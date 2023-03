بعد إصابته بالخرف.. مقطع احتفال الممثل بروس ويليس بعيد ميلاده الـ68 يحظى برواج واسع

حظي مقطع احتفال النجم العالمي بروس ويليس بعيد ميلاده الـ68 -أمس الاثنين- وسط أفراد عائلته برواج واسع عبر المنصات، حيث عبر الكثيرون عن تعاطفهم معه وفرحتهم لظهوره سعيدا خلال الاحتفال.

وكان أفراد أسرة ويليس -ومن بينهم زوجته إيما هيمنغ وأولاده وزوجته السابقة ديمي مور التي اعتادت الوجود في تلك المناسبات- قد احتفلوا ببروس في المنزل، وظهر معهم في سعادة رغم معاناته.

وأطفأ بروس شمعة عيد ميلاده، وبدا واعيا لما يجري حوله، وكان متفاعلا مع الجميع خلال الاحتفال رغم حركته الثقيلة.

وكتبت ديمي عبر حسابها على تويتر "عيد ميلاد سعيد بروس، سعيدة جدا بأننا استطعنا أن نحتفل بك اليوم، أحبك وأحب عائلتك، شكرا لكم جميعا على الحب والأمنيات الدافئة، جميعنا شعرنا بهم".

Happy birthday, BW! So glad we could celebrate you today. Love you and love our family.

Thank you to everyone for the love and warm wishes – we all feel them. pic.twitter.com/vcb50QP9hr — Demi Moore (@justdemi) March 20, 2023

احتفال مختلف

وما جعل الاحتفال هذه المرة مختلفا عن أي عام مضى هو تدهور حالة بروس على مدار العام الماضي حتى شُخّص في فبراير/شباط من العام الجاري بمرض الخرف الجبهي الصدغي، وهو المرض الذي لا يوجد له علاج حتى الآن، وقد تنتج عنه معاناة في فهم بعض الكلمات وفقدان الذاكرة، وغيرها من الأمور.

وقد سبق هذا المرض عدة أزمات صحية لويليس كانت الحبسة الكلامية بداية العام الماضي أسوأها، وقد أعلنت أسرته اعتزاله وأفصحت عن التفاصيل الكاملة لحالته العقلية حينها، وهو ما جعل الآلاف حول العالم من محبيه يتعاطفون ويتفاعلون مع كل ظهور له، ولا سيما إن كان للاحتفال بعيد ميلاده.

ومع نشر ديمي الفيديو الذي حقق أكثر من 10 ملايين مشاهدة في أقل من يوم غرد الكثيرون حول العالم يهنئون ويليس بعيد ميلاده ويتمنون له أن يكون بخير.

For the first time since Bruce Willis’s family announced his frontotemporal dementia diagnosis, Willis was seen celebrating his 68th birthday as his loved ones thanked supporters. @DavidMuir reports. https://t.co/3LZsweXWbi pic.twitter.com/f9QRXXjNVT — World News Tonight (@ABCWorldNews) March 21, 2023

وكتبت المدونة فاني كيوجا في تغريدة "إذا كنت تحب هذا الرجل وشاهدت جميع أفلامه وقرأت عن قصة مرضه ثم شاهدت ذلك فبالتأكيد لا يمكنك إلا أن تكون سعيدا".

وغرد المصور السينمائي وصانع الأفلام أوفتنس موس متأثرا "من المحزن أن أراه هكذا، يا لك من أسطورة يا بروس!".

كما علقت إحدى المدونات على موقف ديمي مور وكتبت "عيد ميلاد سعيد لبروس ويليس، شكرا لك يا ديمي على التغريدة كونها تظهر للعالم ما يمكن أن يكون عليه التعايش مع الخرف، والاحتفال بلحظات الحياة ومشاركة الحب رغم المجهول، الحب هو أفضل شيء، ونحن نحبك أيضا يا بروس".

وقبل سنة نشرت عائلة بروس ويليس بيانا أكدت فيه اعتزال النجم العالمي التمثيل بسبب إصابته بمرض "الحبسة".

وقالت زوجته إيما -عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستغرام- "إلى محبي بروس ويليس، أردنا -نحن عائلته- أن نعلمكم بأن نجمكم المحبوب يعاني بعض المشكلات الصحية".

الرائعة ديمي مور تحتفي بعيد ميلاد النجم بروس وليس … بروس بداء يعاني من فقدان جزئي للذاكرة … في بعض الاحيان تحتاج فقدان الذاكرة لتستمر في العيش في زمن الحاضر .. https://t.co/nDzv58khjb — Amjad Al Rays 🇦🇷🏆 (@AmjadRays) March 21, 2023

مرض وتداعيات

وطبقا لموقع مايو كلينيك، فإن مرض الحبسة هو مرض يمنع من القدرة على التواصل، ويمكن أن يؤثر في القدرة على التحدث والكتابة وفهم اللغة شفهيا وكتابيا، وهذه الحالة "تحدث عادة بشكل مفاجئ بعد السكتة الدماغية أو إصابة في الرأس، ولكن يمكن أيضا أن تأتي تدريجيا من ورم دماغي بطيء النمو أو مرض يسبب ضررا تدريجيا ودائما (تنكسي)".

اشتهر بروس ويليس بمسيرة طويلة في هوليود، حيث أدى أدوار البطولة المطلقة في العديد من الأفلام، مثل "موت قاس" (Die Hard)، و"هرمجدون" (Armageddon).

كما ظهر في العديد من الأفلام الأخرى مشاركا رئيسيا في البطولة مثل "لب الخيال" (Pulp Fiction)، و"العنصر الخامس" (The Fifth Element)، و"الحاسة السادسة" (The Sixth Sense)، و"12 قردا" (12 Monkeys)، و"مدينة الخطيئة" (Sin City)، ولعب في الآونة الأخيرة دور البطولة في فيلم الإثارة "أمنية الموت" (Death Wish) الذي أخرجه إيلي روث عام 2018.

Bruce Willis celebrated his 68th birthday with loved ones on Sunday, over a month after the beloved actor was diagnosed with dementia.

https://t.co/SNU6pX3eaU — CBS News (@CBSNews) March 20, 2023

حصل ويليس على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزتا غولدن غلوب وإيمي.

ولدى بروس ويليس 3 أبناء من زوجته الأولى النجمة ديمي مور، وهم رومر (33 عاما)، وسكاوت (30 عاما)، وتالولة (28 عاما)، ولديه طفلتان من زوجته الحالية إيما هيمنغ، وهما مايبل (9 أعوام)، وإيفيلين (7 أعوام).

وكان ويليس وديمي مور يحرصان على أن تكون علاقتهما جيدة، خاصة أمام أبنائهما، وهو الأمر الذي تجلى في اجتماع العائلة بأكملها خلال العزل مع بداية انتشار جائحة كورونا، حسب تعبير ابنتهما الكبرى رومر.

وكان آخر أفلام بروس ويليس "يوم للموت" (A Day to Die) الذي صدر العام الجاري، كما من المنتظر أن تعرض له 6 أفلام أخرى خلال العام الجاري أيضا، و3 أفلام أخرى لم يحدد موعد عرضها بعد.