بعد إطلاق سراحه.. القصة الكاملة وراء توقيف الفنان اللبناني وسام فارس

أخلى قسم شرطة منطقة الدكوانة سبيل الممثل اللبناني وسام فارس بعد أيام من احتجازه، عقب مشاجرة وقعت بينه وبين أحد عناصر قوى الأمن الداخلي اللبناني في هيئة إدارة السيارات، حيث كان يعمل الفنان اللبناني على تسجيل أوراق سيارته قبل أن تبدأ المشاجرة التي انتهت باحتجاز الأول ودخول رجل الأمن المستشفى، إلى أن قررت معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضية منى حنقير في البداية احتجازه لحين انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.

لكن مع حملات تضامن زملائه وظهور فيديو يوضح رفع الطرف الآخر للسلاح في وجه الممثل اللبناني، غير مجرى القضية ليتم إطلاق سراحه، على أن يظل رهن التحقيق مقابل تعهده بدفع مصاريف العملية الجراحية التي أجراها عنصر قوى الأمن الداخلي نتيجة إصابته بكسور بحسب قناة "إل بي سي" (LBC).

مساندة النقابة

وكانت نقابة الممثلين في لبنان قد أصدرت بيانا للمطالبة بالإفراج الفوري عنه جاء فيه "عطفا على ما شاهدناه من واقعة شجار الفنان وسام فارس وأحد رجال الدرك، يظهر بوضوح تجنب وسام الصدام مع الشرطي وإصرار الشرطي على الاشتباك معه وإشهار سلاحه على رجل أعزل والاعتداء عليه رغم أنه ليس المعتدي".

وأضاف البيان "إننا في نقابة الممثلين في لبنان نكن احتراما عاليا للقوى الأمنية كافة وكنا نقف في كل الأزمات إلى جانب حقوقها وندافع عنها، لكن نستنكر الاعتداء على أي زميل بهذه الطريقة غير القانونية وغير الأخلاقية، ولو سلمنا جدلا بأن وسام أخطأ أو خالف أي قانون، لا يمكن القبول بالاعتداء عليه بهذه الطريقة التكساسية".

وأنهت النقابة بيانها بالمطالبة بالإفراج الفوري عن وسام فارس لكي تتخذ العدالة مجراها في محاسبة المخالف والمعتدي.

حملة تضامن من زملائه

وكان عدد من الفنانين قد تفاعلوا مع خبر احتجاز الممثل اللبناني، وتداعى عدد منهم إلى قسم الشرطة في منطقة الدكوانة للمطالبة بالإفراج عن زميلهم.

وكتب الفنان باسم مغنية: "الصديق الممثل وسام فارس الآن في السجن منذ يومين رغم الأذى الجسدي والمعنوي والظلم الذي تعرض له.. أرجو من المعنين أن يتحركوا".

الصديق الممثل #وسام_فارس الآن في السجن من يومين رغم الأذى الجسدي والمعنوي والظلم الذي تعرض له. نعم مظلوم وأعي ما أقول وأعرف التفاصيل. رجاء أرجو المعنيين ان يتحركوا @LebISF @wissamfares16 pic.twitter.com/GG1nUodBwV — Bassem Moughnieh (@Bassemmoughnieh) April 21, 2023

وتساءل الفنان وسام حنا عبر حسابه على تويتر كيف يمكن لعسكري بالقوى الأمنية أن يعتدي على مواطن لبناني قبل أن يكون ممثلا زميلا ويسحب المسدس عليه؟

يعني فوق ما انو العسكري بالقوى الامنية واضح هوي لعم يعتدي على مواطن لبناني قبل ما يكون ممثل زميل . و سحب المسدس عليه . لغاية اليوم وسام فارس لغاية اليوم موقوف بالحبس من نهار الاربعاء

هيدا اسمو ظلم

المقطع المصور يلي بسم البدن اهانة للمؤسسة الامنية و العسكرية كلها #وسام_فارس pic.twitter.com/OKCtDLnTAH — Wissam R Hanna (@WissamRHanna) April 22, 2023

في حين طالبت الفنانة داليدا خليل عبر حسابها في تويتر بالحرية لوسام فارس.

ووصف الفنان عبده شاهين ما حدث بأنه معيب في حق نقابة الممثلين.

#وسام_فارس لو ازعر وتابع ل بلطجية الاحزاب كان تغيير الموقف وسلم الفنان الخلوق معيب لي صار بحقك #نقابة_الممثلين pic.twitter.com/5LWGETiQ7a — AbdoChahine (@Chahineactor) April 22, 2023

أول تعليق عقب إطلاق سراحه

وبمجرد خروجه من الاحتجاز وعبر مقطع فيديو، شكر وسام فارس كل من سانده خلال الأيام التي احتجز فيها وأكد أن الحقيقة ستظهر، ونفى أن يكون تعمد إصابة عنصر قوى الأمن الذي تشاجر معه.

بينما أوضح محاميه رالف طنوس أن الفيديوهات أظهرت أن وسام لم يعتد على عنصر قوى الأمن، وتعهد بتسديد نفقات علاجه رغم أنه أيضا سيطالب بحقه المدني لوجود كسر في أنفه بحاجة إلى جراحة.

أزمة بعد تألق درامي

تأتي هذه الأزمة بعد نجاح وسام فارس في الموسم الدرامي الحالي بمشاركته بـ3 شخصيات، وقدم شخصية فراس في مسلسل "الثمن" الذي حقق نجاحا كبيرا، كما شارك أيضا في "سفر برلك" ومسلسل "أخيرا".

وبدأ وسام فارس مشواره في عام 2009 بدور صغير في مسلسل "إذا الأرض مدورة"، ثم تبعها بأعمال مثل "أم الصبي"، و"حلوة وكدابة" و"الحياة دراما"، وشارك مع الفنان الكبير دريد لحام في مسلسل "سنعود بعد قليل"، حيث بدأ في لفت الأنظار إليه من خلال مشاركاته في أعمال قوية مثل فيلم "كتير كبير" عام 2015، ومسلسل "الهيبة-الحصاد" في 2019، ومسلسل "عهد الدم" و"ظل".