"كاينة ظروف".. دراما اجتماعية عن حياة 3 سجينات تجذب الجمهور المغربي

الرباط- استأثر مسلسل "كاينة ظروف" باهتمام الجمهور المغربي من بين الدراما التلفزيونية المعروضة في رمضان، وحلّ ضمن قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على القناة الأولى وأيضا على منصتها في يوتيوب، مزيحا مسلسل "المكتوب" الذي خيبت أحداثه توقعات الجمهور ولم يحقق النجاح أسوة بجزئه الأول.

"كاينة ظروف" مسلسل اجتماعي درامي من 30 حلقة، مدة كل منها 52 دقيقة، وهو من إنتاج القناة الأولى وشركة "ديسكونتد" وإخراج إدريس الروخ، وسيناريو بشرى ملاك، وبطولة راوية، وسامية أقريو، وابتسام العروسي، ونبيل عطيف، وأسامة البسطاوي، وعبد النبي البنيوي وغيرهم.

حكاية 3 نساء

يحكي مسلسل "كاينة ظروف" قصة نادية وفوزية وحنان، وهن نساء من أجيال وطبقات اجتماعية مختلفة، تجمعهن تجربة السجن، ويحاولن بعد مغادرته إعادة ترميم حياتهن من جديد والتأقلم داخل المجتمع، غير أن ماضيهن يقف حجر عثرة أمامهن.

نادية الشابة الناجحة والغنية التي دخلت السجن في قضية مالية، وجدت نفسها في مواجهة تنكر ابنتها لها ومؤامرات طليقها لإعادتها إلى السجن بتهمة جديدة. حنان التي تورطت في قضية مخدرات غادرت السجن وهي تمني نفسها بعناق جدتها التي ربتها، غير أن القدر جعل يوم إطلاق سراحها هو يوم وفاة الجدة، ويطردها خالها من البيت، لتجد نفسها في الشارع.

أما فوزية التي قضت عمرا طويلا في السجن بعد قتل زوجها، فقد فشلت محاولاتها في إيجاد عمل تعيل به نفسها بسبب ماضيها، واصطدمت محاولاتها لإيجاد ابنها بحائط مسدود. وتتشابك الأحداث والعلاقات والشخصيات وتتعدد الصعوبات والعراقيل، وتحاول النساء الثلاثة مساندة بعضهن للبدء من جديد.

وقد أشاد فنانون ونقاد بالمسلسل واعتبروه نقطة ضوء في الأعمال التلفزيونية الرمضانية، منوهين بقصته وأداء الممثلين. إذ قال الممثل محمد الشوبي في تدوينة إن هذا العمل تبوأ عرش الدراما الاجتماعية هذه السنة، بالنظر إلى بنائه الدرامي المتماسك من ناحية الكتابة والإخراج والملابس.

وأوضح الناقد الفني فؤاد زويرق أن هذا العمل يغري بالمشاهدة والمتابعة والاستمتاع، مشيرا في تدوينة إلى أن مكامن القوة فيه تتلخص في الكتابة، أي السيناريو المحكم، والتشخيص القوي لأغلب الممثلين المشاركين فيه.

القصة هي نقطة الجذب

"كاينة ظروف" ليس أول عمل درامي للمخرج إدريس الروخ يلقى تنويها وتجاوبا من الجمهور، فقد حظي قبل سنتين مسلسله "بنات العساس" بمتابعة مهمة وتفاعل مع أحداثه المشوقة.

وإدريس الروخ فنان مغربي، دخل عالم التمثيل أولا، وحقق شهرة سينمائية بعد مشاركته في عدد من الأفلام المغربية والعالمية قبل أن ينتقل للإخراج، حيث أخرج عددا من الأفلام القصيرة والمسلسلات والأفلام التلفزيونية ومسلسلات السيتكوم.

يعزو المخرج إدريس الروخ -في حديثه للجزيرة نت- تفاعل الجمهور المغربي مع مسلسله "كاينة ظروف" إلى القضية التي يطرحها، والتي وضعته أمام المرآة ليرى نفسه وأفكاره والأحكام المسبقة السائدة داخله.

وكانت هذه القضية هي أول ما جذب إدريس الروخ للاشتغال على إخراج هذا المسلسل كما أوضح، وقال "اشتغلت على العوالم النفسية للشخصيات والعلاقات المتشابكة بينها والحلم الداخلي لكل شخصية، وكيف ينمو هذا الحلم وينكسر ويعاد بناؤه من خلال تطور الأحداث وتدافعها"، وأضاف قائلا "عملت أيضا على التدقيق في التفاصيل الصغيرة التي تخلق الترابط الحقيقي بين كل مكونات العمل".

ويرى الروخ أن الدراما التلفزيونية بالمغرب تسير في الطريق الصحيح وقابلة لأن تخترق الحدود من خلال المواضيع التي تتطرق إليها والاحترافية التي تعرض بها، داعيا إلى استثمار هذا التنوع والتعدد في الإنتاجات التلفزيونية في المستقبل.

الناقد الفني مصطفى الطالب يرى أن عدة عوامل توافرت في مسلسل "كاينة ظروف" جعلته يستأثر باهتمام الجمهور. أول هذه العوامل -بحسب الطالب- هو اقترابه من عالم السجينات ومحيطهن الاجتماعي وأحلامهن وانكساراتهن وصعوبات اندماجهن في المجتمع بعد انتهاء عقوبتهن، والتمثلات السلبية السائدة حولهن في المجتمع بطريقة ما يسمى "الواقعية الاجتماعية"، وهي ثيمة لم تعطها الدراما المغربية هذه المساحة ولم تعالجها بهذا الوضوح من قبل، مؤكدا أن الدراما عندما تلامس الواقع المغربي يكون اهتمام الجمهور بها عاليا.

إلى جانب السيناريو وقوته الذي اتفق عليه معظم النقاد، أشاد الطالب بأداء الممثلين الذي كان -بحسب تعبيره- سلسا وطبيعيا وصادقا، هذا إلى جانب تنوع التصوير بين مشاهد داخلية وخارجية.

دراما رمضانية متنوعة

وكان التلفزيون المغربي بقناتيه الأولى والثانية قد قدم باقة متنوعة من المسلسلات في شهر رمضان معظمها تصنف ضمن الدراما الاجتماعية، من بينها الجزء الثاني من مسلسل "المكتوب"، و"طريق الورد" على القناة الثانية، فيما يتابع الجمهور على القناة الأولى مسلسلات "غدر الزمان" و"الصك وغنيمة" و"عايشة" و"الرحاليات".

أما مسلسل "عين الكبريت" على القناة الثانية فهو الوحيد الذي يصنف ضمن الدراما التاريخية أو التراثية لمخرجه محمد عهد بنسودة، حيث نقل المتفرج إلى مدينة فاس العريقة في القرن الثالث عشر ضمن أحداث مستوحاة من الحكايات الشعبية.

ويتناول المسلسل قصة يعقوب بن الأشقر البهلولي وعلاقة العشق التي جمعته بالشاعرة للا الشافية، والظروف التي أدت لاكتشافه منبعا كبريتيا تحول إلى مقصد للباحثين عن الشفاء في مياهه من الأمراض الجلدية.