رحيل الممثل السوري محمد قنوع إثر أزمة قلبية

أعلنت نقابة الفنانين السوريين وفاة الممثل السوري محمد قنوع عن عمر ناهز 49 عاما إثر نوبة قلبية فاجأته مساء السبت.

وكتبت صفحة النقابة الرسمية على فيسبوك "نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميل محمد قنوع، لروح فقيدنا الرحمة والسكينة ولنا ولأسرته وأحبائه خالص الصبر والعزاء في هذا المصاب الجلل".

وداع الفنانين بكلمات مؤثرة

وشكلت وفاة محمد قنوع بشكل مفاجئ صدمة للوسط الفني في سوريا والوطن العربي، حيث تفاعل العديد من الفنانين والفنانات مع الخبر، وحرصوا على نعيه بكلمات مؤثرة على صفحاتهم على مواقع التواصل.

فنعته الفنانة السورية سلاف فواخرجي بكلمات مؤثرة عبر صفحتها على إنستغرام، وكتبت "يا وجع القلب يا محمد يا جميل الأخلاق وطيب ويا رفيق وحبيب الكل، الله معك ويصبر عائلتك".

وكتبت الفنانة أمل عرفة على صفحتها على إنستغرام "أرجو أن تكون إشاعة يا أبو مروان، لا أعرف كيف يمكن أن نصدق هذا الخبر، لا اعتراض على حكمك يا الله، الفاتحة".

كما نعاه الفنان ياسر العظمة عبر صفحته على إنستغرام وكتب "يا حبيبي يا محمد رحمة الله عليك إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعاه أيضا الممثل السوري مصطفى الخاني وكتب "الموت لا يعرف الصغير أو الكبير، وفاة الممثل الشاب محمد قنوع عن عمر يناهز 49 عاما إثر نوبة قلبية. ألف رحمة لروحك الطيبة يا أبو مروان ويصبر أهلك وحبايبك".

وتفاعلت مع خبر رحيله أيضا الفنانة شكران مرتجي وكتبت عبر إنستغرام "اللهم لا اعتراض، القلب لا يتحمل فاض بالفراق والحزن يا أخ وصديق الكل".

أما الفنان باسم ياخور فعلق عبر صفحته على إنستغرام على خبر رحيله قائلا "الله يرحمك يا صديقي يا محمد تركتنا بلحظة وجعت قلوبنا وغادرت"، داعيا الله أن يصبر عائلته ومحبيه وأصدقاءه.

وكتب الممثل يوسف الخال على صفحته على تويتر "يا الله محمد شيخ الشباب والله يرحم ويرحم روحك".

وعلى تويتر كتبت الفنانة لورا أبو أسعد "استغفر الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، يا رب صبر زوجته وبناته، وصبرنا على الصدمة، الفاتحة على روح الأخ محمد قنوع".

استغفر الله العظيم ، لاحول ولاقوة الابالله ، انا لله وانا اليه لراجعون ، يارب تصبر مرته وبناته ، واهله وحبايبه ، يارب صبرنا على هالصدمة، رحمتك يالله ، الفاتحة على روح الاخ الجميل #محمد_قنوع pic.twitter.com/cSaIC4ftSY — Laura Abu Asaadلورا أبو أسعد (@lauraabuasaad) April 22, 2023

أسرة فنية

ومحمد قنوع -الذي ولد في 26 سبتمبر/أيلول 1973- من عائلة فنية؛ فوالده المخرج الإذاعي الراحل مروان قنوع، كما كانت عائلته تعمل في مسرح "دبابيس" بفرقة حملت اسم "الأخوين قنوع".

ورغم تخرجه في معهد السياحة والفنادق، وعمله في البداية في مجال الإعلانات، فإنه أحب الفن حتى جاءته الفرصة الحقيقية حين أسند له المخرج حاتم علي دورا صغيرا في فيلم "قضية عائلية" عام 1994، وبعدها بعام شارك مع الفنان ياسر العظمة في مسلسل "المرايا 95″، الذي استمر في أجزائه المتتالية، فكان بوابة معرفة الجمهور به.

170 عملا

في عام 1998، انضم لنقابة الفنانين السوريين، واستمر في تقديم أدوار متنوعة ومختلفة، واستمر مشواره 29 عاما قدم خلالها 170 عملا. ورغم عدم حصوله على البطولة المطلقة، فإنه استطاع أن يترك بصمة قوية بالشخصيات التي قدمها، إلى جانب تنوع أعماله بين الكوميديا الاجتماعية والجادة وبين الأعمال التي تقدم الهوية السورية والتراث والتاريخ.

فشارك في مسلسل "بقعة ضوء" بأجزائه مع المخرج الليث حجو، وهو كوميديا اجتماعية، و"سيرة الحب"، و"صبايا رجعنا من جديد" و"العشق الحرام" و"فندق قدري".

كما شارك أيضا في أعمال عن التراث الشامي أشهرها "باب الحارة"، حيث اشتهر بشخصية سعيد أبو سليم، ومسلسل "الحصرم الشامي"، و"الشام عيدية"، ومسلسل "ولادة من الخاصرة" و"خان الدراويش".

وقدم مع الفنانة سلاف فواخرجي بطولة مسلسل "حرائر" بشخصية تركي، ومع الفنانة أمل عرفة مسلسل "دنيا"، ومع غادة بشور مسلسل "أهل الوفا"، ومع يوسف الخال "حدوتة حب".

حياة أسرية هادئة

وبجانب أعماله الفنية؛ فمحمد قنوع يعيش حياة عائلية هادئة مع زوجته وهي من خارج الوسط الفني، ولديه أبناؤه الأربعة: عدنان ومروان ومايا وماسة. وفي عام 2022 في لقاء له مع الإعلامية رابعة الزيات في برنامج "شو القصة" ذكر أنه لا يمتلك ثروة كبيرة، وليس لديه منزل في الشام أو خارجها لأنه لم يحرص على توفير الأموال، ولكنه ركز على الحياة الكريمة لأسرته، وأن يدرس أبناءه في أفضل المدارس.

وخلال الحلقة عبر عن فخره بارتداء زوجته وبناته الحجاب والتزامهم بعادات وتقاليد المجتمع الشرقي المحافظ التي تربى عليها.

وفاة آخر شخصياته

آخر عمل شارك فيه الفنان محمد قنوع هو مسلسل "العربجي"، الذي عرض مؤخرا وقدم خلاله شخصية "شومان"، التي تعرضت للقتل في الحلقة 21، حيث قامت الشركة المنتجة بنعي الشخصية وكتبت تعليقا عليها "وداعا شومان على قد ما كرهنا شومان على قد ما ضحكنا.. والأهم خلانا نعرف معدن الفنان محمد قنوع الحقيقي".