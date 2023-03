كيوجان ينضم للأبطال ودينزل واشنطن يخطف ماكسيموس في "غلادييتور 2"

الممثل باري كيوجان -الذي رُشح لأوسكار أفضل ممثل مساعد في مسابقة 2023- بات أحدث المنضمين إلى فريق عمل فيلم "المصارع 2" (Gladiator 2) ليشارك زميله بول ميسكال الذي رُشح هو الآخر لأوسكار أفضل ممثل في السباق الذي انتهي الأسبوع الماضي عن أدائه بفيلم "بعد الشمس" Aftersun) 2022).

وكانت التزامات ميسكال المهنية قد حالت دون بدء التصوير في بداية العام، ليتم التأجيل لعدة أشهر، وهو ما صرح به في احتفالات توزيع جوائز البافتا الـ 76.

علامة بارزة

ويعد "المصارع " (Gladiator) عام 2000 للمخرج ريدلي سكوت واحدا من علامات السينما العالمية، لما حققه من إبداع وما أظهره من قدرة فائقة على استعادة أجواء روما القديمة، في وقت اعتقد النقاد أن الأفلام عن المحاربين في روما القديمة وصلت ذروتها مع أفلام مثل "بن هور" (Ben-Hur) عام 1959 و"سباتاكوس" (Spartacus) عام 1960.

ويروي فيلم "المصارع" قصة خيالية تاريخية لماكسيموس الذي جسد دوره الممثل الأسترالي راسل كرو، وهو جنرال روماني أصبح ضحية انقلاب من قبل ابن القيصر ماركوس أوريليوس، واسمه كومودوس الذي جسد دوره الممثل يواكين فينيكس.

ويتم تجريد ماكسيموس من رتبته ويُحكم عليه بأن يكون عبدًا مصارعا في روما، بينما يأمر كومودوس بإعدام زوجة ماكسيموس وطفله. ويستخدم ماكسيموس تدريبه القتالي وخبرته العسكرية للارتقاء بسرعة في صفوف أشرس المصارعين في روما، ليصبح في النهاية رمزًا للأمل لمواطني روما المضطهدين ويقرر مواجهة الإمبراطور كومودوس.

ورشح الفيلم لنحو 12 جائزة أوسكار، وحصل على خمسة منها. وحقق نجاحا كبيرا أيضا في شباك التذاكر، إذ تجاوزت إيراداته نصف مليار دولار في حين لم تتجاوز تكلفة إنتاجه 100 مليون.

وانتهى "المصارع" بمبارزة حاسمة بين الإمبراطور الجديد وماكسيموس، لكن ريدلى سكوت جاء بعد أكثر من 20 عاما ليقول إن ثمة بقية للقصة.

دينزل واشنطن

أولى مفاجآت ريدلي سكوت هي نقل البطولة إلى ميسكال، الذي يقدم دور ابن شقيقة الإمبراطور الذي أحب شقيق والدته لكنه انبهر بماكسيموس بعد أن رآه في حلبة المصارعة الشهيرة "الكوليزيوم" في روما، ليقرر الشاب التخلي عن ترتيبه في وراثة عرش الإمبراطورية الرومانية ويمتهن المصارعة مثل ماكسيموس.

ويعرض الفيلم في نسخته الكاملة يوم 24 فبراير/تشرين الثاني 2024.

ويشارك الممثل الأميركي دينزل واشنطن بالجزء الجديد ليجسد دور ماكسيموس الذي لعبه في السابق راسل كرو، وكان بطلا للعمل، لكن ماكسيموس بالجزء القادم -طبقا للسيناريو- سيتحول إلى دور مساند يلعبه واشنطن بدلا من كرو.

ويأتي التعاون بين واشنطن وسكوت بعد ما يقرب من 16 عامًا من عمل الثنائي معًا في فيلم "رجل عصابات أميركي" 2007 (American Gangster) عام2007 المرشح مرتين، وشارك في بطولته كرو وإدريس إلبا وجوش برولين.

ولم يكن نجاح سكوت الكبير في صناعة تحفة فنية مثل "المصارع" غريبة عليه، فهو صانع أفلام غزير الإنتاج وقدم العديد من الأعمال الناجحة مثل "كائن فضائي" (Alien) عام 1979 و"عداء الشفرات" (Blade) Runner) عام 1982 وكذلك (Thelma & Louise) عام 1991 و"بلاك هوك داون" (Black Hawk Down) عام 2001.

وقد قام ديفيد سكاربا بكتابة سيناريو (Gladiator 2) وتعاون سابقًا مع سكوت ككاتب في فيلم "كل نقود العالم" (All the Money in the World) عام 2017.

من بين أعضاء الطاقم الرئيسيين الذين عملوا في "المصارع" الأصلي، ويخوضون التجربة الجديدة مع سكوت مصمم الإنتاج آرثر ماكس ومصمم الأزياء جانتي ياتس، بالإضافة إلى المصور السينمائي داريوش فولسكي.