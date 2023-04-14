أثار الإعلان الترويجي لفيلم وثائقي عن الملكة كليوباترا، ستبثه شبكة "نتفليكس" خلال الشهر القادم، انتقادات وجدلا عبر المنصات المصرية، وذلك بسبب إظهار الملكة التي حكمت مصر وذات الأصول اليونانية ببشرة سمراء، وقد عُدّ ذلك تزييفا للتاريخ.

ولقي الإعلان هجوما واسعا من الجمهور المصري، لكون شكل الملكة كليوباترا في المسلسل يتوافق مع ما تروّج له "حركة الأفرو سنتريزم" (Afrocentrism)‏ والمتعصبة للعرق الأسود، إذ تزعم أن الحضارة المصرية أصلها أفريقي.

From Executive Producer @jadapsmith comes a new docuseries exploring the lives of iconic African queens. QUEEN CLEOPATRA follows the story of Cleopatra, one of the world’s most famous and misunderstood woman. QUEEN CLEOPATRA is available to stream May 10 only on Netflix pic.twitter.com/0oDUSi8Add — Strong Black Lead (@strongblacklead) April 12, 2023

واتهم ناشطون الشبكة بمحاولة تزييف تاريخ مصر القديم وتزوير المعطيات التاريخية الثابتة، ووصفوا ما قامت به الشبكة بمحاولة سرقة تاريخ مصر وحضارتها ونسبها لحضارات أخرى.

نتفليكس بتحاول بطريقة غير مباشرة تلعب علي التاريخ وتزوره وتقول ان كليوباترا الملكة المصرية كانت أفريقية البشرة علشان تساعد حركة الافارقة الامريكان اللي عايزين يقولو ان الحضارة المصرية القديمة حضارة افريقية من بشرة سمرا.. .. pic.twitter.com/4eNSOZPrZy — بكيزة هانم (@AmlOkeil) April 12, 2023

وعلّقت المدونة وصانعة المحتوى المصرية أمل عقيل "نتفليكس تحاول بطريقة غير مباشرة (أن) تلعب على التاريخ وتزوره وتدّعي أن كليوباترا الملكة المصرية كانت سمراء البشرة، لتأكيد الروايات التي تقول إن الحضارة المصرية القديمة حضارة أفريقية".

كما سخر مغردون عبر المنصات المصرية من قرار نتفليكس إظهار الملكة بهذا الشكل، رغم ابتعاده عن الشكل المعروف للمصريين، وكذلك لليونانيين الذين تنحدر أصول كليوباترا منهم.

ولم تأت مهاجمة العمل المنتظر من نتفليكس من المصريين فقط بل من اليونانيين أيضًا، كون الملكة كليوباترا تشكل جزءا من حضارتهم، فكتب الباحث التاريخي بول أنتونوبولوس "من المضحك في الإعلان أنهم يقولون إن كليوباترا كانت امرأة يساء فهمها، لكنهم استمروا وساهموا في سوء الفهم هذا من خلال التلميح إلى أنها كانت سوداء بدلًا من ملكة مصر اليونانية".

Another hilarious point by @strongblacklead is that they say Cleopatra was a "misunderstood woman." So they go ahead and contribute to this misunderstanding by alluding that she was Black instead of the Greek Queen of Egypt. — Paul Antonopoulos 🇬🇷🇨🇾 (@oulosP) April 13, 2023

وانتقد عدد كبير من الأفارقة ما فعلته المنصة العالمية، حيث لا يمكن عرض التاريخ بهذه الطريقة "غير الدقيقة"، واصفين ما حدث بأنه سقطة مريعة للمنصة.

وعلى الرغم من الاعتقاد الشائع بأن كليوباترا تنحدر من أصول مصرية، فإن الواقع يشير إلى أنها كانت تنتمي لأسرة بطليموس المقدونية التي تنحدر من نسل أحد جنرالات الإسكندر الأكبر، وهو بطليموس الأول.

ولسه مسلسل سرقة تاريخنا مستمر برعاية حركة المركزية الأفريقيه أو الأفروسنتريك ولسه احنا مش حاسين بمدى خطورتها!

تاريخنا بيتسرق قدامنا وبينسبوه لغيرنا بمنتهى البساطه!

مسلسلات وثائقيه بتتعمل بملايين عن ملوك وملكات مصر وبيقوم ببطولتها أشخاص أفارقه من أصحاب البشره السمراء لتدعيم يتبع. pic.twitter.com/bS4k4F21SO — Ahmad Youness (@Ahmad_Youness) April 12, 2023

أصول ومهارات

ولا يعني هذا الأمر أنها كانت من أصول يونانية فقط، بل إنها كانت أيضا تتحدث اللغة اليونانية ومطلعة على عادات اليونانيين.

وحكمت أسرة بطليموس مصر 300 سنة، بعد أن اعتلى بطليموس الأول العرش إثر وفاة الإسكندر الأكبر في سنة 323 قبل الميلاد.

وفضلا عن اللغة اليونانية، كانت كليوباترا تتحدث لغات الأمم المجاورة لمصر، وكانت الوحيدة ضمن نسل بطليموس التي اهتمت بتعلم لغة المصريين القدامى، وكانت ترتدي الملابس التقليدية وتشارك في الاحتفالات والمراسم المصرية، وهو ما أكسبها شعبية وسط العامة بغض النظر عن أصولها الأجنبية.

سقطة مريعة من نتفليكس كيلوباترا ليست افريقية كما انها ليست ايقونة

كيلوباترا هي اخر ملكة في سلسلة حكام الاسرة البطلمية التي ترجع اصولها الي اليونان وفي سعيها نحو العرش قامت بقتل جميع اشقائها وللمحافظة علي عرشها صارت عشيقة يوليوس قيصر وبعد وفاته اختارت ان تكون عشيقة مارك انطوني… https://t.co/eucOn3t32R — The last kushite (@JabooMujtaba) April 13, 2023

مبالغة ودفاع

من ناحية أخرى، رأى البعض أن الانتقادات تحتوي قدرًا من المبالغة، حيث لا تبتعد ملامح البطلة كثيرا عن العديد من السيدات المصريات ولا علاقة للأمر بتزييف التاريخ.

ويحمل وثائقي الملكة كليوباترا اسم "Queen Cleopatra"، ويعرض يوم 10 مايو/أيار القادم على منصة "نتفليكس" للأفلام والمسلسلات، وهو من إنتاج جادا سميث زوجة الفنان العالمي ويل سميث.

وقالت "نتفليكس" إن هذا الوثائقي يأتي ضمن سلسلة وثائقيات لاستكشاف حياة الملكات الأفريقيات البارزات والمبدعات، تبدأها بفيلم "كليوبترا"، إذ "ستخصص الموسم الأول لأشهر امرأة في العالم وأكثرها قوة".

وأشارت الشبكة إلى أن كليوبترا "أسيء فهمها، إذ طغت شهرتها بصفتها ملكة جريئة وجميلة ورومانسية على معدنها الحقيقي المتمثل في ذكائها الشديد"، وفقا لما نقله موقع "بي بي سي" (BBC) البريطاني.

ويتضمن الإعلان الترويجي للوثائقي الحديث أن تراث "كليوباترا كانت موضع كثير من الجدل الأكاديمي، ثم يتبعه تأكيد على لسان أحد المعلقين في الوثائقي بأن كليوباترا كانت ذات بشرة سمراء على عكس الشائع".