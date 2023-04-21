أفلام عيد الفطر.. عودة محمد رمضان وشيكو منفردا لأول مرة

بعد زخم المسلسلات خلال شهر رمضان، تتوجه الأنظار إلى قاعات السينما التي تستقبل بداية من اليوم أفلام عيد الفطر، في سباق سنوي يسعى خلاله النجوم للحصول على النصيب الأكبر من الإيرادات المضمونة في هذه الفترة.

ويعتبر موسم عيد الفطر من أهم المواسم التي يتسابق النجوم لإصدار أفلامهم فيها كل عام، فهو يحمل إيرادات مضمونة بتحول دور العرض السينمائية إلى بديل مقبول عن المتنزهات العامة والحدائق والزيارات العائلية. وأبرز ما تحمله أفلام عيد الفطر 2023: عودة محمد رمضان، وأول الأفلام المنفردة لنجم الكوميديا شيكو.

هارلي أسطورة الأسفلت

يخرج كل من محمد سامي ومحمد رمضان منتصرين من موسم رمضان بالنجاح الكبير لمسلسل "جعفر العمدة"، ليدخلا مباشرة إلى موسم عيد الفطر بفيلم "هارلي" أسطورة الأسفلت، وهو من تأليف سامي، وإخراج محمد سمير. وينضم إلى طاقم الفيلم كذلك الممثل الشاب أحمد داش الذي شارك في دور رئيسي بمسلسل جعفر العمدة، مما يصنع ثنائية جديدة بينه وبين محمد رمضان، وقد حظيت علاقتهما خلال أحداث المسلسل بإعجاب شريحة واسعة من الجمهور.

تدور أحداث هارلي حول الشاب (محمد هاشم/ هارلي) مهندس الميكانيكا العائد من الخارج، وبسبب حبه للمغامرات وذكائه وسرعته في قيادة الدراجات النارية ينضم إلى إحدى العصابات، لكن تتغير حياته عندما يتعرض شخص مقرب منه لحادثة ويصبح هناك تضارب في المصالح.

ابن الحاج أحمد

بعد عمله طوال مسيرته ضمن ثلاثي أو ثنائي، قرر "شيكو" تقديم فيلم منفرد لأول مرة عبر "ابن الحاج أحمد"، وهو من إخراج معتز التوني الذي شاركه من قبل نجاح مسلسل "اللعبة" بأجزائه، الفيلم أيضا من بطولة سيد رجب وعايدة رياض.

ويعزز شيكو طاقم فيلمه بمجموعة من أبطال مسلسل "الكبير أوي"، التجربة الكوميدية الناجحة رغم التحفظات النقدية، فيشارك في "ابن الحاج أحمد" كل من رحمة أحمد وبيومي فؤاد ومصطفى غريب.

تدور أحداث الفيلم حول "أحمد"، ابن البقال الذي تضطره الظروف إلى الدخول في مغامرات ليس مؤهلا لها مع عصابة خطيرة، مما يؤدي بالضرورة إلى مفارقات كوميدية تعتمد على خفة ظل أبطاله.

ساعة إجابة

يشهد هذا الموسم عودة أفلام من بطولة أطفال، فبعد نجاح الطفل سليم مصطفى في مسلسل "ليه لأ؟!" الجزء الثاني، سيقدم الآن فيلم "ساعة إجابة" بمشاركة عدد كبير من الممثلين، منهم شريف سلامة وغادة عادل وأيتن عامر وسوسن بدر ومحمد ثروت وانتصار، وإخراج مصطفى أبو سيف، وهو من تأليف شيرين علاء.

تدور أحداث الفيلم حول طفل يعاني من القيود الصارمة التي يضعها عليه والداه، فيحلم بتغييرهما بوالدين آخرين، ويتحقق حلمه ويبدأ بالانضمام إلى عائلات مختلفة بشكل يميل إلى الفانتازيا، مثل عائلة من الأبطال الخارقين، وأخرى من رجال العصابات، وثالثة تعمل في أحد الملاهي الليلية، وذلك لإعطاء البطل الصغير والمشاهدين الأطفال درسا بأنه لا توجد سعادة مكتملة.

رمسيس باريس

تشارك المغنية هيفاء وهبي في موسم العيد بفيلم "رمسيس باريس" الذي يشاركها بطولته مجموعة من الكوميديين المصريين، منهم محمد سلام ومحمد ثروت وحمدي الميرغني ومحمود حافظ، وتدور أحداثه في إطار فانتازي حول علبة سحرية تحتوي على مسحوق قادر على نقل الأفراد من القاهرة إلى باريس.

بدأت قصة هذه العلبة منذ عصر الحملة الفرنسية، لكنها اختفت في ظروف غامضة حتى وصلت إلى العصر الحديث، وأبطالنا الذين وجدوا أنفسهم في عاصمة النور بشكل مفاجئ، يدخلون في مغامرة لم تكن في حسبانهم.

يخرج الفيلم أحمد خالد موسى الذي يشارك في الموسم الرمضاني بمسلسل "بابا المجال"، وهو من تأليف كريم بشير الذي كتب من قبل فيلم محمد هنيدي "الإنس والنمس".

بعد الشر

تستمر أجواء الفانتازيا المختلطة بالكوميديا السائدة في أفلام هذا الموسم في فيلم ثالث، وهو "بعد الشر"، من بطولة علي ربيع ورنا رئيس وأوس أوس وميرنا نور الدين وبيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل، وإخراج أحمد عبد الوهاب في أول تجاربه، وتأليف كل من أمين جمال الذي عُرض له مؤخرًا مسلسل "الأصلي"، ووليد أبو المجد الذي يُعرض له خلال رمضان الجزء الثالث من "المداح".

تدور أحداث الفيلم حول "سولي" الذي يتزوج ولكنه يقع في حب شابة أخرى، وعندما تعلم زوجته تقوم بأعمال سحرية تجعله يتحول إلى أشخاص وكائنات أخرى، مما يتسبب في الكثير من التعقيدات له ولأصدقائه.

يوم 13

بتقنية العرض الثلاثي الأبعاد (3D)، يُعرض في أول أيام عيد الفطر فيلم الرعب والإثارة "يوم 13″، وهو من بطولة أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير وأروى جودة ونسرين أمين، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله، الذي لم يقدم أي عمل منذ عام 2017 ومسلسل "الزيبق".

تدور أحداث الفيلم في قصر مهجور يمتلكه البطل ويحاول بيعه، لكنه يفشل بسبب السمعة السيئة المنتشرة حوله بأنه مسكون بالأرواح والأشباح، وفي محاولة لكسر الرهبة حول المكان يقرر الانتقال مع زوجته إليه، لكنه يكتشف بعد ذلك أن هذا لم يكن أكثر قرار صائب، فيدخل مع المشاهد في مجموعة من المغامرات في رحلة لمعرفة هل أشباح القصر حقيقة أم خدعة محبوكة بدقة؟

تتنوع أفلام موسم عيد الفطر 2023، فلدينا الأكشن مع "هارلي"، والكوميديا الصرفة مع "ابن الحاج أحمد"، والرعب في "يوم 13″، وتقع باقي الأفلام في إطار أفلام المغامرة والفانتازيا الخيالية، لتقدم للمشاهدين فرصة جيدة للاختيار بينها خاصة مع التركيز على الأفلام العائلية.