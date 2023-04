أثار الإعلان الترويجي لفيلم وثائقي عن الملكة كليوباترا، ستبثه شبكة "نتفليكس" خلال الشهر القادم، انتقادات وجدلا عبر المنصات المصرية، وذلك بسبب إظهار الملكة التي حكمت مصر وذات الأصول اليونانية ببشرة سمراء، وقد عُدّ ذلك تزييفا للتاريخ.

ولقي الإعلان هجوما واسعا من الجمهور المصري، لكون شكل الملكة كليوباترا في المسلسل يتوافق مع ما تروّج له "حركة الأفرو سنتريزم" (Afrocentrism)‏ والمتعصبة للعرق الأسود، إذ تزعم أن الحضارة المصرية أصلها أفريقي.

From Executive Producer @jadapsmith comes a new docuseries exploring the lives of iconic African queens.

QUEEN CLEOPATRA follows the story of Cleopatra, one of the world’s most famous and misunderstood woman.

QUEEN CLEOPATRA is available to stream May 10 only on Netflix pic.twitter.com/0oDUSi8Add

— Strong Black Lead (@strongblacklead) April 12, 2023