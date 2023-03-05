"الصفعة لا تزال تؤلمني".. كريس روك يكشف سر عدم انتقامه من ويل سميث

كشف الممثل الكوميدي الأميركي كريس روك عن سبب امتناعه عن الانتقام من نجم هوليود ويل سميث وعدم رده على الصفعة التي تلقاها قبل نحو عام في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022، معترفًا بأنها ما زالت تؤلمه.

وخلال عرض كوميدي مباشر على شبكة "نتفليكس" (Netflix) مساء السبت 4 مارس/آذار 2023 بعنوان "غضب انتقائي" (Selective Outrage)، تحدث روك بإسهاب عن واقعة الصفعة.

بدأ كريس روك العرض قائلًا، "سأحاول تقديم عرض الليلة دون الإساءة إلى أحد. سأبذل قصارى جهدي، لأنك لا تعرف أبدًا من الذي قد يُثار".

وأكمل مع غمزة من عينه، "يقول الناس دائمًا إن الكلمات تؤلم.. أي شخص يقول الكلمات مؤلمة لم يتعرض للكمة في وجهه. تعلمون جميعًا ما حدث لي، إذ تعرضت للصفع من قبل سميث. لا تزال الصفعة مؤلمة، وسمعت رنينًا في أذني بسببها طوال الصيف. لكنني لست ضحية لن تراني أبدًا في (أوبرا) أو (غايل) أبكي.. لقد تلقيت هذه الضربة مثل باكياو (يقصد ماني باكياو الملاكم الفلبيني الشهير)".

وعن السبب الحقيقي للصفعة يعتقد روك أن سميث، "كان يمارس الغضب الانتقائي. الكل يعرف ماذا حدث. والجميع يعرف حقًا أنه لا علاقة لي بهذا القرف. لم يكن لدي أي تشابكات"، في إشارة إلى وصف بينكيت سميث للعلاقة التي أقامتها مع مغني الراب أوغست ألسينا عندما كانت متزوجة من سميث.

روك أضاف، "أحببت ويل سميث، أحببته طوال حياتي. لقد صنع بعض الأفلام الرائعة، الآن أشاهد فيلم "تحرير" (Emancipation) فقط لأراه يُضرب بالكرباج".

وفيلم "تحرير" هو أحدث ما قدم ويل سميث بعد حادثة الأوسكار ويتناول قصة عبد أميركي من أصول أفريقية يبحث عن الحرية بعد تعذيبه بشكل شديد القسوة.

قال روك، "الناس سألوني. كيف لم تفعل شيئًا في تلك الليلة؟ لأن لدي والدين. هل تعلم ماذا علمني والِدَيَّ؟ لا تتقاتلوا أمام البيض"، في إشارة واضحة للعنصرية التي يعيشها أصحاب الأصول الأفريقية في الولايات المتحدة الأميركية، والتي تجعل شجار اثنين من الممثلين السود أمام الملايين يحط من قدرهم بشدة.

وفي 27 مارس/آذار 2022، وخلال حفل توزيع جوائز الأوسكار ألقى كريس روك دعابة حول شعر جادا بينكيت سميث المحلوق، ما أثار غضب جادا وزوجها ويل سميث الذي تحرك نحو كريس روك مقدم الحفل وصفعه على وجهه بشدة ثم عاد مرة أخرى لمقعده.

وبعد دقائق من الصفعة فاز ويل سميث نفسه بجائزة أوسكار أفضل ممثل لأول مرة عن فيلم "الملك ريتشارد" (King Richard)، ولكن بمجرد انتهاء الحفل بدأت التداعيات.

أصبحت صفعة ويل سميث الخبر الأكثر تداولًا على المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تم عقاب سميث بحرمانه من حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار لـ10 سنوات، واختفى عن الأنظار لشهور واعتذر على حسابه على يوتيوب، ولم يظهر للعلن إلا مؤخرًا بعد عرض فيلم "تحرير".

بعد أيام من الصفعة، غنى روك في بوسطن لكنه قال على خشبة المسرح حينها، "ما زلت أحاول استيعاب ما حدث، لذا في مرحلة ما سأتحدث عن هذا الهراء. وسيكون الأمر جادًّا ومضحكًا"، بينما هاجمت والدته ويل سميث بشدة.

وفي حلقة نتفليكس تناول الممثل الكوميدي موضوعات مختلفة مثل الإدمان، والإجهاض، والعنصرية في أميركا، وميغان ماركل دوقة ساسكس، وعائلة كارداشيان وغيرها.

ويعد هذا الأداء سادس "ستاند أب" -العروض الكوميدية- لكريس روك والثاني له على نتفليكس بعد "تامبورين" (Tamborine) لعام 2018.