لعشاق الطعام في العيد.. أفلام برائحة المخبوزات ومذاق الحلوى

ارتبطت الأعياد بشكل عام بالمعجنات والخبز، ودائما ما يعزز صنع الحلوى والمخبوزات في المنزل الترابط الأسري، وتذكرنا المعجنات بذكريات الطفولة وتصنع ذكريات جديدة ترتبط بالرائحة. لذلك نرشح لكم فيما يأتي مجموعة من أجمل الأفلام المرتبطة بالحلوى والمخبوزات لتكتمل بهجة العيد.

لا حجوزات

اعتبر فيلم "لا حجوزات" (No Reservations) (2007) مزيجا بين الكوميديا والرومانسية، إذ تلعب فيه كاثرين زيتا جونز دور كيت أرمسترونغ، الطاهية المدمنة على العمل التي تعيش في مدينة نيويورك وتضطر فجأة لتحمل مسؤولية ابنة أختها البالغة من العمر 9 سنوات، بعد موت أختها في حادث سيارة.

بعد توتر كيت بسبب وفاة أختها ورعايتها الصغيرة، يقوم صاحب العمل بتعيين طاه جديد يقوم بدوره "آرون إيكهارت"، وتشعر كيت أنه اقتحم مطبخها فجأة، ليتصاعد التوتر بينهما على خلفية صناعة فطائر الفواكه وموس الشوكولاتة وشرائح اللحم وحلوى الكريم بروليه، ثم فجأة يقع كل منهما في غرام الآخر.

الفاصوليا الحلوة

"الفاصوليا الحلوة" (Sweat Bean) (2015) فيلم ياباني بسيط عن الطعام، لا يذهب إلى أماكن لا يتوقعها المشاهد لكنه يعدّ هدية لعشاق أفلام الطعام، وهو من بطولة الممثلة كيرين كيكي، ويدور حول رجل يدير مخبزا صغيرا لصنع فطائر الدوراياكي اليابانية التقليدية، التي تتكون من طبقتين من العجين بينهما حشوة من الفاصوليا الحلوة، وتقدم الفطائر ساخنة وتشبه البان كيك إلى حد ما.

يبحث الرجل عن شخص ما يدير معه متجره فتتقدم له العجوز "توكيو"، وهي سيدة في منتصف السبعينيات ذات أصابع مشوهة، فيرفض طلبها في بداية الأمر، لكن عندما يجرب معجون الفاصوليا الحلوة الخاص بها يجده أطيب من الذي اعتاد استعماله، فيقرر توظيفها.

يقدم الفيلم تجربة حسية جميلة للمشاهد، من خلال المناظر الطبيعية الجميلة وتركيز الكاميرا على خطوات صنع الفطائر التي تتطلب حبا وصبرا حتى تصل إلى أيدي الأطفال في نهاية الأمر.

شوكولاتة

تدور أحداث فيلم "شوكولاتة" (Chocolate) (2000) في قرية فرنسية خيالية مقموعة، حتى تصل إليها فيان التي تقوم بدورها جولييت بينوش مع ابنتها، فتفتحان متجرا لبيع الشوكولاتة.

يعتقد سكان القرية أن القادمة الجديدة ربما تكون كاهنة أو ساحرة أو جاسوسة، لكن سرعان ما تتوطد علاقة فيان ببعض سكان القرية ليتحول متجرها الصغير إلى مركز محلي لعلاج الأمراض المختلفة عن طريق وصفات الشوكولاتة ومشروب الشوكولاتة الساخن.

الفيلم أقرب للحكايات الخيالية وعوالم الأطفال، لكنه في الوقت نفسه يقدم موضوعات تخص العلاقات المتشابكة في عوالم الكبار، لذا ستجد الأسرة كلها متعة في المشاهدة خاصة مع مشروب الشوكولاتة الدافئ.

وصفة للحب

في أحداث فيلم "وصفة للحب" (Recipe For Love) (2014) يتم تكليف المعلمة في مدرسة الطهي "لورين" التي تقوم بدورها دانييل بانكر بكتابة كتاب الطبخ الخاص بالطاه المشهور "ديكستر" الذي يقوم بدوره شون روبرتس. وأثناء كتابة وصفات الكتاب وتحريرها يتصادمان حول أساليب الطهي المتناقضة، ومع ذلك تتأرجح العلاقة بينهما صعودا وهبوطا بسبب تعامل ديكستر بغرور مع لورين وعدم اعترافه بمهارتها في الطهي.

لكن رغم التناقضات بينهما ومشاهد الشد والجذب، تتحول تلك العلاقة إلى قصة حب رومانسية على خلفية صنع الوصفات المختلفة.

المحتالون الصغار

"المحتالون الصغار" (Small Time Crooks) (2000) فيلم كوميدي من تأليف وبطولة وودي آلن الذي يلعب دور راي وينكلر، وهو لص صغير أمضى عامين في السجن يفكر مجددا في سرقة بنك في مدينة نيويورك عن طريق حفر نفق تحت محل بيتزا استأجره خصيصا لهذا الغرض، بينما العقبة الوحيدة في طريقه هي زوجته فرينسي (تريسي أولمان) التي تخشى على أموالها من الضياع، لكنها ترضخ في نهاية الأحداث وتغطي على حفر النفق عن طريق بيع "الكوكيز" للأطفال.

يفشل مخطط السرقة فشلا ذريعا، لكن في الوقت نفسه يتحول الكوكيز الخاص بهم إلى علامة شهيرة، مما يجعلهم من أصحاب الملايين، وتتوالى أحداث الفيلم على خلفية صناعة الكوكيز اللذيذة حتى أن المشاهد بالتأكيد سيشتهي تذوقها أثناء مشاهدة الفيلم.