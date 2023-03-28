بعد تعرضه للنزيف.. طبيب محمد فؤاد يصف مقلب رامز جلال بالجريمة

أثارت الحالة الصحية التي ظهر بها المطرب المصري محمد فؤاد في برنامج المقالب "رامز نيفر إند" -الذي يقدمه رامز جلال- جدلا واسعا، وجددت الهجوم على البرنامج الذي يواجه انتقادات واسعة في كل موسم.

وتعرض فؤاد لإصابة في بطنه، ووضع يده على الجرح لتسيل الدماء ويدخل في نوبة صراخ من الألم الشديد، وكشف خلال الحلقة عن أنه كان قد خضع مؤخرا لعملية تكميم المعدة.

وتفاعل الدكتور أسامة ياسين طه -الطبيب المعالج لمحمد فؤاد- مع القضية، ووصف ما حدث بالجريمة، وقال -عبر صفحته على فيسبوك- إن التصوير تم بعد 15 يوما فقط من العملية التي أجراها فؤاد، وأن هذا النوع من العمليات يحتاج إلى حذر في التعامل مع الأنسجة أثناء العملية وبعدها لفترة، ووجه اللوم إلى رامز جلال على الاستمرار في المقلب رغم تأكده من الوضع الصحي لفؤاد في الدقائق الأولى من الحلقة، وقال إنه يحمّل البرنامج مسؤولية ما يمكن أن يتعرض له محمد فؤاد.

طبيب #محمد_فؤاد بيهاجم #رامز_جلال بعد اللي حصل في الحلقه والراجل لسى عامل العمليه pic.twitter.com/Jixmhl6xd8 — ‏𝕄𝔸𝕐 (@MaySaed_) March 28, 2023

اللهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا https://t.co/qa68LqrG8Q — فهد FHD (@fahad2269) March 27, 2023

إلا أن الطبيب اضطر لحذف المنشور بعد الجدل الذي أثاره الأمر؛ بين متعاطف مع محمد فؤاد وآخرين وجهوا له اللوم لموافقته على المشاركة في الحلقة رغم حالته الصحية، وقبوله الإهانة التي تعرض لها أثناء التصوير.

وصرح الطبيب في وقت لاحق لأحد البرامج بأن فؤاد بخير، ولكنه كان مهددا بالتعرض لنزيف داخلي قد يودي بحياته بسبب ما حدث خلال الحلقة، وأشار إلى أن فؤاد اتصل به بعد التصوير مباشرة، وقال له إنه تعرض لبعض الهزات أدت إلى تعرضه لجرح صغير، ولكنه لم يكن يتخيل ما حدث إلا بعد أن شاهد اللقاء، واكتشف أن ما حدث له في منتهى الخطورة، حيث تعرض جزء من الغرز للفتح وسال منه الدم، واختتم الطبيب حديثه بأن محمد فؤاد بخير وانتقد سعادة البعض بتعذيب الآخرين بهذا الشكل.

وعلقت المذيعة المصرية آيات أباظة معلنة عن حزنها لما حدث للفنان محمد فؤاد. أما الفنانة المصرية شهيرة فكتبت بأنها خشيت على فؤاد بعد مشاهدتها الحلقة. في حين كتب روفي المنصوري -على صفحته على تويتر- مبديا تعاطفه مع ما حدث مع فؤاد.

لا الصراحة محمد فؤاد صعب عليا 🥹

يعني الراجل عامل عملية ومفكش السلك وجرحه جاب دم وفي الاخر معملوش حاجة ! طيب اوي حرام 🥹 — Rofy Elmansoury (@ElmansouryRofy) March 26, 2023

إشاعات المستشفى

وعقب عرض الحلقة، انتشرت صور للفنان محمد فؤاد وهو في المستشفى حيث تردد أنه تم احتجازه بأحد المستشفيات السعودية عقب إصابته في البرنامج.

ولكن مصدرا مقربا من محمد فؤاد نفى في وقت لاحق دخوله المستشفى، وقال -في تصريحات صحفية- إن الصور المنشورة قديمة وتعود إلى فترة تواجده في مستشفى بمصر نقل إليها عقب وعكة صحية.

فؤاد ليس الأول

وكانت الفنانة بوسي صرحت في أحد البرامج الحوارية بأنها قاطعت رامز جلال نهائيا بعد أن جمعتهما صداقة، حيث صورت معه حلقة في برنامج "رامز واكل الجو"، وأصيبت بنزيف في الأنف، حيث كانت تعاني من انخفاض في ضغط الدم إلى جانب إصابتها بالإنفلونزا، فكانت لا تتنفس بشكل سليم، وهو ما عرضها للإغماء خلال التصوير.

واضطر القائمون على برنامج "رامز واكل الجو" لاستدعاء سيارة إسعاف للفنان هشام عباس، الذي دخل في حالة رعب وذعر بعد المقلب الذي تعرض له وإيهامه بأن الطائرة على وشك السقوط. وبعد علمه بأنه مقلب لم يستطع الوقوف على قدميه.