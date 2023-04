أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي قائمة الأفلام المشاركة في المسابقات والبرامج المختلفة في الدورة 76 التي تقام في الفترة بين 16 حتى 27 مايو/أيار المقبل.

وتضم قائمة الأعمال المشاركة في مختلف مسابقات الدورة الجديدة من مهرجان "كان" أفلاما من 4 دول عربية هي المغرب والجزائر وتونس والسودان وتظهر على قوائم المهرجان للمرة الأولى.

تونس

أول الأفلام العربية هو"بنات ألفة" للتونسية كوثر بن هنية، وقامت ببطولته هند صبري ومن تأليف وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه، وتم تصويره وتنفيذه في تونس العام الماضي.

تقدم كوثر بن هنية تجربة سينمائية تجمع بين الوثائقي والدراما حيث استلهم الفيلم من قصة حقيقية لامرأة تدعى ألفة في الأربعينيات من العمر، تنحدر من بيئة فقيرة وهي ربة منزل وأم لـ4 فتيات. يركز الفيلم على كيفية تعاملها مع بناتها المراهقات وميولهن نحو التطرف وهروبهن إلى ليبيا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية وانتهائهن في السجن. حصل الفيلم على جائزة 10 آلاف دولار من أيام القاهرة لصناعة السينما في الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي.

السودان

وفي مسابقة "نظرة ما" ضمن المهرجان تشارك 3 أفلام عربية، أولها الفيلم السوداني "وداعا جوليا" (Goodbye Julia) للمخرج محمد كردفاني، ويعد أول فيلم سوداني يقع عليه الاختيار في مهرجان "كان" عبر التاريخ.

وفي لقاء له قبل تصوير الفيلم، قال منتج الفيلم أمجد أبو العلاء إن العمل أخذ وقتا طويلا في التحضيرات، وحصل على العديد من الجوائز في مرحلة التطوير، منها 5 جوائز من مهرجان الجونة السينمائي وجائزة من مهرجان البحر الأحمر.

وكشف المنتج عن قصة الفيلم التي تتناول ما وراء الصراع السياسي في السودان، وهو الجانب الاجتماعي للصراع بين شمال السودان وجنوبه من داخل البيوت، ليطرح تساؤلا عما إذا كانت السياسة أم العنصرية بداخل البيوت هي السبب في تقسيم السودان.

المغرب

وشهدت المسابقة أيضا مشاركة فيلمين من المغرب، الأول هو فيلم "كذب أبيض" (The Mother of All Lies ) للمخرجة أسماء المدير، وهو الفيلم الذي شاركت مؤسسة الدوحة في دعمه إنتاجيا، وتدور قصته حول رحلة أسماء لاكتشاف طفولتها مع متابعة قصة انتفاضة الخبز عام 1981 وكيف أثَّرت هذه الانتفاضة في المجتمع المغربي.

الفيلم المغربي "كلاب الصيد" (hunting dogs) للمخرج كمال لزرق ضمن قائمة المشاركة ويقدم من خلاله قصة أب يعيش مع ابنه في الضواحي الشعبية ويحاولان البقاء على قيد الحياة يوميا بالعمل في العالم السفلي المحلي، ويتعرضان لموقف صعب حين يجدان جثة رجل اختطف عن طريق الخطأ في سيارتهما، ويفكران في كيفية إخفاء الجثة وتصبح ليلة مشهودة في أحياء المدينة الفقيرة.

ويسعى المخرج من خلال الفيلم للتجول في الهوامش الحضرية ذات الجمال القاسي والشخصيات التي يبدو أنها تظهر من العدم.

الجزائر

وفي عروض منتصف الليل يشارك الفيلم الجزائري "عمر الفراولة" (Omar la Fraise) للمخرج الجزائري إلياس بلقدار، وهو الفيلم الذي حصل أيضا على منحة مؤسسة الدوحة للأفلام في عام 2020 لتطويره، ويتناول الفيلم قصة محتال هارب في شوارع الجزائر يواجه مواقف غير متوقعة.