركية جين ويبستر، وسيناريو وحوار الكويتية هبة حمادة، وإخراج تامر مهدي.