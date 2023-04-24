بعد ماراثون رمضاني متخم بالدراما.. 5 مسلسلات أجنبية قصيرة لمشاهدتها في إجازة العيد

بعد جرعة مكثفة من الدراما العربية الرمضانية ومع حلول إجازة العيد، يرغب البعض بالعثور على عمل درامي جدير بالمتابعة، على أن يكون غير عربي والأهم ألا ينتمي لدراما المواسم الطويلة.

فإذا كنتم من هؤلاء المشاهدين، إليكم مجموعة من أفضل المسلسلات الأجنبية القصيرة والجديدة التي صدرت في عام 2023 وننصحكم بمشاهدتها، خاصة أنه يمكنكم الانتهاء منها خلال العطلات.

حب وموت (Love & Death)

مسلسل دراما وجريمة من أعمال "إتش بي أو ماكس" (HBO Max)، يستعرض السيرة الذاتية والحقيقية لزوجين يعيشان في بلدة صغيرة ويحظيان بحياة عائلية لطيفة ومميزة، غير أن الأمور سرعان ما تنقلب رأسا على عقب وتتبدّل الأحوال تماما، إذ تُتهم البطلة بقتل صديقتها بطريقة وحشية عام 1980 وتتوالى الأحداث.

المسلسل من 7 حلقات، أخرجه ليزلي لينكا غلاتر وتأليف كل من جيم أتكينسون وديفيد إي. كيلي، وبطولة إليزابيث أولسن، وجيسي بليمونس، وأوليفيا غريس أبلغيت، وفابيولا أندوخار.

يُذكر أن القصة نفسها تم تناولها عبر مسلسل قصير من 5 حلقات باسم "كاندي" (Candy) طرحته منصة "هولو" (Hulu) العام الماضي وجاء من بطولة كل من جيسيكا بيل وميلاني لينسكي.

رحلة في عالم الذكريات

إذا كنتم ترغبون بمشاهدة مسلسل قصير يجمع بين الدراما والكوميديا، نرشح لكم مسلسل "أشياء جميلة صغيرة" (Tiny Beautiful Things)، العمل من 8 حلقات قصيرة وطُرح للعرض هذا الشهر عبر منصة "هولو"، بطولة كاثرين هان وميريت ويفر وجوليان مارلون ساماني.

يتمحور العمل حول كلير، كاتبة تصبح مشهورة ومسؤولة عن كتابة عمود بأحد الصحف خلال فترة سيئة من حياتها مُتخمة بالاضطرابات والفوضى، بين مشكلات عائلية وعاطفية مع زوجها من جهة وابنتها من جهة أخرى. بينما يأخذنا العمل في رحلة عن كثب داخل أروقة ذكرياتها خلال شبابها وعلاقتها بأمها وما جرى بحياتها وانعكاساته عبر مشاعر الذنب والغضب.

في حب الدراما الموسيقية

"ديزي جونز والستة" (Daisy Jones & The Six) مسلسل أميركي من فئة الدراما الموسيقية، وهو عمل مناسب لهواة الغناء والاستعراض، فالحبكة تتمحور حول فريق روك غنائي ورحلة صعوده في لوس أنجلوس بأواخر السبعينيات من القرن الماضي، فيما نشهد جولاتهم الموسيقية حول العالم ومقابلات وجلسات تسجيل ولقطات من الحفلات صُورت كلها بطريقة أشبه بالوثائقيات.

المسلسل من 10 حلقات مُتاحة للعرض على "أمازون برايم"، وهو مُقتبس عن رواية بالاسم نفسه صدرت في 2019 وكانت الأكثر مبيعا وفقا لنيويورك تايمز. الإخراج قام به جيمس بونسولدت ونينجها ستيوارت، والتأﻟﻴﻒ لجيهان كروثر ونورا كيركباتريك، أما البطولة فشارك بها رايلي كيو، وسيباستيان شاكون، وسام كلافلن، كاميلا موروني، سوكي ووترهاوس، وجوش وايتهاوس.

المسلسل منحه جمهور موقع "آي.إم.دي.بي" (IMDb) تقييما بلغ 8.1 نقاط، فيما أشاد به النقاد، مُعربين عن استحسانهم للأداء والموسيقى والأهم الكيمياء بين الثنائي كيو وكلافلن، وإن صرح البعض برغبتهم لو أن العمل سلط الضوء على الفريق بأكمله لا البطلين الرئيسيين فقط.

نتفليكس ودراما القصص الحقيقية

أما جمهور منصة نتفليكس فنرشح لكم مسلسلين: الأول وثائقي من 3 حلقات فقط بعنوان "المطاردة الأميركية: تفجير ماراثون بوسطن" (American Manhunt: The Boston Marathon Bombing) والذي طُرح قبل أيام في الذكرى العاشرة لتفجير ماراثون بوسطن الذي حدث في أبريل/نيسان 2013.

وقتل 3 أشخاص في الحادث وأُصيب ما لا يقل عن 183 شخصا بين عدّائين ومتفرجين ومارة وتضررت الأماكن القريبة إثر افنجار قنبلتين، وتجنبت المدينة الأسوأ خاصة أنه جرى قرب خط نهاية ماراثون شارك فيه أكثر من 27 ألف شخص بينما احتشد عشرات الآلاف من المتفرجين على جانبي الطريق للمتابعة.

العمل الأخير بهذه القائمة هو مسلسل الدراما الحربية "بحّار الحرب" (War Sailor) المكون من 3 حلقات والمأخوذ من فيلم نرويجي بالاسم نفسه صدر في 2022 ومُقتبس بدوره عن قصة حقيقية.

الغريب أن الفيلم والمسلسل ضما الطاقم نفسه من النجوم، وهو ما برره صانعو المسلسل بأن العمل كُتبت له معالجتان إحداها للدراما والأخرى للسينما والاثنان يستحقان التقديم على الشاشة، وبالتالي تقرر تقديم القصة بالطريقتين، خاصة بعد أن امتلكت منصة نتفليكس من الشجاعة الإنتاجية ما يكفي لخوض التجربة وتقديم المسلسل.

"بحّار الحرب" يستعرض حبكة إنسانية قوية ومؤثرة تتمحور حول البحار ألفريد الأب والزوج الذي يوجد برفقة صديق طفولته على متن سفينة تجارية وسط المحيط الأطلسي لحظة اندلاع الحرب العالمية الثانية، فإذا بالبحارة وقد وجدوا أنفسهم في مقدمة الحرب بملابسهم المدنية ودون أي أسلحة، مضطرين للقتال في حين تستهدفهم الغواصات الألمانية.

تُرى كيف سينتهي بهم الحال وهل من سبيل للنجاة بحياتهم؟ والأهم كيف ستتعامل نساؤهم على اليابسة دونهم وكيف يحمين الأطفال في زمن الحرب؟