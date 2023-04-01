مسلسل "سره الباتع".. راجح داود يتبرأ من الموسيقى التصويرية وخالد يوسف يعتزل التلفزيون

في خطوة مفاجئة، تبرأ الموسيقار المصري راجح داود من موسيقى مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، وذلك عبر بيان أطلقه على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، متهما مخرج العمل بأن ما فعله يعد من قبيل الجريمة.

وأشار داود في البيان إلى أنه ألف موسيقى خاصة للعمل، وتم التسجيل والتعاقد بالشروط المعروفة والتزم بمواعيد التسليم، ولكنه فوجئ باستخدام موسيقى كان قد ألفها لفيلم "الريس عمر حرب" لنفس المخرج، وحين اعترض على الأمر أخبره خالد يوسف بأنه لا توجد مشكلة كون الموسيقى من تأليفه.

وأوضح الموسيقار أنه التزم الصمت بعد ذلك ولكنه لاحظ استخدام جمل لحنية ليست من تأليفه، ولا يعرف من مؤلفها رغم وجود اسمه على التتر كصاحب موسيقى العمل من بدايته إلى نهايته، ولذلك قرر أن يوضح لجمهوره الموقف لكونها "جريمة" أن تنسب له موسيقى لم يؤلفها.

وتابع "ما فعله المخرج خالد يوسف لا يجوز بأي حال من الأحوال ولا تحت أي ظرف من الظروف ولا يمكن تبريره بدعوى أن هناك أجزاء ناقصة تحتاج لموسيقى، برغم موافقته بعد سماع الموسيقى كاملة، لأن المسؤول أولا وأخيرا هو أنا المؤلف الموسيقي راجح داود الذي لا يقبل إطلاقا أن يقال عنه أنه أخذ جملة من زميل هنا أو هناك، احتراماً لذاتي ولتاريخي ولمهنتي".

اعتزال خالد يوسف

ويأتي إعلان داود براءته من الموسيقى التصويرية للمسلسل بعد أن علق خالد يوسف على انتقاد الجمهور للموسيقى الخاصة بالمسلسل خلال حلوله ضيفا على برنامج "تفاعلكم" وقال إنها موسيقى تخص أفلامه واستأذن صناعها، ولا توجد مشكلة في ذلك.

وخلال الحلقة نفسها، أعلن خالد يوسف قرار الابتعاد عن الإخراج التلفزيوني مرة أخرى، وقال إنه اكتفى بما قدمه خاصة وأن الأعمال التلفزيونية تستغرق وقتا طويلا يكفي لصناعة أكثر من فيلم.

وعلق المخرج على انتقاده لاستعانته بممثل طويل القامة لتقديم شخصية نابليون بونابرت قائد الحملة الفرنسية على مصر والمشهور بقصر قامته، قائلا إن يوسف شاهين حين قدم الناصر صلاح الدين اختار الفنان أحمد مظهر رغم أن ملامحه الشكلية كانت مختلفة، وقال إنه لا يرى في الأمر أزمة كبيرة ولكن من يفتعلها لا يفهم معنى الفن، وتحدث عن فنانين عالميين قدموا شخصيات معروفة بدون ماكياج لأن المهم هو التمثيل، ووصف منتقدي المسلسل بـ "المتفذلكين" وهي كلمة بالعامية المصرية تشير للأشخاص الذين يبالغون ويعطون الأمور أكبر من حجمها.

مسلسل "سره الباتع" تدور أحداثه بين زمنين: الحملة الفرنسية على مصر، ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وهو بطولة جماعية لأكثر من 60 ممثلا وممثلة منهم أحمد السعدني، أحمد فهمي، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقي.