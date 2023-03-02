المسرح الذي غنت فيه أم كلثوم.. سقوط ذاكرة من الفن العراقي

فجرت صور متداولة على مواقع التواصل تظهر انهيار جزء من مسرح الهلال الأثري في شارع الرشيد وسط بغداد؛ غضبا لدى العراقيين مما وصفوه بـ"الإهمال" المتعمد للمواقع التي تمثل البعد التاريخي والثقافي للبلاد.

ويقع المسرح في منطقة تدعى خان المدلل في ساحة الميدان وسط بغداد، وهو سوق مختص ببيع المقتنيات والتحف القديمة والتراثية والنادرة في دكاكينه المعدودة ورواقه الضيق، يقصده مقتنو هذه السلع وهواة جمع الطوابع، ويعد من أقدم خانات بغداد، حيث بني قبل 117 عاما.

واقترن اسم مسرح الهلال -الذي يقع في الربع الشمالي من شارع الرشيد- بكوكب الشرق أم كلثوم التي أحيت أولى حفلاتها في بغداد على خشبته عام 1932، ويعتبره البغداديون الأيقونة الشاهدة على حضور "سيدة الغناء العربي" لمدينتهم.

صور وتوثيق

ووثقت صورٌ تداولها مدونون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، انهيار جزء من شرفة الواجهة الأمامية للمسرح مع تهالك مساحات كبيرة منه، حيث يبدو كأنه آيل للسقوط.

وعبّر عراقيون عن غضبهم من إهمال الجهات المسؤولة للمواقع الأثرية والتاريخية، والتي يعود تاريخ تأسيسها إلى مئات السنين، وتعد رمزا وصرحا فنيا وثقافيا.

وطالب مدونون وزارة الثقافة والآثار والسياحة بحماية ما تبقى من الإرث الحضاري والثقافي والفني للعراق، خاصة أن تلك الآثار تمثل قيمة كبيرة لدى العراقيين.

وما زاد غضب وحزن العراقيين بعد المشاهد المتداولة، أن قيمة المسرح ليست مقترنة فقط بكونه موقعا تراثيا أو حضاريا يعود لمئات السنين، بل ذكرى تركتها لهم كوكب الشرق في هذا المكان، حيث ارتبط اسم أم كلثوم به منذ أن غنت فيه، وعلى هذا الأساس عرفت الأجيال المتعاقبة قيمته ورمزيته وهويته.

وقال علي حميد مدير دار أكاد للنشر والتوزيع عبر حسابه في تويتر، "مسرح الهلال ضمن فندق خان المدلل، غنت عليه أم كلثوم بثلاثينيات القرن الماضي، كان على وشك السقوط واليوم سقط، هذه الأماكن وخصوصا شارع الرشيد تمثل بعدنا التاريخي والثقافي وهويتنا الوطنية، التي يجب على الدولة توفير العناية لها".

ذاكرة قرن

وقالت الأديبة أوفيك الموسوي، "مسرح الهلال شيد عام 1918 في شارع الرشيد ببغداد أثناء الاحتلال البريطاني للعراق، وأحيت الراحلة أم كلثوم حفلا فيه عام 1932، المبنى انهار وكان من المفترض إعماره وجعله تحفة فنية في قلب بغداد، بدلا من الإهمال والاستهانة بأرواح المارة".

وعلق ناشط يسمي نفسه "حسن باسكت بول" قائلا "خبر محزن، مسرح الهلال التراثي ينهار أمام صمت الدولة، للعلم هذا المسرح من الأماكن التراثية، وفيه غنت أم كلثوم أول أغانيها في بغداد".

وكتب المغرد صدام العبيدي متأسفا على الحال الذي وصل إليه مسرح الهلال، "هنا غنت أم كلثوم في بدايتها، 105 أعوام من التراث اُهمل وقريبا سيصبح مكانا تجاريا لشخص ذي نفود".

ولم تصدر الجهات المسؤولة لغاية الآن أي إجراء عاجل يخص إعادة تأهيل أو ترميم المسرح، على الرغم من المطالبات بالتحرك لإنقاذ أحد أشهر مسارح بغداد.

وتأسس مسرح الهلال وهو جزء من فندق الهلال عام 1918 مع بداية الاحتلال البريطاني للعراق، حيث كان يعرف سابقا باسم "ملهى ماجستيك"، وغنى على خشبته كبار المطربين العراقيين مثل ناظم الغزالي وعفيفة إسكندر.

زيارة وذكريات

وتعد زيارة أم كلثوم للمسرح أهم الزيارات وأكثرها شهرة منذ تاريخ تأسيسه حتى الآن، حيث شهد الحفل الغنائي في حينها حضورا عالي المستوى.

وقد وصلت تذكرة حفلاتها إلى أسعار مرتفعة حينها، ونشرت جريدة الاستقلال مقالا عن الزيارة بعنوان "سحر بابل وفرعون في ملهى الهلال"، وقالت إن أم كلثوم قدمت 12 حفلة بداية من 18 أكتوبر/تشرين الأول 1932.

وكان الشاعر العراقي معروف الرصافي من بين المستقبلين لكوكب الشرق في المطار، وألقى قصيدة بالمناسبة مطلعها:

أم كلثوم في فنون الأغاني أمة وحدها في هذا الزمان".

كما غنت في مسرح الهلال المطربة المصرية نادرة صاحبة الأغنية الشهيرة "يقولون ليلى في العراق مريضة، فيا ليتني كنت الطبيب المداويا"، وكذلك المطربة منيرة المهدية التي سبقت أم كلثوم إلى بغداد عام 1919، وغنت في سينما سنترال ثم ملهى الهلال، إلى جانب العازفين اليهوديين صالح وداود الكويتي، وهما اللذان أسسا الأغنية العراقية الحديثة، إضافة إلى سفير الأغنية العراقية ناظم الغزالي وزوجته سليمة مراد.