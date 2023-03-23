بدأت المنصات الإلكترونية عرض المسلسلات الرمضانية على استحياء منذ أعوام قليلة، لكنها واصلت زيادة معلات العروض التلفزيونية عاما بعد آخر حتى بلغت ذروة جديدة في رمضان 2023.

وتخوض المنصات العربية والأجنبية منافسة فيما بينها للفوز بأكبر نسبة من المتابعين في رمضان، وخاصة "شاهد" و"ووتش إت" (WATCH IT)، اللتين كان لهما نصيب الأسد من المسلسلات مع وجود واضح للمنصات الأخرى مثل "أو إس إن" (OSN) و"تود" (TOD) و"ستارز بلاي" (Starz play) وغيرها. وتتميز عروض المنصات الإلكترونية بعدم وجود إعلانات تقطع المشاهدة وتدفع المتابع إلى الملل، وتضاعف من الوقت المطلوب لمتابعة الحلقة الواحدة.

منافسة محلية وعربية

رغم انطلاق المنافسة منذ عدة أعوام، فإن بوادر اشتعالها ظهرت في العام الماضي، فبينما تكتفي منصة "ووتش إت" المصرية بعرض المسلسلات المصرية حصرا، دخلت منصة "شاهد" بمزيج متنوع من المسلسلات المصرية والخليجية والسورية، يضمن لها وجودا أكبر في البلدان العربية، خاصة مع تطور الدراما السورية والكويتية ومنافستهما للدراما المصرية في مناطق مختلفة غير مصر.

ولم يعد الأمر يقتصر على الدراما المصرية حتى في مصر نفسها، فقد وجدت -إلى جانبها- الدراما السورية واللبنانية والخليجية أيضا وأخذت مساحتها لتبدأ في جذب جمهورها الخاص، ومنها مسلسلات مثل "دفعة القاهرة" و"دفعة بيروت" الكويتيين، اللذين كان لهما حظهما من المشاهدة والجماهيرية في عامين متتاليين، وقد سمح عرضهما على منصة مثل "شاهد" لجماهير من بلدان عربية مختلفة بالمتابعة، وهناك أيضا مسلسلات خليجية أخرى مثل "أمينة حاف" و"بيبي" وغيرهما وجدت بقوة وكانت ضمن الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة "شاهد" العام الماضي.

وتراهن منصة "وواتش إت" على شكل الدراما الحديثة، حيث وجدت دراما المسلسلات القصيرة بقوة أيضا في الأعوام الماضية وهذا العام أيضا مثل "جت سليمة" لدنيا سمير غانم، و"الصفارة" لأحمد أمين و"رسالة الإمام" لخالد النبوي و"مذكرات زوج" لطارق لطفي.

عوامل جذب

وضمن محاولاتها لجذب الجمهور، قررت منصة "شاهد" عرض بعض مسلسلاتها في رمضان مجانا، وبدون اشتراك للجمهور، ومنها مسلسل "رشيد" لمحمد ممدوح، والمسلسل السوري "مربى العز" لسوزان نجم الدين، والمسلسل اللبناني "النار بالنار" لعابد فهد.

أما منصة "وواتش إت" فتعرض مسلسل "كشف مستعجل" بشكل حصري، كما أعلنت عن وجود 4 أعمال من إنتاجها الحصري في رمضان.

وتعرض منصة "شاهد" عددا من المسلسلات بالتزامن مع قنوات "إم بي سي" (MBC)، أبرزها مسلسل "الهرشة السابعة" من بطولة أمينة خليل وإخراج كريم الشناوي و"طاش 19″ وهو الجزء الـ19 من المسلسل السعودي الشهير "طاش ما طاش" بطولة ناصر القصبي وعبد الله السدحان، إضافة إلى "كامل العدد" لإسعاد يونس.

المنصات الأجنبية

ولن يخلو رمضان من منافسة من منصات العرض الإلكترونية الأجنبية، فرغم عدم وجود منصات مثل "نتفليكس" (Netflix) و"ستارز بلاي" (STARZPLAY) وغيرهما كمنافس رئيسي في دراما رمضان، فإن هذه المنصات أنتجت مسلسلات قصيرة موجهة للمنطقة العربية.

وقد أنتجت " ستارز بلاي" في الأسابيع القليلة الماضية مسلسل الرعب "كابوس" الذي يدور في 4 دول عربية في حلقات منفصلة حول أشهر الأساطير الشعبية العربية، كما أنتجت "نتفليكس" أيضا مسلسل "الصفقة" الكويتي والذي تدور أحداثه حول قصة حقيقية لدخول سيدتين كويتيين سوق الأوراق المالية في ثمانينيات القرن الماضي.

ولا تنافس هذه المنصات الأجنبية هذا العام بشكل جدي نظيراتها العربية ولكنها سوف تشتبك عاجلا أم آجلا في المواسم الرمضانية بإنتاجات مخصصة لهذا الشهر، ولعل إنتاج تلك المسلسلات القصيرة لم يكن إلا محاولة لجس النبض والاشتباك شيئا فشيئا مع معركة الموسم الدرامي القادم.