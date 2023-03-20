المسلسلات "الرمضانية" في مصر.. اتهامات بالاقتباس والتشابه والتدخلات

قبل أيام قلائل من بدء موسم ما تسمى "الدراما التلفزيونية الرمضانية" لعام 2023 في مصر، تواجه بعض المسلسلات أزمات من قبيل الاتهام بالاقتباس أو التشابه، أو تدخل بعض الممثلين في تفاصيل العمل، مما يؤدي إلى خلافات ومشاكل.

مسلسل "جت سليمة"

وفي مقطع فيديو نشرته عبر صفحاتها على منصات التواصل، اتهمت الروائية الشابة روان أبو خشم صناع مسلسل "جت سليمة" بسرقة فكرة المسلسل من رواية طرحتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2021 تحت عنوان "فاكيت أفريب".

وفي تصريحات صحفية، رد مخرج المسلسل إسلام خيري على الاتهامات بقوله "صيغة المسلسل تختلف تماما عن الرواية، وأول مرة أعرف بأن هناك رواية تقول هذا الكلام".

وقبل نحو أسبوعين، نشرت شركة "السبكي" للإنتاج الفني برومو المسلسل الرمضاني "جت سليمة" من بطولة الممثلة دنيا سمير غانم، والمقرر عرضه في النصف الأخير من شهر رمضان.

"تلت التلاتة".. "الوصاية".. "ستهم"

أما مسلسل الممثلة غادة عبد الرازق "تلت التلاتة" فقد واجه اتهاما بأن قصته متشابهة مع أحداث المسلسل الأجنبي "تربتك" (ثلاثية) (triptych) والذي تدور أحداثه في دراما مليئة بالغموض من خلال 3 شقيقات توأم لم يفترقن يوما منذ ولادتهن، ولكن تم تبنيهن من خلال 3 عائلات منفصلة ومختلفة.

وتقدم غادة عبد الرازق في المسلسل شخصية 3 توائم يختلفن في وضعهن الاجتماعي، وتعاني إحداهن من الأزمات والمشاكل بسبب زوجها.

والمسلسل من تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح، ويشارك مع غادة عبد الرازق في البطولة كل من صلاح عبد الله وماجد المصري وليلى أحمد زاهر.

واتهامات الاقتباس والتشابه تواجه أيضا مسلسلي "تحت الوصاية" و"ستهم" حيث تتصدر بطولة الأول الممثلة منى زكي وتجسد شخصية امرأة تتنكر في زي الرجال وتعمل في مهنة شاقة وهي الصيد من أجل أن تربي طفليها، والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير.

وتتشابه قصة "تحت الوصاية" مع قصة مسلسل "ستهم" من تأليف الكاتب ناصر عبد الرحمن وإخراج رؤوف عبد العزيز، حيث تتنكر بطلته الممثلة روجينا هي الأخرى في زي الرجال من أجل العمل في مهنة شاقة دون أن تتعرض لمضايقات.

وصرح المخرج لإحدى الصحف المحلية أن المسلسل يقدم قصة درامية لـ 4 سيدات مكافحات من المجتمع المصري، وبأن العمل ليس وليد الصدفة حيث تم تصويره وتحضيره قبل فترة.

وعلقت الممثلة روجينا بشكل غير مباشر من خلال صفحتها على تويتر قائلة "منذ 29 رمضان الماضي طلبت من الله أن يوفقني في مسلسلي الجديد الذي أعمل عليه قبل 6 أشهر".

من امام الكعبة يوم ٢٩ رمضان طلبت توفيق ربنا فى مسلسل ستهم .. ٦شهور شغالين على المشروع.. مجهود كبير من المخرج رؤوف عبد العزيز والمؤلف ناصر عبد الرحمن عشان حلمنا يبقى حقيقة ونعمل عمل يليق بالجمهور

ادعولى بالتوفيق وحلمنا يشوف النور 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/eAByTkDJrP — Rogena Amin (@Rogena) November 10, 2022

وليست هذه الأزمة الوحيدة التي واجهت "ستهم" فبعد تسريب صورة لروجينا، وهي حليقة الرأس تماما أثار غضب صناع المسلسل وذلك لحرق الشخصية قبل العرض بأيام رغم فرض المخرج السرية التامة.

أما الممثل محمد سعد، فقد شهد مسلسله "الحاج إكسلانس"، والذي يعود من خلاله للدراما التلفزيونية، أيضا أزمة بعد اعتذار المخرج محمود كامل عن استكمال التصوير، ومن ثم استبداله بالمخرج إبرام نشأت، ليخرج كامل في تصريحات محلية مؤكدا أن سبب الخلافات كان تدخل محمد سعد بالتصوير وعمل الإخراج.

وقد رد محمد سعد على كلام المخرج في لقائه مع قناة "إس بي سي" (SBC) قائلا "الجميع يتدخل ولكن لكل فنان طريقته، والكاتب الكبير شكسبير قدم 3 نسخ من رواية هاملت. الارتجال مهم جدا وهو ما يسمى العصف الذهني".