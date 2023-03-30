"صول".. تجربة سينمائية ملهمة لموسيقي سوري شاب من ذوي الهمم

الشجن والألم الممزوجان بالتعاطف والأمل، انفعالات متعددة ومختلفة استطاعت المخرجة السورية زهرة البودي أن تنقلها عبر الفيلم التسجيلي "صول" الذي وثقت من خلاله تجربة ملهمة للمؤلف الموسيقي السوري ابن مدينة اللاذقية جابي صهيوني.

واستطاع جابي أن يتحدى ظروفه الحياتية -كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة- على مستويات عدة، سواء في حياته الشخصية وحتى على الصعيد المهني بوصفه ملحنا وصاحب معهد لتدريس الموسيقى الذي أُغلق قبل سنوات قليلة.

عن بداية الفكرة، تقول زهرة البودي للجزيرة نت إنها حين قابلت جابي عام 2014 كانت قدّمت فيلمها الأول "سالي"، فوجدت شخصا يتمتع بعزيمة وإصرار على تعلم كل شيء في الحياة؛ الموسيقى والتكنولوجيا واللغة.

وتضيف "يعيش جابي حياته على نحو طبيعي، فشعرتُ بأنه مشروعي المقبل. فكّرت بدايةً في تقديم فيلم وثائقي قصير عنه، ولكن بعد جلسات معه واستماعي إلى قصصه، شعرت بأن من الظلم اختصار شخص لديه كل هذه الإنجازات في فيلم قصير أو اختزال قصته فقط في إنجازه الموسيقي، كملحن أو عازف، فهو أيضا ملهم بوصفه من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ إذ لديه القدرة على التعايش مع كل الأشياء التي يمر بها، فضلا عن طاقة إيجابية لكل المحيطين به. ومن هنا، قررنا تقديم فيلم وثائقي طويل عن هذا الشاب المميز".

حياة كالسلّم الموسيقي

بذكاء شديد، وظّفت البودي السلّم الموسيقي المتباين في تقديم النقلات المختلفة في حياة جابي، والتي تتأرجح أيضا فلا تسير على وتيرة واحدة؛ إذ تبدأ المشوار من "دو" وتنتهي "بصول"، وهي النقطة التي اختارتها عنوانا للفيلم؛ كونها المرحلة الأكثر توهّجا في مشواره، والعلامة الضابطة للسلم ككل، لتربط بذلك بين حياته وتأثيره على من حوله، وبين كونه موسيقيا صاحب نغمات مميزة.

كما نجحت المخرجة أيضا في نقل حالة التعاطف وترسيخ العلاقة بين المتفرّج وبطل القصة، عبر تقديم تجربته منذ كان طفلا رضيعا حين تكتشف الأم أنه فاقد البصر، وتصبح هي العين التي يرى بها العالم، وتبذل كل طاقتها لكي يتعرّف ابنها على الأشياء من خلالها كأنه يرى.

لكن لم يتوقف الأمر عند ذلك، ففي الرابعة من عمره أصيب جابي بمرض نادر في العظام يصيب واحدا في المليون. ويقول جابي في الفيلم "أنا الواحد في المليون". هذا المرض أفقده القدرة على الحركة، وتعرّض لكسور أكثر من مرة، حتى أنه لم يستطع أحيانا الوقوف أو المشي، ووصل الأمر إلى مرحلة بتر إحدى ساقيه.

لكن البودي كسرت المأساة بحالة الحب التي ظهرت واضحة من أسرة جابي، خاصة الأم التي قررت أن تتعامل مع ابنها على أنه طفل عادي خُلق بمميزات خاصة، فآمنت به ولم تبعده عن التواصل عن العالم. وتألق جابي في المشاهد خفيفة الظل التي ظهر فيها وهو يمازح من حوله طوال الوقت، ويستمتع مع أصدقائه بمشاهدة المباريات وممارسة حياته على نحو طبيعي.

بساطة التفاصيل وجماليات الفيلم

اللغة السينمائية البسيطة التي اعتمدتها البودي لفيلمها تماشت مع الفكرة ودعمتها، بدايةً من عدم الاعتماد على كاميرا احترافية ضخمة، فلم يؤثر ذلك على صورة الفيلم أو جودته، بل عزز التجربة التي أرادت من خلالها المخرجة أن توثق تجربة هذا المؤلف الموسيقي الملهم، والتي بدأتها منذ عام 2014؛ فاستعانت بعدد من الصور، إلى جانب فيديو له وهو في سن 15، وهو في بداية العزف على الأورغ، فضلا عن لقاءات مصوّرة مع والدته وأصدقائه، ومنهم الفنان السوري عابد فهد والفنانة فايا يونان، ومع جابي نفسه؛. كل ذلك أعطى الفيلم حيوية، فخرج من الإطار النمطي المتعارف عليه للأفلام الوثائقية.

تقول البودي إنها سجلت الكثير من المقابلات، لكنها استغنت عنها لأن أغلبها كان يصوّر جابي بشيء من التعظيم والتفخيم، مما يُفقد الفيلم صدقيته؛ فاضطرت إلى تصوير كم أكبر مع أشخاص محيطين به، لكي تأخذ الكلام العفوي والصادق من دون أي تدخل منها في الحوار أو الحركة.

وبعد النسخة الأولى للفيلم، التي شاهدها قليلون في 2018، جاءتها ملاحظات تطلب أن يكون جابي إنسانا طبيعيا لديه أخطاء ومميزات، وأن تكون هناك معاناة وألم وفرح وكل شيء طبيعي، وهو ما حرصت عليه في النسخة الأخيرة.

الإنسان قبل الموسيقى

رغم أن جابي اكتسب الإلهام من كونه موسيقيا وفنانا، فإن الفيلم لم يقدم الكثير من ألحانه كموسيقى مصاحبة للمشاهد. وتقول البودي إن ذلك جاء بقرار منذ كانت تعمل على بناء النص، وكان معها في المراحل الأولى المخرج الراحل رفقي عساف الذي تدين له بالمساعدة والمساهمة حتى رحيله في 2019. وهكذا تم تقديم جابي الإنسان، وكان اسم الفيلم في البداية "صول"، أي الروح، قبل أن تتحوّل إلى إحدى علامات السلم الموسيقي. ولكن الفيلم عن حياة جابي منذ الطفولة والإنجاز الذي قدمه والداه، وكيف تم زرع الإرادة داخله للتعلم.

النقطة الثانية هي أن أغلب الألحان التي قدمها جابي لم يتم تسجيلها بشكل احترافي، لعدم وجود شركات إنتاج تتبنى الفنانين السوريين، وانعدام الدعم؛ لذلك تمت الاستعانة ببعض الأجزاء الموسيقية التي استطاع أن يسجلها باحتراف.

تعبير عن الإرادة

تُعد تجربة "صول" عن الإرادة، ليس فقط إرادة جابي في التحدي الواضح لظروفه ليصبح من أمهر الموسيقيين في سوريا، ولكن أيضا إرادة المخرجة التي صوّرت الفيلم في نحو 8 سنوات، توقف العمل عليه أكثر من مرة، سواء لظروف إنتاجية أو في فترة انتشار جائحة كورونا، وأيضا بسبب الأزمات الصحية التي كان يتعرض لها الشاب، فكانت تنتظره للتعافي. لكن إرادتها في تقديم تجربة شخصية ملهمة وحقيقية كانت وراء خروج الفيلم للنور، إذ عُرض للمرة الأولى ضمن فعاليات الدورة 24 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة منتصف مارس/آذار الجاري، على أن يُعرض في سوريا لاحقا.

تعترف البودي بأنها واجهت صعوبات كثيرة أثناء تصوير الفيلم، ليس فقط على المستوى الإنتاجي؛ فالتصوير في سوريا مع معاناة انقطاع الكهرباء كان أزمة خاصة، إذ يسكن جابي في الطابق الرابع، وانقطاع الكهرباء يعني تعطّل المصعد، فكان من الصعب مع وضعه الصحي خروجه من المنزل.

إلى ذلك، تسبّبت الصعوبات الإنتاجية في تأجيل جزء كبير من التصوير الخارجي. وبعد حل تلك الأزمة، كانت هناك أيضا محاذير في التصوير بسبب وضع جابي، فكان التصوير يتم فقط في أماكن قريبة من منزله.

مسار مختلف

تقول المخرجة السورية إنها رتبت نهاية أخرى للفيلم، وهي حفلة كبيرة لجابي، لكن شاء القدر أن تدخل مصيرا مختلفاً وغير متوقع، إذ اضطر بسبب وضعه الصحي إلى إغلاق المعهد الذي كان يدّرس فيه الموسيقى. وعليه، أخذ الفيلم مسارا مختلفا، فتقرر إنهاء الفيلم بوضع الاستقرار عن طريق نقطة "صول". وهنا، يتحكّم جابي في مصيره وحياته، وقد يختار اتجاها جديدا أو مختلفا.