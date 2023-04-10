قدم العديد من الأدوار المسرحية والتلفزيونية.. وفاة الممثل السوري فائق عرقسوسي

نَعَت نقابة الفنانين السوريين فرع دمشق، أمس الأحد، الممثل السوري فائق عرقسوسي الذي توفي عن عمر ناهز 69 عاما، بعد صراع مع المرض. واستذكر زملاؤه وعدد من محبيه ومتابعيه أهم أعماله، معربين عن حزنهم لوفاته.

وأوضحت النقابة في منشور ثان أن تشييع جثمان الفقيد سيكون اليوم من مشفى المجتهد بدمشق، مشيرة إلى أن صلاة الجنازة ستكون عقب صلاة الظهر في جامع عبد الله بن رواحة ساحة باب مصل، ثم يوارى الثرى في مقبرة باب الصغير.

وقد رثت المغنية نور عرقسوسي والدها في منشور شاركته على حسابها بفيسبوك، ونشرت صورة تجمعه ووالدتها المتوفاة وقالت: اجتمعوا الحبايب.. شكرا لتعارفكما وحبكما وتتويج ذلك بزواج أثمر وجود أغلى إخوة في حياتي، الحمد لله على كل شيء، أبي صديقي أخي ورفيقي بهذه الحياة في ذمة الله. وتابعت: ليت كل البنات يملكن أبا مثلك (..).

وولد الراحل في دمشق، يوم 3 يونيو/حزيران 1954 بحي الشاغور، وتخرج في معهد الفنون المسرحية بالقاهرة، وله العديد من المسلسلات التلفزيونية.

ويعتبر من أبرز نجوم سوريا الذين شاركوا في عدد من الأعمال، ومنها مسلسل "حارة نسيها الزمن، مذنبون أبرياء، جلد الأفعى، بقعة ضوء، الولادة من الخاصرة، الرحيل إلى الوجه الآخر" بالإضافة إلى "ومضات من تاريخنا".

شارك في أعمال فنية مسرحية وتلفزيونية وسينمائية.. وفاة الممثل السوري #فائق_عرقسوسي عن عمر ناهز 69 عاما #سوريا pic.twitter.com/9bNdMtZRo8 — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) April 9, 2023

كما قدّم عرقسوسي شخصية عمر بالجزء الثاني من المسلسل الشهير "أبو كامل" وشارك أيضا في مسلسل "ما ملكت أيمانكم" بشخصية الأستاذ معروف، والذي أثار جدلا واسعا وقت عرضه.

وكان آخر أدواره بالتلفزيون، إطلالته كضيف شرف في المسلسل التاريخي "فتح الأندلس" الذي عُرض موسم دراما 2022.

ونشر عدد من الممثلين السوريين، نعيا لزميلهم الراحل ومن بينهم نادين خوري، التي قالت في منشور على صفحتها بتويتر: الفنان فائق عرقسوسي الصديق والأخ والزميل المحترم والهادئ، مشوار طويل على طريق الفن جمعنا بكل الرقي والتعاون والمحبة الخالصة، لروحه الرحمة. خالص العزاء لعائلته ولجمهوره وللوسط الفني. إنا لله وإنا اليه راجعون.

الفنان فائق عرقسوسي

الصديق والأخ والزميل المحترم والهادئ

مشوار طويل على طريق الفن جمعنا بكل الرقي والتعاون والمحبة الخالصة

لروحه الرحمة

خالص العزاء لعائلته ولجمهوره وللوسط الفني

إنا لله وإنا اليه راجعون pic.twitter.com/owr2N6feYi — Nadin khoury (@Nadin_khoury) April 9, 2023

من جهته قال الممثل والمنتج فراس إبراهيم: فائق الغالي أيها الفنان المهذّب البسيط اللطيف الخلوق، أعتقد أنك تركتنا ورحلت ليس بسبب المرض فقط، وإنما لشعورك بالغربة في هذا العالم المعقّد الذي لا تنفع معه بساطتك وشفافيتك.. أتمنى لروحك النقيّة الرحمة والسكينة والسلام.. فائق في ضيافتك الآن يا الله وأنت الكريم العزيز.