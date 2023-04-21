بسبب العمل 54 ساعة متواصلة.. نقابة المهن السينمائية في مصر تحقق مع صناع "هارلي"

قبل ساعات قليلة من عرض أفلام العيد، تعرض صناعها لعدد من الأزمات، كان أبرزها فيلم "هارلي" الذي أصدرت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة بيانا شديد اللهجة تعقيبا على ما تردد على صفحات منصات التواصل الاجتماعي عن مواصلة العمل في تصوير الفيلم لأكثر من 54 ساعة.

استدعاء صناع هارلي

وجاء في البيان الذي أصدرته النقابة على صفحتها الرسمية أن استمرار التصوير في فيلم "هارلي" لمدة 54 ساعة، أثار حفيظة العاملين بالحقل السينمائي وعلى رأسهم نقابة المهن السينمائية التي سارعت بتشكيل لجنة للتحقق من الأمر.

وكشفت النقابة أنه تم استدعاء ممثلين عن شركة "رويال صن" للإنتاج الفني والتوزيع المنتجة للفيلم، والقائمين على العمل الذين أقروا بصحة الواقعة وتعهدوا بعدم تكرار ذلك، وأكدت الشركة احترامها للقواعد والقوانين والأطر المهنية التي تحددها نقابة المهن التمثيلية.

ووجهت النقابة "لوما شديدا" للشركة المنتجة وأكدت على عدم تكرار ذلك مستقبلا، وتعهدت باتخاذ إجراءات قانونية في حال تكرر الأمر، "حفاظا على الصالح العام لأطراف العملية الإنتاجية".

وقررت النقابة "تشكيل لجنة قانونية مهنية من الخبراء لإعداد نموذج آلية عمل ملزمة تتضمن كافة الضوابط والعلاقات المهنية للحفاظ على الحقوق والواجبات".

وتفاعل عدد من العاملين في الوسط الفني مع بيان النقابة، فكتب المخرج كريم العدل عبر صفحته أنه تواصل مع المسؤولين في النقابة وأنه لم يكن في مقدرتهم فرض أي عقوبة بسبب وجود خلل في اللوائح، حيث لا توجد عقوبة جزاءات على عدد ساعات العمل، وبناء عليه سيتم تشكيل لجنة لتعديل اللوائح والقوانين الخاصة بساعات العمل والعقوبات أيضا التي سيتم فرضها في حال تجاوزت عدد الساعات المسموح بها سواء على المنتج أو أعضاء النقابة.

وفيلم هارلي يقوم ببطولته عدد من الفنانين أبرزهم محمد رمضان، مي عمر، أحمد داش، مي كساب، محمود حميدة ومن تأليف محمد سامي، وإخراج محمد سمير.